Zara Larsson błyszczy w bajkowym topie z oryginalnymi wycięciami.

Szwedzka piosenkarka i autorka tekstów Zara Larsson rozpaliła atmosferę festiwalu Parklife 2026 w Manchesterze w zdecydowanie bajkowej kreacji, której centralnym punktem była niebieska bluzka z oryginalnymi wycięciami, oczarowując miliony jej obserwujących na Instagramie.

Niebieski top z oryginalnymi wycięciami

To właśnie na scenie festiwalu Parklife 2026 w Manchesterze Zara Larsson dała jeden ze swoich najbardziej pamiętnych występów w tym roku. Jak zwykle zachwyciła publiczność nie tylko wokalem i charyzmą sceniczną, ale także doborem wyjątkowo efektownego stroju. Centralnym punktem tego występu był niewątpliwie jej niebieski top, którego wyjątkowe wycięcia od razu przykuły wzrok wszystkich.

Ubranie w żywych kolorach bawi się asymetrycznymi wycięciami, które przekształcają prosty top w prawdziwą kreację haute couture. Te wycięcia dodają graficznego wymiaru całemu lookowi i wyróżniają go spośród bardziej klasycznych strojów scenicznych. To podejście odzwierciedla zamiłowanie Zary Larsson do wyrazistych elementów garderoby.

Dżinsowe mikro-szorty ozdobione zawieszkami

Aby uzupełnić ten wyrazisty element garderoby, Zara Larsson wybrała parę dżinsowych mikro-szortów. Ubranie wyróżnia się mnogością zawieszek w różnych miejscach, które dodają ruchu i blasku z każdym krokiem. To nagromadzenie drobnych ozdób przekształca „klasyczne” dżinsowe szorty w model gotowy na wybieg, o zdecydowanie osobistym charakterze.

Odrobina różu podkreślająca sylwetkę

Pod topem z wycięciami Zara Larsson dodała odrobinę różu, subtelnie prześwitującego przez otwory w niebieskim materiale. To warstwowe zestawienie tworzy grę kontrastów między dwoma odcieniami, dodając sylwetce nowego wymiaru. Jeśli chodzi o buty, Zara Larsson postawiła również na różowe czółenka, nawiązujące do podstawowych elementów jej stylizacji. Ten kolorowy wybór podkreśla spójność kolorystyczną całego looku.

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Entuzjastyczne reakcje w mediach społecznościowych

Jak każdy post Zary Larsson, jej zdjęcia udostępnione na Instagramie wywołały falę entuzjastycznych reakcji. W ciągu zaledwie kilku godzin zdjęcia zalały pełne zachwytu komentarze. „O, królowo delfinów, władczyni brokatu” – napisała jedna z użytkowniczek, używając pomysłowego zwrotu, który idealnie oddaje baśniowy charakter stylizacji. Inna fanka porównała Zarę Larsson do „prawdziwej Barbie”, odnosząc się do jej odważnej, popowej estetyki i wyboru żywych kolorów.

W niebieskim topie z wyjątkowymi wycięciami, mikroszortach z jeansu ozdobionych zawieszkami i różowych szpilkach, Zara Larsson dała jeden ze swoich najbardziej efektownych występów scenicznych w tym roku. Po raz kolejny udowodniła, że doskonale włada kodami kapryśnego popu i potrafi przekształcić każdy koncert w niezapomniany moment modowy.