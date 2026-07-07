Zara Larsson błyszczy w bajkowym topie z oryginalnymi wycięciami.

Szwedzka piosenkarka i autorka tekstów Zara Larsson rozpaliła atmosferę festiwalu Parklife 2026 w Manchesterze w zdecydowanie bajkowej kreacji, której centralnym punktem była niebieska bluzka z oryginalnymi wycięciami, oczarowując miliony jej obserwujących na Instagramie.
Niebieski top z oryginalnymi wycięciami
To właśnie na scenie festiwalu Parklife 2026 w Manchesterze Zara Larsson dała jeden ze swoich najbardziej pamiętnych występów w tym roku. Jak zwykle zachwyciła publiczność nie tylko wokalem i charyzmą sceniczną, ale także doborem wyjątkowo efektownego stroju. Centralnym punktem tego występu był niewątpliwie jej niebieski top, którego wyjątkowe wycięcia od razu przykuły wzrok wszystkich.
Ubranie w żywych kolorach bawi się asymetrycznymi wycięciami, które przekształcają prosty top w prawdziwą kreację haute couture. Te wycięcia dodają graficznego wymiaru całemu lookowi i wyróżniają go spośród bardziej klasycznych strojów scenicznych. To podejście odzwierciedla zamiłowanie Zary Larsson do wyrazistych elementów garderoby.
Dżinsowe mikro-szorty ozdobione zawieszkami
Aby uzupełnić ten wyrazisty element garderoby, Zara Larsson wybrała parę dżinsowych mikro-szortów. Ubranie wyróżnia się mnogością zawieszek w różnych miejscach, które dodają ruchu i blasku z każdym krokiem. To nagromadzenie drobnych ozdób przekształca „klasyczne” dżinsowe szorty w model gotowy na wybieg, o zdecydowanie osobistym charakterze.
Odrobina różu podkreślająca sylwetkę
Pod topem z wycięciami Zara Larsson dodała odrobinę różu, subtelnie prześwitującego przez otwory w niebieskim materiale. To warstwowe zestawienie tworzy grę kontrastów między dwoma odcieniami, dodając sylwetce nowego wymiaru. Jeśli chodzi o buty, Zara Larsson postawiła również na różowe czółenka, nawiązujące do podstawowych elementów jej stylizacji. Ten kolorowy wybór podkreśla spójność kolorystyczną całego looku.
Zobacz ten post na Instagramie
Entuzjastyczne reakcje w mediach społecznościowych
Jak każdy post Zary Larsson, jej zdjęcia udostępnione na Instagramie wywołały falę entuzjastycznych reakcji. W ciągu zaledwie kilku godzin zdjęcia zalały pełne zachwytu komentarze. „O, królowo delfinów, władczyni brokatu” – napisała jedna z użytkowniczek, używając pomysłowego zwrotu, który idealnie oddaje baśniowy charakter stylizacji. Inna fanka porównała Zarę Larsson do „prawdziwej Barbie”, odnosząc się do jej odważnej, popowej estetyki i wyboru żywych kolorów.
W niebieskim topie z wyjątkowymi wycięciami, mikroszortach z jeansu ozdobionych zawieszkami i różowych szpilkach, Zara Larsson dała jeden ze swoich najbardziej efektownych występów scenicznych w tym roku. Po raz kolejny udowodniła, że doskonale włada kodami kapryśnego popu i potrafi przekształcić każdy koncert w niezapomniany moment modowy.