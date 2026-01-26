Search here...

W wieku 38 lat ta modelka odważyła się na noszenie krótkiego looku na śniegu

Julia P.
@rosiehw/Instagram

Podczas wakacji w austriackich Alpach, brytyjska modelka i przedsiębiorczyni Rosie Huntington-Whiteley pozowała w białym stroju pod kremowym sztucznym futrem, pasującym kapeluszu i puszystych butach na tle ośnieżonych gór. Ten kontrast między jej skórą a polarnym zimnem wywołał sensację na Instagramie, gromadząc miliony wyświetleń.

W stylu „après-ski”

Na swojej instagramowej karuzeli z 9 stycznia 2026 roku Rosie Huntington-Whiteley pozuje w stroju do jogi Alo: minimalistycznym białym topie z trójkątnymi ramiączkami, krótkiej kurtce z bogatego sztucznego futra i puszystej czapce, stojąc w śniegu sięgającym do kostek. Częściowo rozpina kurtkę, odsłaniając brzuch, a jej falujące blond włosy opadają kaskadami na futro na tle alpejskich domków. Ten look jest typowy dla jej estetyki „minimalistycznego glamour”.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Rosie HW (@rosiehw)

Kibice są wniebowzięci, zmartwieni są w stanie gotowości

Komentarze przepełnione są podziwem: „Jesteś boginią” lub „Jak ci się udaje tak idealnie wyglądać na śniegu?”. Wielu chwali jej odwagę i figurę po ciąży. Inni jednak martwią się zimnem: „Czy ona nie marznie w takim krótkim stroju?” , „Piękna, ale mi zimno z jej powodu!” , „Jak ona to robi, że nie marznie?” . Post, łączący fascynację z troską, nikogo nie pozostawia obojętnym, a zdjęcie wciąż generuje reakcje i tysiące polubień i udostępnień.

Rosie Huntington-Whiteley na nowo odkrywa zimowy szyk w białej kreacji na tle śniegu, udowadniając, że elegancja i odrobina dreszczyku emocji mogą ze sobą współistnieć. Wyznacza styl, który dzieli opinie, by skuteczniej zdobywać sympatię ludzi.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Piosenkarka ubrana w strój z nadrukiem w panterkę wzbudza sensację
Article suivant
„Bycie kobietą oznacza bycie ocenianą na podstawie wyglądu”: Michelle Obama potępia podwójne standardy

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Angelina Jolie przygotowuje się do opuszczenia Stanów Zjednoczonych i wyjazdu do Europy i wyjaśnia powody swojej decyzji.

Angelina Jolie przygotowuje się do opuszczenia Stanów Zjednoczonych i osiedlenia się w Europie, motywowana „głęboką chęcią zmiany tempa,...

„Bycie kobietą oznacza bycie ocenianą na podstawie wyglądu”: Michelle Obama potępia podwójne standardy

Michelle Obama stanowczo potępia uporczywie podwójne standardy, którym poddawane są kobiety, oceniane przede wszystkim na podstawie wyglądu, a...

Piosenkarka ubrana w strój z nadrukiem w panterkę wzbudza sensację

Tajska gwiazda Lisa (południowokoreański girlsband Blackpink), będąca obecnie w Tokio w ramach trasy koncertowej „Deadline”, podzieliła się na...

W zachwycającej sesji zdjęciowej Margot Robbie emanuje „barokową elegancją”.

W sesji zdjęciowej australijska aktorka i producentka Margot Robbie oraz australijski aktor Jacob Elordi prezentują się w idealnej...

Ta amerykańska modelka, matka dwójki dzieci, rozświetla ośnieżone szczyty gór.

Jasmine Tookes, kultowa modelka Victoria's Secret i matka dwójki dzieci, niedawno zachwyciła Instagram serią zdjęć zrobionych w zapierającym...

„To wymknęło się spod kontroli”: Ten streamer został przytłoczony falą cyberprzemocy

Kluczowa postać w globalnym streamingu, Pokimane – której prawdziwe nazwisko to Imane Anys – ugruntowała swoją pozycję jako...

© 2025 The Body Optimist