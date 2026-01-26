W wieku 38 lat ta modelka odważyła się na noszenie krótkiego looku na śniegu

Podczas wakacji w austriackich Alpach, brytyjska modelka i przedsiębiorczyni Rosie Huntington-Whiteley pozowała w białym stroju pod kremowym sztucznym futrem, pasującym kapeluszu i puszystych butach na tle ośnieżonych gór. Ten kontrast między jej skórą a polarnym zimnem wywołał sensację na Instagramie, gromadząc miliony wyświetleń.

W stylu „après-ski”

Na swojej instagramowej karuzeli z 9 stycznia 2026 roku Rosie Huntington-Whiteley pozuje w stroju do jogi Alo: minimalistycznym białym topie z trójkątnymi ramiączkami, krótkiej kurtce z bogatego sztucznego futra i puszystej czapce, stojąc w śniegu sięgającym do kostek. Częściowo rozpina kurtkę, odsłaniając brzuch, a jej falujące blond włosy opadają kaskadami na futro na tle alpejskich domków. Ten look jest typowy dla jej estetyki „minimalistycznego glamour”.

Kibice są wniebowzięci, zmartwieni są w stanie gotowości

Komentarze przepełnione są podziwem: „Jesteś boginią” lub „Jak ci się udaje tak idealnie wyglądać na śniegu?”. Wielu chwali jej odwagę i figurę po ciąży. Inni jednak martwią się zimnem: „Czy ona nie marznie w takim krótkim stroju?” , „Piękna, ale mi zimno z jej powodu!” , „Jak ona to robi, że nie marznie?” . Post, łączący fascynację z troską, nikogo nie pozostawia obojętnym, a zdjęcie wciąż generuje reakcje i tysiące polubień i udostępnień.

Rosie Huntington-Whiteley na nowo odkrywa zimowy szyk w białej kreacji na tle śniegu, udowadniając, że elegancja i odrobina dreszczyku emocji mogą ze sobą współistnieć. Wyznacza styl, który dzieli opinie, by skuteczniej zdobywać sympatię ludzi.