Charli D'Amelio wybiera „odważną” koronkową minisukienkę

Amerykańska celebrytka mediów społecznościowych Charli D'Amelio nigdy nie publikuje niczego, co nie stałoby się wydarzeniem. Jej ostatnia karuzela na Instagramie, z podpisem „tu i tam”, zawierała kilka stylizacji i momentów – to właśnie niebieska koronkowa mini sukienka „skradła show” już od pierwszego zdjęcia.

Warstwowa niebieska mini sukienka, fragment z posta

Na pierwszym zdjęciu Charli D'Amelio ma na sobie krótką, niebieską sukienkę mini z głębokim dekoltem. Czarna torebka noszona na biodrze dopełnia całości, tworząc efektowny kontrast kolorystyczny między błękitem a czernią. Sukienka, będąca połączeniem koronki i sukni wieczorowej, doskonale ilustruje styl, który Charli eksploruje od kilku miesięcy. Włosy ma związane w elegancki, wysoki kucyk, a makijaż – podkreślone brwi, cienką kreskę eyelinerem i usta w kolorze nude. Minimalistyczny wybór, który pozwala sukience wysunąć się na pierwszy plan.

Zachwyceni fani, wymowne liczby

Z 50 milionami obserwujących na Instagramie, każdy post Charli D'Amelio generuje tysiące reakcji w ciągu kilku minut. Ta karuzela nie była wyjątkiem – entuzjastyczne komentarze, masowe zapisy i udostępnienia szybko przeniosły zdjęcia z jej kanału do społeczności modowych i lifestylowych. Młoda kobieta udowadnia, że jej wpływ wykracza daleko poza świat TikToka, w którym zbudowała swoją karierę.

Ewoluująca estetyka

Charli D'Amelio, była gwiazda TikToka, która zyskała sławę w wieku 15 lat dzięki swoim filmikom tanecznym, stopniowo budowała swoją bardziej asertywną tożsamość modową. W ostatnich miesiącach zaprezentowała różnorodne stylizacje, w których królują koronki, warstwowe kroje i nasycone kolory – spójny kierunek stylistyczny, który coraz bardziej odróżnia ją od „swobodnego” stylu, który przyniósł jej sławę. Ta karuzela jest tego najnowszym przykładem.

Niebieska koronkowa minisukienka, kucyk i dwuwyrazowy podpis – Charli D'Amelio po raz kolejny udowodniła, że najprostsze posty bywają najskuteczniejsze. Nadal tworzy własną definicję stylu.