55-letnia modelka Naomi Campbell prezentuje w Paryżu „totalny dżinsowy” look

Julia P.
@naomi / Instagram

Brytyjsko-jamajska supermodelka Naomi Campbell zwróciła na siebie uwagę podczas niedawnego wydarzenia w Disneylandzie w Paryżu. Ikona mody wzbudziła sensację swoim jeansowym lookiem od stóp do głów, który wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych. Zaproszona na wydarzenie z okazji premiery Disney Adventure World i Krainy Lodu, Campbell udowodniła, że jeans pozostaje podstawą współczesnej garderoby.

Znany występ w Disneylandzie w Paryżu

Znana z trwałego wpływu na branżę modową, Naomi Campbell nadal śmiało prezentuje swój styl. Na tę okazję wybrała smukłą sylwetkę złożoną z ciemnych elementów jeansu, tworząc zestaw jednocześnie minimalistyczny i wyrafinowany. Do stroju dobrała golf w pasującym odcieniu, wzmacniając wizualną harmonię całego looku.

Strój wyróżniał się również graficznym krojem, składającym się z dopasowanej kurtki i szerokich spodni, podkreślających nowoczesną estetykę. Naomi Campbell uzupełniła stylizację futurystycznymi okularami przeciwsłonecznymi, dodając nowoczesny akcent do ponadczasowej inspiracji denim.

Wygląd chwalony przez internautów

Wybór całkowicie jeansowego looku, odświeżonego w nowoczesnym stylu, wywołał liczne pozytywne reakcje w internecie. Wielu obserwatorów podkreśliło elegancję sylwetki i umiejętność Naomi Campbell do reinterpretacji modowych klasyków. Denim, regularnie wskrzeszany przez projektantów, potwierdza tym samym swoje istotne miejsce w obecnych trendach.

Nadal silny wpływ mody

Naomi Campbell, jedna z czołowych postaci na wybiegach od kilku dekad, wciąż budzi zainteresowanie swoimi publicznymi wystąpieniami. Jej obecność na tym wydarzeniu ilustruje nieprzemijający wpływ supermodelek lat 90., których wpływ jest nadal widoczny w branży modowej i kulturze popularnej.

Jego stylistyczny wybór dowodzi również, że denim potrafi dostosować się do różnych pokoleń, potwierdzając jego status uniwersalnego elementu garderoby. Ten „totalny denim” wpisuje się w szerszy trend, który ceni strukturalne sylwetki i zrównoważone materiały.

Występując w Paryżu, Naomi Campbell potwierdza swój status ponadczasowej ikony mody. Jej jeansowy look od stóp do głów, powszechnie chwalony przez publiczność, pokazuje, że niektóre kultowe elementy garderoby wciąż ewoluują, zachowując jednocześnie swój urok. To kolejny dowód na to, że Naomi Campbell stanowi wzór stylu, niezależnie od kontekstu i pory roku.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
56-letnia aktorka Heather Graham przyciąga uwagę „odważnym" wyglądem.

56-letnia aktorka Heather Graham przyciąga uwagę „odważnym” wyglądem.

Amerykańska aktorka i producentka Heather Graham niedawno zwróciła na siebie uwagę serią swobodnych, eleganckich stylizacji, zaprezentowanych podczas promocji...

Podczas konkursu „Miss Grand Thailand” licówki zębowe tej uczestniczki zwróciły uwagę.

Nieoczekiwany incydent zakłócił eliminacje do konkursu Miss Grand Tajlandii, który odbył się 25 marca w Bangkoku. Osiemnastoletniej uczestniczce,...

Młoda matka, ta aktorka świętuje swoje 26. urodziny podczas rejsu statkiem

Amerykańska aktorka, piosenkarka i autorka tekstów piosenek Halle Bailey świętowała swoje 26. urodziny rejsem statkiem w otoczeniu bliskich,...

Krytykowana za swoje ciało modelka Heidi Klum odpowiedziała zdumiewającym aktem wyzwolenia.

Komentarze na temat wyglądu osób publicznych niestety wciąż podsycają dyskusje w internecie. Heidi Klum niedawno odpowiedziała na krytykę...

Żegnaj blond wróżko: aktorka Brie Larson zmienia swój wygląd dzięki nowej fryzurze

Amerykańska aktorka, reżyserka i piosenkarka Brie Larson niedawno zaprezentowała nową fryzurę, która nie pozostała niezauważona. Po ponad roku...

„Jest zbyt uwodzicielska”: Kim Novak krytykuje wybór Sydney Sweeney do swojego filmu biograficznego

Amerykańska aktorka Kim Novak (93) wyraziła niedawno wątpliwości co do wyboru amerykańskiej aktorki i producentki Sydney Sweeney do...