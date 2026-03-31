55-letnia modelka Naomi Campbell prezentuje w Paryżu „totalny dżinsowy” look

Brytyjsko-jamajska supermodelka Naomi Campbell zwróciła na siebie uwagę podczas niedawnego wydarzenia w Disneylandzie w Paryżu. Ikona mody wzbudziła sensację swoim jeansowym lookiem od stóp do głów, który wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych. Zaproszona na wydarzenie z okazji premiery Disney Adventure World i Krainy Lodu, Campbell udowodniła, że jeans pozostaje podstawą współczesnej garderoby.

Znany występ w Disneylandzie w Paryżu

Znana z trwałego wpływu na branżę modową, Naomi Campbell nadal śmiało prezentuje swój styl. Na tę okazję wybrała smukłą sylwetkę złożoną z ciemnych elementów jeansu, tworząc zestaw jednocześnie minimalistyczny i wyrafinowany. Do stroju dobrała golf w pasującym odcieniu, wzmacniając wizualną harmonię całego looku.

Strój wyróżniał się również graficznym krojem, składającym się z dopasowanej kurtki i szerokich spodni, podkreślających nowoczesną estetykę. Naomi Campbell uzupełniła stylizację futurystycznymi okularami przeciwsłonecznymi, dodając nowoczesny akcent do ponadczasowej inspiracji denim.

Wygląd chwalony przez internautów

Wybór całkowicie jeansowego looku, odświeżonego w nowoczesnym stylu, wywołał liczne pozytywne reakcje w internecie. Wielu obserwatorów podkreśliło elegancję sylwetki i umiejętność Naomi Campbell do reinterpretacji modowych klasyków. Denim, regularnie wskrzeszany przez projektantów, potwierdza tym samym swoje istotne miejsce w obecnych trendach.

Nadal silny wpływ mody

Naomi Campbell, jedna z czołowych postaci na wybiegach od kilku dekad, wciąż budzi zainteresowanie swoimi publicznymi wystąpieniami. Jej obecność na tym wydarzeniu ilustruje nieprzemijający wpływ supermodelek lat 90., których wpływ jest nadal widoczny w branży modowej i kulturze popularnej.

Jego stylistyczny wybór dowodzi również, że denim potrafi dostosować się do różnych pokoleń, potwierdzając jego status uniwersalnego elementu garderoby. Ten „totalny denim” wpisuje się w szerszy trend, który ceni strukturalne sylwetki i zrównoważone materiały.

Występując w Paryżu, Naomi Campbell potwierdza swój status ponadczasowej ikony mody. Jej jeansowy look od stóp do głów, powszechnie chwalony przez publiczność, pokazuje, że niektóre kultowe elementy garderoby wciąż ewoluują, zachowując jednocześnie swój urok. To kolejny dowód na to, że Naomi Campbell stanowi wzór stylu, niezależnie od kontekstu i pory roku.