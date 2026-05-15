W lśniącej sukni Michelle Rodriguez rozpala atmosferę Festiwalu Filmowego w Cannes

Podczas pokazu z okazji 25. rocznicy sagi „Szybcy i wściekli”, który odbył się w ramach 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.), Michelle Rodriguez zachwyciła swoim wyglądem na czerwonym dywanie. Amerykańska aktorka, scenarzystka i producentka filmowa, ikoniczna postać serii od premiery pierwszej części w 2001 roku, wybrała suknię projektu Paolo Sebastiana. Była to odpowiednia kreacja na tę okazję, którą zaprezentowała w towarzystwie swoich wieloletnich koleżanek z planu, amerykańskich aktorek Jordany Brewster i Meadow Walker.

Sukienka Paolo Sebastiana skrojona na czerwony dywan

Na ten wieczór, oddając hołd jednej z najbardziej kultowych sag kina akcji, Michelle Rodriguez wybrała kreację z kolekcji jesień 2025 australijskiego projektanta Paolo Sebastiana. Projekt obejmował bezramkową, usztywnioną górę w całości ozdobioną kryształkami, które odbijały światło przy każdym ruchu. Kreacja przechodziła w zwiewną tiulową spódnicę, zwieńczoną długim trenem, który dodawał całości niemal teatralnego wymiaru.

Sylwetka, która była jednocześnie romantyczna i architektoniczna, pięknie kontrastując z surowszą wizją aktorki na ekranie w filmie „Szybcy i wściekli”. Paolo Sebastian, znany ze swoich kreacji haute couture, pełnych haftów i spektakularnych trenów, w ciągu zaledwie kilku lat stał się jednym z ulubionych projektantów na międzynarodowym czerwonym dywanie. Dzięki temu modowemu wyborowi na Festiwalu Filmowym w Cannes Michelle Rodriguez w pełni wpisuje się w wielką tradycję pieczołowicie przygotowanych pokazów w Cannes.

Michelle Rodriguez, stała bywalczyni Croisette

Amerykańska aktorka wywarła tak niezatarte wrażenie, ponieważ przez lata stała się stałym bywalcem Festiwalu Filmowego w Cannes. Michelle Rodriguez, znana z silnej osobowości i ról akcji, zawsze zaskakuje, wybierając wyszukane kreacje, które kontrastują z jej wizerunkiem na ekranie.

Ta dwoistość jest właśnie częścią jej uroku: w Cannes emanuje „kobiecością haute couture”, która ostro kontrastuje z jej strojami na ekranie. To dowód, o ile w ogóle jest potrzebny, że aktorki kina akcji mogą eksplorować wszystkie aspekty mody, nie dając się zaszufladkować. A ta stylizacja z 2026 roku, nawiązująca do wydarzenia tak symbolicznego, jak 25. rocznica filmu „Szybcy i wściekli”, pozostanie jednym z jej najbardziej pamiętnych momentów w Cannes.

W sukni od Paolo Sebastiana zdobionej mieniącymi się kryształami, zwiewnym tiulowym trenem i hołdzie dla 25 lat kultowej sagi, Michelle Rodriguez dała jeden z najbardziej pamiętnych występów podczas 79. edycji. To kolejny dowód na to, że Festiwal Filmowy w Cannes pozostaje, bardziej niż kiedykolwiek, miejscem, gdzie moda i kino spotykają się w najbardziej spektakularnej odsłonie.