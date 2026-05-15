W lśniącej sukni Michelle Rodriguez rozpala atmosferę Festiwalu Filmowego w Cannes

Léa Michel
@mrodofficial / Instagram

Podczas pokazu z okazji 25. rocznicy sagi „Szybcy i wściekli”, który odbył się w ramach 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.), Michelle Rodriguez zachwyciła swoim wyglądem na czerwonym dywanie. Amerykańska aktorka, scenarzystka i producentka filmowa, ikoniczna postać serii od premiery pierwszej części w 2001 roku, wybrała suknię projektu Paolo Sebastiana. Była to odpowiednia kreacja na tę okazję, którą zaprezentowała w towarzystwie swoich wieloletnich koleżanek z planu, amerykańskich aktorek Jordany Brewster i Meadow Walker.

Sukienka Paolo Sebastiana skrojona na czerwony dywan

Na ten wieczór, oddając hołd jednej z najbardziej kultowych sag kina akcji, Michelle Rodriguez wybrała kreację z kolekcji jesień 2025 australijskiego projektanta Paolo Sebastiana. Projekt obejmował bezramkową, usztywnioną górę w całości ozdobioną kryształkami, które odbijały światło przy każdym ruchu. Kreacja przechodziła w zwiewną tiulową spódnicę, zwieńczoną długim trenem, który dodawał całości niemal teatralnego wymiaru.

Sylwetka, która była jednocześnie romantyczna i architektoniczna, pięknie kontrastując z surowszą wizją aktorki na ekranie w filmie „Szybcy i wściekli”. Paolo Sebastian, znany ze swoich kreacji haute couture, pełnych haftów i spektakularnych trenów, w ciągu zaledwie kilku lat stał się jednym z ulubionych projektantów na międzynarodowym czerwonym dywanie. Dzięki temu modowemu wyborowi na Festiwalu Filmowym w Cannes Michelle Rodriguez w pełni wpisuje się w wielką tradycję pieczołowicie przygotowanych pokazów w Cannes.

Michelle Rodriguez, stała bywalczyni Croisette

Amerykańska aktorka wywarła tak niezatarte wrażenie, ponieważ przez lata stała się stałym bywalcem Festiwalu Filmowego w Cannes. Michelle Rodriguez, znana z silnej osobowości i ról akcji, zawsze zaskakuje, wybierając wyszukane kreacje, które kontrastują z jej wizerunkiem na ekranie.

Ta dwoistość jest właśnie częścią jej uroku: w Cannes emanuje „kobiecością haute couture”, która ostro kontrastuje z jej strojami na ekranie. To dowód, o ile w ogóle jest potrzebny, że aktorki kina akcji mogą eksplorować wszystkie aspekty mody, nie dając się zaszufladkować. A ta stylizacja z 2026 roku, nawiązująca do wydarzenia tak symbolicznego, jak 25. rocznica filmu „Szybcy i wściekli”, pozostanie jednym z jej najbardziej pamiętnych momentów w Cannes.

W sukni od Paolo Sebastiana zdobionej mieniącymi się kryształami, zwiewnym tiulowym trenem i hołdzie dla 25 lat kultowej sagi, Michelle Rodriguez dała jeden z najbardziej pamiętnych występów podczas 79. edycji. To kolejny dowód na to, że Festiwal Filmowy w Cannes pozostaje, bardziej niż kiedykolwiek, miejscem, gdzie moda i kino spotykają się w najbardziej spektakularnej odsłonie.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
W Cannes Diane Kruger ponownie w centrum uwagi prezentuje dodatek, który przez długi czas pozostawał dyskretny

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W Cannes Diane Kruger ponownie w centrum uwagi prezentuje dodatek, który przez długi czas pozostawał dyskretny

Diane Kruger niedawno zaszczyciła swoim blaskiem czerwony dywan podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.)...

Za krytyką sukienki Olivii Rodrigo kryje się głębsza debata

Komentowanie strojów wokalistek, zamiast oklaskiwania ich wokalnych występów i doceniania ich kunsztu, stało się niemal rytuałem inicjacji. Ikona...

„Z wiekiem jeszcze piękniejsza”: 57-letnia Gillian Anderson zachwyca w białej, koralikowej sukience

Amerykańska aktorka Gillian Anderson niedawno pojawiła się na czerwonym dywanie podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja...

Charli D'Amelio wybiera „odważną” koronkową minisukienkę

Amerykańska celebrytka mediów społecznościowych Charli D'Amelio nigdy nie publikuje niczego, co nie stałoby się wydarzeniem. Jej ostatnia karuzela...

Hilary Duff odświeża czerwony kostium kąpielowy, nadając mu sylwetkę inspirowaną stylem vintage chic

Amerykańska aktorka i piosenkarka Hilary Duff zaszczyciła swoją obecnością strony Sports Illustrated Swimsuit – jednego z czołowych amerykańskich...

Sydney Sweeney pozuje ze swoim chłopakiem w kowbojskim stroju

Amerykańska aktorka i producentka Sydney Sweeney „obiecała zachować prywatność swojego życia prywatnego”. Jednak 1 maja 2026 roku wybrała...