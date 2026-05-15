W Cannes Diane Kruger ponownie w centrum uwagi prezentuje dodatek, który przez długi czas pozostawał dyskretny

Diane Kruger niedawno zaszczyciła swoim blaskiem czerwony dywan podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.) pokazem filmu „Ojczyzna”. Niemiecka aktorka, stała bywalczyni festiwali w Cannes, wybrała na tę okazję niezwykle elegancką kreację. Oprócz haftowanej sukni, uwagę wszystkich przykuł jeden dodatek: długa, sosnowozielona peleryna, mistrzowsko udrapowana na ramieniu. Detal, który wcale nie był przypadkowy, a który z powodzeniem mógłby zapoczątkować największy trend sezonu.

Złoty i asymetryczny wygląd

Aby pokonać dwadzieścia cztery stopnie Pałacu Festiwalowego, Diane Kruger wybrała złotą, asymetryczną suknię – krótką z jednej strony i długą z drugiej – uszytą z jedwabistej tkaniny ozdobionej delikatnym kwiatowym haftem. Wyrafinowany, niemal drogocenny element, ale to właśnie główny dodatek tej stylizacji robił całą różnicę: długa, sosnowozielona peleryna, zawiązana pod szyją i przerzucona przez jedno ramię.

Ten śmiały wybór natychmiast przekształca „klasyczną” sylwetkę w spektakularny look. Jeśli chodzi o buty, aktorka zastąpiła kozaki do uda, które można było zobaczyć na wybiegu, delikatnymi sandałami na obcasie, pasującymi do jej sukienki. Jej warkoczowata fryzura i biżuteria Tiffany & Co. dopełniały całość, w niemal średniowiecznym, unowocześnionym stylu.

Peleryna – modny dodatek, który przeżywa swój wielki powrót

Wybór tego zestawu przez Diane Kruger nie jest przypadkowy. Peleryna, długo zarezerwowana dla chłodniejszych miesięcy, przeżywa swój wielki powrót w obecnych kolekcjach. Można ją było zobaczyć na pokazach wielu projektantów na jesień/zimę 2026-2027, w różnych formach: długiej i dostojnej, krótkiej i o dopasowanym fasonie, z aksamitu, wełny lub szyfonu. Ten trend wynika ze wspólnego pragnienia odważnych, teatralnych elementów, które natychmiast odmienią każdą stylizację.

Diane Kruger, prezentując go w Cannes, jednym z najchętniej oglądanych pokazów mody na świecie, zapewniła mu nieocenioną ekspozycję. To zainteresowanie może na stałe ożywić entuzjazm wokół tego dodatku, który plasuje się gdzieś pomiędzy strojem a wyrazistym elementem garderoby.

Miłe spotkanie w dniu pełnym atrakcji

Ten występ na czerwonym dywanie był częścią wyjątkowo emocjonującego trzeciego dnia festiwalu. Obok amerykańskiej aktorki, producentki i reżyserki Demi Moore, która tego dnia po raz trzeci pojawiła się w Cannes, Diane Kruger skupiła na sobie uwagę wielu fotografów. Projekcja filmu „Ojczyzna”, dramatu biorącego udział w konkursie, nadała wieczorowi silny, kinowy wymiar.

Estetyczne wybory Diane Kruger również nie uszły uwadze obserwatorów: w sosnowozielonej pelerynie, kwiecistym haftowaniu i warkoczowej fryzurze niektórzy dopatrywali się nawiązania do świata „Władcy Pierścieni”. To szczególnie trafne nawiązanie, biorąc pod uwagę, że reżyser Peter Jackson otrzymał w tym roku Honorową Złotą Palmę festiwalu. Niezależnie od tego, czy inspiracja była celowa, czy po prostu przypadkowa, efekt został jednogłośnie pochwalony. Diane Kruger, laureatka nagrody Cannes dla najlepszej aktorki za film „W cieniu” w 2017 roku, po raz kolejny potwierdziła swój status ikony mody na bulwarze Croisette.

W tej haftowanej sukni i spektakularnej pelerynie Diane Kruger zaliczyła jeden z najbardziej spektakularnych występów na początku Cannes 2026. Oprócz wyglądu, to cały dodatek, który przywraca na pierwszy plan sceny modowej: peleryna, dawno zapomniana, która w nadchodzących miesiącach powinna pojawić się jeszcze częściej.