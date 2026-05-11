Demi Moore, babcia, publikuje zdjęcie ze swoją wnuczką

Demi Moore nie świętowała Dnia Matki (10 maja w USA) w tradycyjny sposób. Amerykańska aktorka, producentka i reżyserka opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć obejmujących cztery dekady macierzyństwa – od pierwszych zdjęć córek jako niemowląt po trzyletnią wnuczkę Louettę. Reakcje były natychmiastowe.

„Wciąż pamiętam, kiedy pierwszy raz trzymałem każdego z was w ramionach”.

Podpis Demi Moore zaczynał się od słów: „Wciąż pamiętam, jak pierwszy raz trzymałam każdą z was w ramionach. Teraz spójrzcie na siebie. Kochane, wyrosłyście w sposób, który zapiera mi dech w piersiach, i jakimś cudem z każdym rokiem coraz bardziej kocham to, kim jesteście. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki i Dnia Babci dla wszystkich pięknych mam”. Prosty i szczery podpis, który natychmiast znalazł oddźwięk wśród 6,7 miliona obserwujących.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Demi Moore (@demimoore)

Post, który obejmuje cztery dekady

Karuzela rozpoczyna się czarno-białym zdjęciem Demi Moore w stylu GI Jane, trzymającej w kocyku swoje trzy córki – Rumer, Scout i Tallulah, urodzone z małżeństwa z Brucem Willisem. Inne czarno-białe zdjęcie, zrobione kilka lat później, przedstawia Demi bez makijażu, w dwuczęściowym kostiumie z nadrukiem w panterkę i okularach przeciwsłonecznych typu aviator, trzymającą w ramionach swoją nowo narodzoną wnuczkę Louettę. Wzruszająca i poruszająca podróż przez historię rodziny.

Rumer Willis, słynna matka

Trzyletnia Louetta, córka Rumer Willis i Dereka Richarda Thomasa, pojawia się na kilku zdjęciach na karuzeli, w tym na jednym zrobionym w okresie świątecznym. Ten post to sposób Demi Moore na uczczenie swojej najstarszej córki, Rumer, w roli matki. Podpis brzmi: „Szczęśliwego Dnia Matki i Babci” – to sposób na jednoczesne uhonorowanie trzech pokoleń kobiet w tej samej rodzinie.

Czarno-białe zdjęcie małej dziewczynki w tiulu w gwiazdki i 30 lat macierzyństwa upchnięte w karuzeli Instagrama: Demi Moore zaoferowała coś wyjątkowego na Dzień Matki (obchodzony w USA 10 maja): autentyczny, nieskompresowany wizerunek rodziny. I odbiło się szerokim echem wśród 6,7 miliona jej obserwujących.