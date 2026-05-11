Przy basenie Elizabeth Hurley z dumą prezentuje swoją figurę.

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley niedawno udostępniła na swoim Instagramie serię zdjęć skąpanych w słońcu, na których wypoczywa nad wodą w białym stroju w cienkie, czarne paski. Co najważniejsze, skorzystała z okazji, by podzielić się z milionami swoich obserwatorów krótką wskazówką dotyczącą fotografii, przekazaną z humorem i nutą żartobliwości. Post natychmiast stał się viralem.

Słoneczne i intymne zdjęcia

Na zdjęciach Elizabeth Hurley pozuje w słońcu w okularach przeciwsłonecznych, a jej długie brązowe włosy unoszą się w wodzie basenu. Jej strój, biały w czarne paski, pochodzi z jej własnej marki Elizabeth Hurley Beach, którą założyła w 2005 roku. Panuje tu swobodna, naturalna atmosfera, w której aktorka wydaje się czuć doskonale.

Jak zwykle Elizabeth Hurley opatrzyła swój post humorystycznym podpisem. Tym razem była skierowana bezpośrednio do jej obserwatorów: „Bycie fotografowanym może być przerażające, więc oto moja najważniejsza rada: POŁÓŻ SIĘ!!”. Kontynuowała figlarnie: „Nawet przy fatalnym oświetleniu, czy z nieubłaganym aparatem w telefonie (zdjęcia zostały zrobione telefonem w pełnym słońcu), jeśli odpowiednio się rozciągniesz i założysz okulary przeciwsłoneczne, wszystko będzie dobrze. Podziękujesz mi później 😉”. Ta rada to sekret dobrej przyjaciółki. Przypomina nam, że poza modą, Elizabeth Hurley lubi pielęgnować bliską więź ze swoimi obserwatorami.

Ostatecznie nie ma potrzeby starać się wyglądać „szczuplej” czy „innie” stosując dobrze przećwiczone triki: najbardziej udane zdjęcia to często te, które uchwycą autentyczny moment. Naturalność, spontaniczność i autentyczna ekspresja pozostają najpiękniejszymi cechami do pokazania – dalekimi od „idealnych” póz i wykalkulowanej sztuczności.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Publikacja, która spotkała się z jednomyślnym uznaniem.

Post wywołał lawinę komentarzy. „Błogosławiona Królowa”, „Podróżniczka w czasie!” … fani obsypywali ją komplementami za figurę i naturalną swobodę przed obiektywem. Nawet jej syn, 24-letni Damian Hurley, skomentował post z wzruszającym entuzjazmem: „To jest obłędne, wow!”

Elizabeth Hurley, która ma ponad 3 miliony obserwujących na Instagramie, jest już przyzwyczajona do dzielenia się tego typu poradami w bezpośredni sposób. Na przykład w lipcu 2025 roku zalecała „unikanie ostrego światła w południe i wybieranie łagodnego światła wschodów i zachodów słońca do zdjęć”. To kolejna wskazówka, którą jej fani ewidentnie pokochali.

Tą prostą karuzelą Elizabeth Hurley przypomina nam, dlaczego jest jedną z najbardziej uwielbianych postaci swojego pokolenia. W naturalny sposób pokazuje, że możemy się bawić, kochać i dzielić się, niezależnie od wieku.