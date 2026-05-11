„Wdzięczna twarz”: uroda włoskiej modelki intryguje internautów

Włoska modelka Vittoria Ceretti udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie „wypadkowe”, na którym widniało naturalne selfie z prostym podpisem: „Nowojorskie dni i czyste niebo”. Efekt? Tysiące komentarzy z zachwytem i kolejne pochwały dla jej surowego piękna, które jest jej znakiem rozpoznawczym od ponad dekady.

Selfie, które roztapia serca w sieci

Na zdjęciu Vittoria Ceretti pozuje w czarnym, satynowym topie obszytym białą koronką, z rozpuszczonymi długimi włosami i bez widocznego makijażu. Światło dzienne wpada przez duże okno wykuszowe za nią, a w tle widać panoramę Nowego Jorku. Prosta kompozycja, podkreślająca naturalność. I właśnie ta prostota urzekła.

Fani to uwielbiają

Pod postem posypały się komentarze: „wdzięczna twarz”, „uwielbiam naturalny wygląd” , „surowe piękno” … Fani chwalili brak sztuczności, tę rozbrajającą łatwość przejścia z czerwonego dywanu do ledwo edytowanego selfie, bez utraty aury. To rzadka cecha, zwłaszcza w erze zdjęć, które są coraz bardziej retuszowane niż ostatnio.

Prostym selfie Vittoria Ceretti przypomina nam, dlaczego jest jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek swojego pokolenia. Włoszka najwyraźniej odnalazła równowagę, a sądząc po entuzjazmie fanów, jej ponadczasowy urok najwyraźniej nie stracił swojej urzekającej mocy.