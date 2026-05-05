Żelazna sukienka: ryzykowna przygoda Kim Kardashian intryguje i fascynuje.

Kim Kardashian nigdy nie robi niczego połowicznie na Met Gali – i edycja z 2026 roku nie była wyjątkiem. Na schodach Metropolitan Museum of Art pojawiła się w brązowym metalowym napierśniku, który wyglądał bardziej jak rzeźba niż strój. I właśnie o to chodziło.

Temat „Sztuka kostiumowa” jako plac zabaw

Motywem przewodnim Met Gali w 2026 roku była „Sztuka kostiumowa”, a dress code brzmiał „Moda to sztuka”. Było to bezpośrednie zaproszenie do zacierania granic między odzieżą a sztuką. Kim Kardashian odpowiedziała na to zaproszenie z nieoczekiwaną precyzją: oddała się pop-artowi, współpracując z brytyjskim artystą Allenem Jonesem i duetem projektantów Whitaker Malem, pod kierownictwem kreatywnym Nadii Lee Cohen.

Rzeźbiony brązowy kirys: dzieło sztuki przed szatą

Kim Kardashian pojawiła się w rzeźbionym brązowym napierśniku z wysokim, przypominającym zbroję kołnierzem, w połączeniu z ręcznie malowaną, kolorową, rozpiętą z przodu, skórzaną spódnicą. W wywiadzie dla „Vogue’a” wyjaśniła swój wybór: „Allen Jones to artysta, jeden z moich ulubionych artystów”. W ten sposób chciała podkreślić, że stylizacja to nie tylko strój, ale pełnoprawna współpraca artystyczna. Cieliste szpilki i rozpuszczone, falowane blond włosy dopełniały celowo stonowany zestaw, poza głównym elementem.

Allen Jones i Whitaker Malem: Za kulisami metalu

Allen Jones to brytyjski artysta związany z ruchem pop-artu lat 60., znany z rzeźb o kobiecych formach, zacierających granicę między sztuką a obiektem. Whitaker Malem z kolei to projektanci specjalizujący się w skórze i materiałach rzeźbiarskich, regularnie poszukiwani do produkcji filmowych i najodważniejszych projektów na zamówienie. Wspólnie zaprojektowali dla Kim Kardashian dzieło, które idealnie wpisuje się w nurt sztuki ciała – strój, który przekształca ciało w płótno.

Spojrzenie, które dzieli ludzi w mediach społecznościowych

Reakcja prasy i internautów była natychmiastowa i mieszana. Niektórzy chwalili śmiałość „idealnego looku”. Inni byli jednak zaskoczeni pomarańczowym napierśnikiem i kolorową skórzaną spódnicą, nie dostrzegając od razu związku z pop-artem. Ostatecznie ciało i wygląd kobiety – ani nikogo innego – nie powinny być przedmiotem dyskusji: jeśli Kim Kardashian wybrała tę sukienkę, to po prostu dlatego, że jej się podoba, kropka.

Obecność na Met Gali, która nie wykazuje oznak osłabienia

Kim Kardashian pojawia się na Met Gali od swojego debiutu w 2013 roku – będąc w ciąży z North w kwiecistej sukience Givenchy. Od tamtej pory każde jej pojawienie się budziło emocje i kontrowersje: w 2021 roku pojawiła się w pełnej sukni Balenciagi, która zakrywała jej twarz, a w 2022 roku w sukni inspirowanej Marilyn Monroe.

Rzeźbiony napierśnik z brązu, pomalowana skórzana spódnica i artysta pop w tle — Kim Kardashian stworzyła jedną ze swoich stylizacji nawiązujących do Met Gali w 2026 roku. Co jest, na swój sposób, równie niezwykłe, jak sama kreacja.