Blake Lively zachwyca w spektakularnej, 4-metrowej sukni na Met Gali

Fabienne Ba.
@modelsss.world / Instagram

Amerykańska aktorka i modelka Blake Lively nie pojawiła się na Met Gali od 2022 roku. Kiedy pojawiła się ponownie na schodach Metropolitan Museum of Art w nocy z 4 na 5 maja 2026 roku, miała na sobie suknię, na którą warto było czekać 4 lata – i 4 metry trenu.

Archiwalna sukienka Versace z 2006 roku

Blake Lively współprzewodniczyła Met Gali w 2022 roku, mając na sobie suknię Versace, która na żywo odmieniła się na czerwonym dywanie – stając się jednym z najbardziej pamiętnych momentów w najnowszej historii wydarzenia. W tym roku powróciła w wielkim stylu po czteroletniej przerwie, prezentując suknię Atelier Versace z wiosny 2006 roku, archiwalny model osobiście wybrany i zatwierdzony przez Donatellę Versace.

Blake powiedział magazynowi Vogue: „Blake przeżył wiele kultowych chwil z Versace w Met i dzisiejszy wieczór nie jest wyjątkiem”. Pastelowa suknia, inspirowana XVIII-wiecznymi malowidłami w stylu weneckiego rokoka, charakteryzowała się drapowanym gorsetem haftowanym kamieniami szlachetnymi w stonowanych odcieniach, kilkoma rzeźbiarskimi wypustkami na biodrach, nawiązującymi do kształtów barokowych wnętrz kościelnych, oraz czterometrowym trenem.

„Odzież jest płótnem”

W wywiadzie dla Vogue'a na czerwonym dywanie Blake Lively tak wyjaśniła swój wybór: „Ponieważ motyw przewodni opiera się na sztuce, chciałam założyć coś archiwalnego. Ubranie to prawdziwe płótno, które opowiada historię. Możliwość wyboru czegoś, co ma swoją historię i przetrwało próbę czasu, była czymś wyjątkowym”. Opisała również sukienkę jako przypominającą jednocześnie „wschód i zachód słońca”.

„Najbardziej osobista” torba wieczoru

Poza suknią, był to dyskretny dodatek, który najbardziej poruszał: spersonalizowana minaudière od Judith Leiber Couture, której cztery boki zdobiły rysunki każdego z jej czworga dzieci. Intymny i wzruszający kontrapunkt dla majestatu reszty sukni – przypomnienie, że nawet na najwspanialszym czerwonym dywanie świata najważniejsza jest rodzina.

Akcesoria dopasowane do jakości pomieszczenia

Blake Lively dopełniła swój look szpilkami Christian Louboutin, biżuterią Lorraine Schwartz i falami włosów w stylu Old Hollywood spływającymi kaskadami na ramiona. Jej makijaż, z kalifornijskimi brązowymi refleksami i subtelną kreską na powiece, równoważył barokowy majestat sukni, nie próbując z nim konkurować.

Ciąg dalszy historii z Versace w Met

Ta sukienka z 2026 roku jest wreszcie częścią sagi Versace-Lively, która obejmuje ponad dekadę Met Galas: złota suknia o kroju syreny z niebieskimi piórami w 2017 roku, haftowana bordowa suknia „Heavenly Bodies” z 2018 roku, suknia Statua Wolności w 2022 roku – a teraz ta pastelowa suknia w stylu rokoko z czterometrowym trenem. Każdego roku nowy rozdział w tej samej historii.

Cztery lata nieobecności, czterometrowy pociąg, cztery rysunki dzieci na minaudièrze – Blake Lively powróciła, łącząc widowiskowość i intymność z rzadką precyzją. Dokładnie tak, jak się tego spodziewaliśmy.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
