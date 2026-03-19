„Te spodnie nie są do tego stworzone”: strój narciarski tej influencerki wywołuje debatę

Na zaśnieżonych stokach stylizacje zazwyczaj łączą w sobie ciepło i techniczną wydajność. Czasami jednak wygląd podważa te utarte schematy. Tak jest w przypadku francusko-szwajcarsko-algierskiej osobowości medialnej Nabilli Benattia, której strój narciarski, niedawno udostępniony w mediach społecznościowych, szybko wywołał reakcje w sieci.

Strój, który łamie standardy narciarskie

Podczas pobytu w górach Nabilla pojawiła się w spodniach z imitacji skóry lakierowanej w połączeniu z butami z futrzaną podszewką – wybór estetyczny, który ostro kontrastuje ze sprzętem, jaki zazwyczaj nosi się na stoku. Odzież narciarska jest zazwyczaj projektowana tak, aby spełniać określone wymagania: izolację termiczną, wodoodporność, oddychalność i swobodę ruchów. Spodnie z imitacji skóry lakierowanej, choć modne w warunkach miejskich, nie są specjalnie przystosowane do takich warunków.

Ten kontrast między modą a funkcjonalnością natychmiast przyciągnął uwagę. W mediach społecznościowych kilku użytkowników zwróciło uwagę na „niepraktyczny” aspekt stroju, niektórzy uważali, że „nie spełnia on wymogów aktywności sportowej, takiej jak jazda na nartach”.

Między estetyką a funkcjonalnością: powracająca debata

Kontrowersje wokół tego stroju to nie tylko kwestia gustu. Uwypuklają one szerszą debatę: rolę mody w środowiskach technicznych. Z jednej strony niektórzy bronią „wolności ubioru” i chwalą „bardziej kreatywne i stylowe podejście do narciarstwa”, zwłaszcza w kontekście, w którym ośrodki narciarskie stają się również miejscem lansowania swoich pomysłów w mediach społecznościowych.

Z drugiej strony, niektórzy przypominają nam, że „sprzęt górski to nie tylko modny dodatek”. Spełnia on podstawowe potrzeby bezpieczeństwa i komfortu. Nieodpowiedni ubiór może szybko stać się niewygodny, a nawet problematyczny w trudnych warunkach pogodowych. Tego typu dyskusje nie są niczym nowym. Od kilku lat granica między odzieżą techniczną a modą zaciera się.

Wzmacniająca rola sieci społecznościowych

Powodem, dla którego strój ten wywołał tak głośną reakcję, jest również jego powszechna obecność w mediach społecznościowych. Posty celebrytów z milionami obserwujących często wywołują gwałtowne i niekiedy spolaryzowane debaty. W przypadku Nabilli komentarze mnożyły się, od krytyki po poparcie.

Niektórzy internauci żartowali z „niepraktyczności spodni na stoku”, podczas gdy inni bronili „wyboru bardziej ukierunkowanego na wizerunek niż na wyniki sportowe”. Media społecznościowe odgrywają tu kluczową rolę: przekształcają osobisty strój w temat zbiorowej dyskusji, ale te wymiany zdań nie powinny przeradzać się w osądzanie cudzych ciał czy stylu; każdy może po prostu podzielić się swoją opinią, nie narzucając nikomu standardów.

Ostatecznie, ten przypadek ilustruje, jak moda i funkcjonalność mogą współistnieć, ale też wchodzić ze sobą w konflikt w zależności od kontekstu. Przypomina nam, że wybór ubioru to przede wszystkim kwestia indywidualnej wolności i że dyskusje, które się z tym wiążą, zyskałyby na skupieniu się na adekwatności ubioru do danej aktywności, a nie na osobistych osądach.