Aktorka Zoe Saldaña olśniewa błyszczącą sukienką w stylu trompe-l'oeil

Fabienne Ba.
@zoesaldana / Instagram

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Zoe Saldaña nigdy nie idzie na łatwiznę na czerwonym dywanie. 23 kwietnia 2026 roku, na galę Time100 w Nowym Jorku, wybrała sukienkę Givenchy, która bawiła się percepcją – i natychmiast przykuła uwagę wszystkich.

Sukienka Givenchy zaprojektowana przez Sarah Burton

Na ten prestiżowy wieczór Zoe Saldaña miała na sobie długą, asymetryczną suknię na jedno ramię z kolekcji Givenchy jesień/zima 2026, zaprojektowanej przez dyrektor artystyczną Sarah Burton. Czarna aksamitna suknia była haftowana srebrnymi wstążkami, ułożonymi tak, aby stworzyć efekt trompe-l'œil na sylwetce – niemal kinetyczny efekt, który zmieniał się w zależności od kąta i światła. Suknia miała również drapowaną kokardę i rozcięcie sięgające do uda, odsłaniające czarne szpilki z paskiem w kształcie litery T, również od Givenchy.

Dodatki pasujące do stroju

Stylizacja autorstwa Petry Flannery, w której Zoe Saldaña dopełniła swój look czarną satynową kopertówką Givenchy ozdobioną kokardą oraz biżuterią Cartier, dopełniła stylizację. Jej włosy, ułożone przez Avivę Jansen-Pereę, zostały upięte w coś, co sama stylistka fryzur określiła na Instagramie jako „skręcony kok” – gładkie, skręcone upięcie, które idealnie podkreślało jej twarz i dekolt.

Osoba wyróżniona, która przemawiała z emocjami

Zoe Saldaña znalazła się wśród tegorocznych laureatów Time100. Na scenie oddała hołd swojej babci, pochodzącej z Dominikany, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w 1961 roku. W swoim przemówieniu stwierdziła, że „wszyscy jesteśmy w jakiś sposób żywym dowodem na to, że nadzieja podróżuje”. Te słowa wyraźnie znalazły oddźwięk wśród publiczności, a później udostępniła je na Instagramie z podpisem: „Zaszczyt, że zostałam uwzględniona w Time100. Przypomnienie, że cel jest silniejszy niż jakiekolwiek światło reflektorów”.

Givenchy i Saldaña, oczywista alchemia

To nie pierwszy raz, kiedy Zoe Saldaña powierzyła Givenchy wyjątkową okazję. Odkąd Sarah Burton objęła stery, dom mody stał się ulubionym miejscem aktorek poszukujących kreacji, które są zarówno efektowne architektonicznie, jak i niezwykle szykowne. Suknia z gali Time100 doskonale to ilustruje: technicznie dopracowana w konstrukcji, emocjonalnie poruszająca w wykonaniu.

Suknia, która urzekała wzrok, przemówienie, które poruszało serce: Zoe Saldaña udowodniła tego wieczoru, że opanowała do perfekcji zarówno sztukę czerwonego dywanu, jak i sztukę publicznego przemawiania. Dwie formy elegancji, które dla niej zdają się iść w parze.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
