Hilary Duff odświeża czerwony kostium kąpielowy, nadając mu sylwetkę inspirowaną stylem vintage chic

Amerykańska aktorka i piosenkarka Hilary Duff zaszczyciła swoją obecnością strony Sports Illustrated Swimsuit – jednego z czołowych amerykańskich magazynów sportowych. Zdjęcia, które wykonała na Turks i Caicos Kat Irlin, pokazały jej promienną sesję zdjęciową, a jedno ze zdjęć natychmiast urzekło jej fanów.

Jej pierwszy kostium kąpielowy Sports Illustrated

Hilary Duff po raz pierwszy pojawiła się na łamach magazynu „Sports Illustrated Swimsuit” na wyspach South Caicos i Turks, a jej zdjęcia do wydania magazynu z 2026 roku wykonała Kat Irlin. Sesja zdjęciowa obejmowała kilka różnych stylizacji, ale to czerwony kostium kąpielowy z witaminą A przyciągnął najwięcej uwagi.

Estetyka vintage i słoneczna

Hilary Duff miała na sobie jaskrawoczerwony, jednoczęściowy kostium kąpielowy marki Vitamin A, z głębokim dekoltem i cienkimi ramiączkami. Na jednym ze zdjęć z sesji jedno z ramiączek naturalnie zsuwa się z jej ramienia, gdy się śmieje – ta szczera chwila nadaje zdjęciu spontaniczności, której nie udałoby się osiągnąć nawet w najbardziej wystudiowanej pozie. Jej złocista cera, muśnięte słońcem blond włosy i radosny wyraz twarzy dopełniały zdjęcie, przywodząc na myśl wymarzone wakacje.

Cała sesja zdjęciowa opiera się na estetyce retro i słonecznej – nawiązaniach do lat 50. i amerykańskiego szyku plażowego – którą Hilary Duff z łatwością uosabiała. Czerwony kostium kąpielowy, gdzieś pomiędzy pin-up a nowoczesnością, idealnie wpisuje się w trend jednoczęściowych strojów vintage, który dominuje w modzie plażowej od dwóch sezonów. Daleki od minimalizmu i przesady, to element, który potrzebuje tylko słońca, by ożyć.

"Niech żyje królowa Hilary"

Reakcje fanów posypały się natychmiast po opublikowaniu posta w Sports Illustrated Swimsuit. „Niech żyje królowa Hilary!” – napisał jeden z nich. Inny podsumował to z wzruszającą precyzją: „W jakiś sposób każda jej wersja staje się coraz bardziej ikoniczna”. Te komentarze odzwierciedlają, jak opinia publiczna postrzega karierę aktorki – kobiety, której wizerunek i pewność siebie zdają się z czasem umacniać, a nie odwrotnie.

Aktorka w pełnym renesansie

Ta sesja zdjęciowa dla Sports Illustrated przypada na wyjątkowo pracowitą wiosnę dla Hilary Duff. Obecnie jest ona w trasie koncertowej „Lucky Me Tour” promującej jej szósty album „Luck... or Something”, który ukaże się w lutym 2026 roku. Jej muzyczny powrót, a teraz ten występ w jednym z najbardziej kultowych wydawnictw amerykańskiej popkultury, wyznacza nową erę – bardziej asertywną, swobodniejszą i widocznie bardziej spełnioną niż kiedykolwiek.

Zsunięty pasek, wybuch śmiechu i promienie słońca we włosach – Hilary Duff niewiele potrzebowała, by zabłysnąć w kostiumie kąpielowym Sports Illustrated. Zdjęcie mówiło wszystko: jest dokładnie tam, gdzie jej miejsce.

