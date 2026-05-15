Sydney Sweeney pozuje ze swoim chłopakiem w kowbojskim stroju

Amerykańska aktorka i producentka Sydney Sweeney „obiecała zachować prywatność swojego życia prywatnego”. Jednak 1 maja 2026 roku wybrała Stagecoach Festival (festiwal muzyczny) – i dżinsowe ogrodniczki – na oficjalne „mocne otwarcie”. Wpis wywołał burzę w internecie.

Strój kowbojski od stóp do głów

Sydney Sweeney udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć z festiwalu Stagecoach z podpisem „Weekend w kowbojskim stylu ♥” . Zdjęcie na okładce przedstawiało aktorkę z jedną nogą owiniętą wokół amerykańskiego przedsiębiorcy Scootera Brauna, oboje uśmiechający się do obiektywu. Scooter Braun odpowiedział, publikując własną karuzelę z tymi samymi zdjęciami, z podpisem „Stagecoach dostarczył szczęśliwego kowboja” . W ciągu kilku godzin podwójny post stał się viralem.

Na tę okazję Sydney Sweeney wybrała strój idealnie wpisujący się w ducha festiwalu: dżinsowy kombinezon, biały koronkowy top pod spodem i brązowe kowbojki. Na karuzeli aktorka pojawiła się również w dżinsowej kurtce, z humorystycznym zapięciem bandany na twarzy – wszystko to składało się na swobodny, autentyczny styl westernu, spójny z atmosferą festiwalu.

Te wzruszające chwile poruszyły serca fanów.

Karuzela zdjęć rozwijała się niczym seria spontanicznych momentów: grupowe selfie w odbiciach lustrzanych, czarno-białe zdjęcia z fotobudki – i Sydney Sweeney siedzący na ramionach Scootera Brauna, który śpiewał na scenie z uniesionymi rękami. Oboje zostali również sfilmowani podczas karaoke i tańca z przyjaciółmi. Kolejny wpis z festiwalu – tyle że tym razem potwierdził on nawiązanie kontaktu, na który oczekiwano „od miesięcy”.

26,3 mln abonentów, którzy byli „zdruzgotani”

Komentarze pod postem Sydney Sweeney odzwierciedlały skalę wpływu: „26,3 miliona ludzi wścieka się teraz i rezygnuje” – podsumował jeden z komentarzy. „Ja, szczęśliwy żonaty mężczyzna: »Jak ona mogła mi to zrobić?!«” – zażartował inny. Nawet oficjalne konto Rockstar Energy wtrąciło się z rozbawieniem. Ta zbiorowa reakcja wiele mówi o miejscu Sydney Sweeney w dzisiejszej popkulturze.

Dżinsowe ogrodniczki, buty, festiwal muzyki country i legenda w kilku słowach – Sydney Sweeney sformalizowała w ten sposób swoje połączenie z niewymuszoną elegancją osoby, która doskonale wie, co robi. A internet, jak zawsze, zareagował entuzjastycznie.