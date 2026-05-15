Sydney Sweeney pozuje ze swoim chłopakiem w kowbojskim stroju

Amerykańska aktorka i producentka Sydney Sweeney „obiecała zachować prywatność swojego życia prywatnego”. Jednak 1 maja 2026 roku wybrała Stagecoach Festival (festiwal muzyczny) – i dżinsowe ogrodniczki – na oficjalne „mocne otwarcie”. Wpis wywołał burzę w internecie.
Strój kowbojski od stóp do głów
Sydney Sweeney udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć z festiwalu Stagecoach z podpisem „Weekend w kowbojskim stylu ♥” . Zdjęcie na okładce przedstawiało aktorkę z jedną nogą owiniętą wokół amerykańskiego przedsiębiorcy Scootera Brauna, oboje uśmiechający się do obiektywu. Scooter Braun odpowiedział, publikując własną karuzelę z tymi samymi zdjęciami, z podpisem „Stagecoach dostarczył szczęśliwego kowboja” . W ciągu kilku godzin podwójny post stał się viralem.
Na tę okazję Sydney Sweeney wybrała strój idealnie wpisujący się w ducha festiwalu: dżinsowy kombinezon, biały koronkowy top pod spodem i brązowe kowbojki. Na karuzeli aktorka pojawiła się również w dżinsowej kurtce, z humorystycznym zapięciem bandany na twarzy – wszystko to składało się na swobodny, autentyczny styl westernu, spójny z atmosferą festiwalu.
Te wzruszające chwile poruszyły serca fanów.
Karuzela zdjęć rozwijała się niczym seria spontanicznych momentów: grupowe selfie w odbiciach lustrzanych, czarno-białe zdjęcia z fotobudki – i Sydney Sweeney siedzący na ramionach Scootera Brauna, który śpiewał na scenie z uniesionymi rękami. Oboje zostali również sfilmowani podczas karaoke i tańca z przyjaciółmi. Kolejny wpis z festiwalu – tyle że tym razem potwierdził on nawiązanie kontaktu, na który oczekiwano „od miesięcy”.
Zobacz ten post na Instagramie
26,3 mln abonentów, którzy byli „zdruzgotani”
Komentarze pod postem Sydney Sweeney odzwierciedlały skalę wpływu: „26,3 miliona ludzi wścieka się teraz i rezygnuje” – podsumował jeden z komentarzy. „Ja, szczęśliwy żonaty mężczyzna: »Jak ona mogła mi to zrobić?!«” – zażartował inny. Nawet oficjalne konto Rockstar Energy wtrąciło się z rozbawieniem. Ta zbiorowa reakcja wiele mówi o miejscu Sydney Sweeney w dzisiejszej popkulturze.
Dżinsowe ogrodniczki, buty, festiwal muzyki country i legenda w kilku słowach – Sydney Sweeney sformalizowała w ten sposób swoje połączenie z niewymuszoną elegancją osoby, która doskonale wie, co robi. A internet, jak zawsze, zareagował entuzjastycznie.