Podczas wywiadu dla Spotify w Buenos Aires, hiszpańska piosenkarka, autorka tekstów, muzyk, producentka i aktorka Rosalía wyjawiła szokujące informacje na temat swoich romantycznych kryteriów: „Mój typ mężczyzny? Musi być gejem”. Ta odpowiedź zaskoczyła wielu, wzniecając na nowo spekulacje na temat jej płynności seksualnej.

Asertywna płynność, bez etykiet

Podczas prezentacji Spotify A/Presenta argentyńska pisarka Mariana Enríquez zapytała Rosalíę: „Jaką cechę najbardziej cenisz u mężczyzn?”. Rosalía natychmiast odpowiedziała: „Że jest gejem”. Kobiety wybuchnęły śmiechem, a Mariana Enríquez dodała: „No cóż, jest nas dwie!”.

Rosalía wyjaśnia: „To zabawne, że rozdzielamy te dwie rzeczy, bo pierwszą rzeczą, która kogoś przyciąga, jest cecha, którą posiada”. Kobiety cenią humor. W 2024 roku, w wywiadzie dla magazynu ELLE, Rosalía wyjaśniła: „Myślę o wolności. To mnie prowadzi”, odrzucając wszelkie sztywne kategorie.

Przeszłość z Hunterem Schaferem i plotki

Rosalía krótko spotykała się z amerykańską aktorką, reżyserką, scenarzystką i modelką Hunter Schafer („Euforia”) w 2019 roku. Hunter potwierdził w 2024 roku, że łączy ich „piękna i trwała przyjaźń”. Piosenkarka, która współpracowała z amerykańską piosenkarką, autorką tekstów i aktorką Billie Eilish oraz raperem Bad Bunnym, dołącza do obsady 3. sezonu serialu „Euforia”.

Oświadczenie, które wywołuje duże poruszenie

Ta szczerość odzwierciedla ewolucję norm: celebrowanie głębokiej przyjaźni, humoru i wolności ponad podziałami płciowymi. Rosalía prawdopodobnie uosabia płynne pokolenie, w którym miłość nie jest definiowana kategoriami.

Ostatecznie Rosalía jest zarówno niepokojąca, jak i wyzwalająca. Ta intymna opowieść o związkach celebruje płynność miłości bez tabu, przypominając nam, że pociąg przekracza granice. Supergwiazda, która żyje swobodnie – i to jest inspirujące!