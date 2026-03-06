Kierowca Formuły 1 dzieli się zdjęciami ze swojego ślubu i wzrusza fanów

Gwiazda Ferrari, Charles Leclerc, ujawnił kulisy swojego „tajnego” ślubu cywilnego z Alexandrą Saint Mleux, który wzruszył miliony fanów prostotą i elegancją tego intymnego dnia. Zdjęcia udostępnione na Instagramie ukazują promienną parę i szczerą miłość.

Wzruszająca ceremonia cywilna w Monako

28 lutego 2026 roku Karol i Aleksandra powiedzieli sobie „tak” podczas dyskretnej ceremonii cywilnej. On miał na sobie dopasowany kremowy garnitur i szary krawat, a ona długą koronkową suknię w kolorze kości słoniowej z mieniącymi się motywami motyli. Karol podpisał zdjęcie: „Dzień, którego nigdy nie zapomnimy. Część pierwsza już za nami, część druga odbędzie się w przyszłym roku, ze wszystkimi naszymi bliskimi”.

Legendarny odjazd zabytkowym Ferrari

Nowożeńcy odjechali Ferrari 250 Testa Rossa z 1957 roku (9 milionów funtów), on za kierownicą, a ona z białym bukietem. To viralowe zdjęcie z Monako i jego morzem w tle rozpaliło fanów: „Wygląda jak film”, „Magiczna chwila”. Ich pies Leo, w mini smokingu, pozował z nimi w samochodzie – niespodziewana gwiazda dnia.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Charlesa Leclerca (@charles_leclerc)

Aleksandra dzieli się swoją radością na Instagramie

Alexandra Saint Mleux opublikowała zdjęcie na balkonie z widokiem na morze: „Marzenie. Nie mogę się doczekać, aż znów będę mogła cię poślubić w przyszłym roku”. Jej opis na Instagramie brzmi teraz „Alexandra Leclerc 🦋”, co zamyka ten nowy rozdział.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Alexandra Leclerc 🦋 (@alexandramalenaleclerc)

Fani płaczą z powodu tak wielkiego piękna

Reakcje są przepełnione emocjami: „To takie piękne”, „Wspaniale, zasługujesz na tyle szczęścia”. Wielu chwali dyskrecję pary, kontrastującą z typową dla kierowców F1 ostentacją.

Od prośby do podwójnej celebracji

Po romantycznych oświadczynach w listopadzie 2025 roku, ceremonia cywilna oznacza „część pierwszą”. Na 2027 rok planowana jest duża uroczystość rodzinna. Razem od dwóch lat są najbardziej podziwianą parą w F1.

Dzięki tym zdjęciom ślubu cywilnego, który był jednocześnie szykowny i kameralny, Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux przekształcili prywatną chwilę w wydarzenie uniwersalne. Ich legendarne Ferrari, Leo w smokingu i ich szczere wyznania są naprawdę wzruszające: to prawdziwe Grand Prix miłości.