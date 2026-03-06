Kierowca Formuły 1 dzieli się zdjęciami ze swojego ślubu i wzrusza fanów

Léa Michel
@alexandramalenaleclerc/ @Instagram

Gwiazda Ferrari, Charles Leclerc, ujawnił kulisy swojego „tajnego” ślubu cywilnego z Alexandrą Saint Mleux, który wzruszył miliony fanów prostotą i elegancją tego intymnego dnia. Zdjęcia udostępnione na Instagramie ukazują promienną parę i szczerą miłość.

Wzruszająca ceremonia cywilna w Monako

28 lutego 2026 roku Karol i Aleksandra powiedzieli sobie „tak” podczas dyskretnej ceremonii cywilnej. On miał na sobie dopasowany kremowy garnitur i szary krawat, a ona długą koronkową suknię w kolorze kości słoniowej z mieniącymi się motywami motyli. Karol podpisał zdjęcie: „Dzień, którego nigdy nie zapomnimy. Część pierwsza już za nami, część druga odbędzie się w przyszłym roku, ze wszystkimi naszymi bliskimi”.

Legendarny odjazd zabytkowym Ferrari

Nowożeńcy odjechali Ferrari 250 Testa Rossa z 1957 roku (9 milionów funtów), on za kierownicą, a ona z białym bukietem. To viralowe zdjęcie z Monako i jego morzem w tle rozpaliło fanów: „Wygląda jak film”, „Magiczna chwila”. Ich pies Leo, w mini smokingu, pozował z nimi w samochodzie – niespodziewana gwiazda dnia.

Aleksandra dzieli się swoją radością na Instagramie

Alexandra Saint Mleux opublikowała zdjęcie na balkonie z widokiem na morze: „Marzenie. Nie mogę się doczekać, aż znów będę mogła cię poślubić w przyszłym roku”. Jej opis na Instagramie brzmi teraz „Alexandra Leclerc 🦋”, co zamyka ten nowy rozdział.

Fani płaczą z powodu tak wielkiego piękna

Reakcje są przepełnione emocjami: „To takie piękne”, „Wspaniale, zasługujesz na tyle szczęścia”. Wielu chwali dyskrecję pary, kontrastującą z typową dla kierowców F1 ostentacją.

Od prośby do podwójnej celebracji

Po romantycznych oświadczynach w listopadzie 2025 roku, ceremonia cywilna oznacza „część pierwszą”. Na 2027 rok planowana jest duża uroczystość rodzinna. Razem od dwóch lat są najbardziej podziwianą parą w F1.

Dzięki tym zdjęciom ślubu cywilnego, który był jednocześnie szykowny i kameralny, Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux przekształcili prywatną chwilę w wydarzenie uniwersalne. Ich legendarne Ferrari, Leo w smokingu i ich szczere wyznania są naprawdę wzruszające: to prawdziwe Grand Prix miłości.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Czuję się szczęściarą”: Ta topowa modelka dzieli się swoim codziennym życiem jako mama
Article suivant
Elegancja tej brytyjskiej modelki urzeka w Paryżu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Piosenkarka Rosalía składa nieoczekiwane oświadczenie na temat swojego typu mężczyzny

Podczas wywiadu dla Spotify w Buenos Aires, hiszpańska piosenkarka, autorka tekstów, muzyk, producentka i aktorka Rosalía wyjawiła szokujące...

Elegancja tej brytyjskiej modelki urzeka w Paryżu

Brytyjska modelka i aktorka Rosie Huntington-Whiteley zachwyca Instagrama ze stolicy Francji. Jej karuzela zdjęć, z prostym podpisem „Piękny...

„Czuję się szczęściarą”: Ta topowa modelka dzieli się swoim codziennym życiem jako mama

Brazylijska supermodelka Gisele Bündchen, od dawna kojarzona z wybiegami i międzynarodowymi kampaniami, mówi teraz o bardziej intymnym szczęściu....

Jessica Alba zaskakuje „dyskotekowymi lokami” w sukience inspirowanej latami 70.

Jessica Alba triumfalnie powraca do estetyki retro, publikując na Instagramie „zrzut zdjęć”, który nawiązuje do lat 70. Daleko...

„Koty nie są przyjaznymi zwierzętami”: wypowiedzi tej piosenkarki wywołują kontrowersje

Amerykańska raperka Doechii niedawno wywołała burzę na Threads , otwarcie stwierdzając, że koty „nie są zbyt przyjaznymi zwierzętami”....

„Wspaniała”: Nicole Kidman odważyła się założyć spektakularną spódnicę na czerwonym dywanie

Nicole Kidman rozświetliła nowojorską premierę filmu „Scarpetta” ultra-elegancką, całkowicie czarną stylizacją. Australijska aktorka przykuła uwagę wszystkich, po raz...