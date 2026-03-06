Jessica Alba zaskakuje „dyskotekowymi lokami” w sukience inspirowanej latami 70.

Jessica Alba triumfalnie powraca do estetyki retro, publikując na Instagramie „zrzut zdjęć”, który nawiązuje do lat 70. Daleko jej do typowego kalifornijskiego stylu, aktorka znana z filmu „Trigger Warning” zaskakuje dyskotekowymi lokami i sukienką w zebrę.

Od obszernych, designerskich loków po idealnego boba

Na pierwszym zdjęciu Jessica ma bujną, kręconą grzywę z przedziałkiem na środku, nawiązującą do ikon disco z lat 70. W połączeniu z dużymi złotymi kolczykami-kołami i fioletowym makijażem, fryzura ta kontrastuje z jej zwykłymi, delikatnymi falami i nadaje karuzeli świąteczny charakter.

Sukienka z nadrukiem w zebrę i odkrytymi ramionami: główny punkt pokazu

Gwiazda wieczoru? Długa sukienka z dekoltem halter, nadrukiem w zebrę, z wycięciem w kształcie dziurki od klucza na biuście i zwiewnym drapowaniem. Ten element garderoby w stylu retro modeluje jej sylwetkę, przywołując jednocześnie na myśl diwy z minionych lat. Modowy wybór nawiązujący do odrodzenia disco.

„Trochę regularnego programu” – napisała z łobuzerskim podpisem. Jessica Alba, odrzucając dominujący minimalizm lat 90., z przekonaniem przyjmuje powrót lat 70. Dyskotekowe loki, zwierzęcy print, gigantyczne kolczyki koła: udowadnia, że dekady można łączyć z elegancją.

Powrót z Mediolanu z córką Haven

Jessica Alba, świeżo po 48-godzinnej, szalonej podróży do Mediolanu ze swoją 14-letnią córką Haven, łączy w tym filmie wspomnienia z podróży z pozytywnymi mantrami. Margarita w dłoni, figlarne pozowanie z dziećmi, inspirujące cytaty: całość emanuje radością życia po tygodniu mody.

Z dyskotekowymi lokami i sukienką z odkrytymi ramionami w zebrę, Jessica Alba powraca w stylu lat 70., elektryzując Instagram. Daleko jej do skromnych fal, z rozmachem odświeża swój styl: to wysyp zdjęć, które sprawiają, że aż chce się sięgnąć po płyty winylowe i platformy streamingowe!