„Wygląda na 20 lat”: Ta piosenkarka świętuje swoje 30. urodziny w wielkim stylu

Jennie Kim, globalna ikona K-popu i członkini girlsbandu BLACKPINK, właśnie osiągnęła kamień milowy: swoje 30. urodziny, które świętowała 16 stycznia 2026 roku. Znana ze swojego niepowtarzalnego stylu i nieodpartej charyzmy, piosenkarka uczciła to wydarzenie odrobiną humoru i wyrafinowania, wiernie oddając swój wizerunek.

Artystka u szczytu swojej kariery

Jennie udostępniła na Instagramie krótki filmik inspirowany viralowym trendem: świeca zapalona jak papieros, urocze ciasto ozdobione Cinnamorollem – uwielbianą postacią Sanrio – a wszystko to w rytm słynnej piosenki „Feeling Good”. To żartobliwy ukłon w stronę wolności, którą uosabia.

To święto przypada w szczególnie owocnym momencie dla Jennie. W trakcie trasy koncertowej Deadline World Tour z BLACKPINK – której finałowy koncert odbędzie się 26 stycznia w Hongkongu – Jennie nadal odnosi sukcesy. Podczas gali Golden Disc Awards 2025 triumfowała, zdobywając cztery nagrody, w tym niezwykle prestiżowy tytuł Artystki Roku. Rok 2026 zapowiada się równie obiecująco: grupa przygotowuje premierę minialbumu „Deadline”, którego premiera planowana jest na 27 lutego. Jennie zdaje się zatem łączyć dojrzałość z kreatywnością, umacniając swój status globalnej ikony wykraczającej poza granice K-popu.

Naturalna i ponadczasowa elegancja

W swoim urodzinowym wpisie Jennie oferuje rzadki wgląd w swoją osobowość z dala od blasku fleszy. Jej fani chwalili tę intymną chwilę, podkreślając, jak młoda kobieta emanuje pewnością siebie i spokojem. „Wygląda na 20 lat” – komentowali niektórzy użytkownicy, oczarowani jej naturalnym wdziękiem. Jennie udowadnia w ten sposób, że w wieku 30 lat spełnienie nie mierzy się liczbami, ale swobodą bycia sobą, pielęgnowania swoich pasji i podążania naprzód z pewnością siebie i autentycznością.

Dzięki międzynarodowym sukcesom, nowym projektom muzycznym i serdecznym urodzinom, Jennie Kim wkracza w trzecią dekadę życia z godnością. Bardziej niż kiedykolwiek uosabia pokolenie wolnych duchem, eleganckich i wizjonerskich artystek, które na nowo definiują zasady celebryctwa, pozostając jednocześnie wierne sobie.