Przy basenie Kylie Jenner przywraca trend z lat 2000.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Relaksując się przy skąpanym w słońcu basenie, Kylie Jenner nadal wywiera wpływ na trendy. Na serii zdjęć udostępnionych na Instagramie pojawia się w bujnej zieleni, między jasnymi, drewnianymi leżakami a turkusową wodą, prezentując letnią stylizację, która od razu przyciąga wzrok: delikatny łańcuszek na talii, inspirowany estetyką lat 2000.

Łańcuch w talii – symbol mody lat 2000.

Wszechobecny już na wybiegach i w mediach społecznościowych styl Y2K potwierdza swój powrót, a Kylie Jenner oferuje tu nowoczesną i minimalistyczną wersję. W połączeniu z lekko rozpiętymi białymi jeansami i prześwitującą bluzką w kwiaty, łańcuszek podkreśla sylwetkę, dodając jednocześnie subtelny, biżuteryjny akcent – kultowy znak rozpoznawczy tej dekady, charakteryzującej się modą z bogatymi dodatkami.

Kluczowy dodatek początku XXI wieku, łańcuszek na brzuch, wpisywał się w trend celebrowania sylwetek podkreślanych biżuterią. Popularyzowany wówczas przez liczne gwiazdy i ikony popu, powraca w 2026 roku w bardziej wyrafinowanej wersji, dostosowanej do współczesnych standardów estetycznych.

Na zdjęciu opublikowanym przez Kylie Jenner, delikatny łańcuszek jest stonowany, a jednocześnie tworzy strukturę całej stylizacji. Ten rodzaj biżuterii, często noszony nisko na biodrach, natychmiast przywołuje estetykę roku 2000, charakteryzującą się jeansami do bioder, prześwitującymi materiałami i lekkimi warstwami. Ten powrót do łask wpisuje się w szerszy trend, który sprawia, że moda z początku XXI wieku powraca we współczesnych kolekcjach, szczególnie w postaci prześwitujących topów, głębokich dekoltów i minimalistycznych metalowych dodatków.

Idealnie dopracowana letnia estetyka

Kompozycja zdjęcia również wpływa na wizualny odbiór stylizacji. Bujna roślinność i naturalne światło przywodzą na myśl letnią atmosferę, idealną do opływowych sylwetek i odświeżonych inspiracji vintage. Delikatna fryzura i naturalny makijaż dopełniają całość, potęgując wrażenie wystudiowanej prostoty. Wierna swojemu stylowi, Kylie Jenner stawia na równowagę między modą a swobodną atmosferą, co sprawia, że jej stylizacje stają się regularnym źródłem inspiracji modowych.

Dzięki tej stylizacji sfotografowanej przy basenie, Kylie Jenner po raz kolejny udowadnia nieprzemijającą popularność stylu lat 2000. Łańcuszek w talii, odświeżony w nowoczesnej i subtelnej wersji, wyróżnia się jako jeden z kluczowych dodatków sezonu, potwierdzając niesłabnącą popularność estetyki Y2K.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Amerykańska modelka w wieku 40 lat robi furorę w pomarańczowym kombinezonie

Amerykańska modelka w wieku 40 lat robi furorę w pomarańczowym kombinezonie

Amerykańska modelka i żona piosenkarza Johna Legenda, Chrissy Teigen, nadal podkreśla swój styl dzięki stylizacji, która nie pozostała...

Kylie Jenner prezentuje efektowny, vintage'owy look, łącząc miedziane loki i fryzurę typu pixie

Kylie Jenner przykuła uwagę spektakularną metamorfozą włosów, w której wykorzystała miedziane loki i nowoczesną wersję fryzury pixie. Ta...

„Syndrom sztywnej osoby”: na jaką chorobę cierpi piosenkarka Céline Dion?

Po kilku latach naznaczonych problemami zdrowotnymi, Céline Dion ogłosiła swój powrót na scenę tej jesieni. Piosenkarka z Quebecu...

Ta koszykarka dzieli się zdjęciami z wakacji spędzonych nad wodą, w naturalnym otoczeniu.

Amerykańska zawodowa koszykarka Sophie Cunningham udostępniła niedawno na Instagramie serię zdjęć z wakacji, ukazujących jej nadmorski wypoczynek. Zawodniczka...

„Piękność Latynoska”: ta aktorka urzeka swoją promienną elegancją

Portoryko-amerykańska aktorka Adria Arjona niedawno zachwyciła internautów, udostępniając nową serię zdjęć na Instagramie. Na okładce prezentuje się w...

Podczas wakacji Jessica Alba dzieli się zdjęciami, które wywołują dyskusję wśród jej fanów.

Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica Alba niedawno podzieliła się fragmentem swoich słonecznych wakacji w serii zdjęć opublikowanych...