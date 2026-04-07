Przy basenie Kylie Jenner przywraca trend z lat 2000.

Relaksując się przy skąpanym w słońcu basenie, Kylie Jenner nadal wywiera wpływ na trendy. Na serii zdjęć udostępnionych na Instagramie pojawia się w bujnej zieleni, między jasnymi, drewnianymi leżakami a turkusową wodą, prezentując letnią stylizację, która od razu przyciąga wzrok: delikatny łańcuszek na talii, inspirowany estetyką lat 2000.

Łańcuch w talii – symbol mody lat 2000.

Wszechobecny już na wybiegach i w mediach społecznościowych styl Y2K potwierdza swój powrót, a Kylie Jenner oferuje tu nowoczesną i minimalistyczną wersję. W połączeniu z lekko rozpiętymi białymi jeansami i prześwitującą bluzką w kwiaty, łańcuszek podkreśla sylwetkę, dodając jednocześnie subtelny, biżuteryjny akcent – kultowy znak rozpoznawczy tej dekady, charakteryzującej się modą z bogatymi dodatkami.

Kluczowy dodatek początku XXI wieku, łańcuszek na brzuch, wpisywał się w trend celebrowania sylwetek podkreślanych biżuterią. Popularyzowany wówczas przez liczne gwiazdy i ikony popu, powraca w 2026 roku w bardziej wyrafinowanej wersji, dostosowanej do współczesnych standardów estetycznych.

Na zdjęciu opublikowanym przez Kylie Jenner, delikatny łańcuszek jest stonowany, a jednocześnie tworzy strukturę całej stylizacji. Ten rodzaj biżuterii, często noszony nisko na biodrach, natychmiast przywołuje estetykę roku 2000, charakteryzującą się jeansami do bioder, prześwitującymi materiałami i lekkimi warstwami. Ten powrót do łask wpisuje się w szerszy trend, który sprawia, że moda z początku XXI wieku powraca we współczesnych kolekcjach, szczególnie w postaci prześwitujących topów, głębokich dekoltów i minimalistycznych metalowych dodatków.

Kylie Jenner z łańcuszkiem na brzuchu — Luv (@cherrymagazinee) 7 kwietnia 2026

Idealnie dopracowana letnia estetyka

Kompozycja zdjęcia również wpływa na wizualny odbiór stylizacji. Bujna roślinność i naturalne światło przywodzą na myśl letnią atmosferę, idealną do opływowych sylwetek i odświeżonych inspiracji vintage. Delikatna fryzura i naturalny makijaż dopełniają całość, potęgując wrażenie wystudiowanej prostoty. Wierna swojemu stylowi, Kylie Jenner stawia na równowagę między modą a swobodną atmosferą, co sprawia, że jej stylizacje stają się regularnym źródłem inspiracji modowych.

Dzięki tej stylizacji sfotografowanej przy basenie, Kylie Jenner po raz kolejny udowadnia nieprzemijającą popularność stylu lat 2000. Łańcuszek w talii, odświeżony w nowoczesnej i subtelnej wersji, wyróżnia się jako jeden z kluczowych dodatków sezonu, potwierdzając niesłabnącą popularność estetyki Y2K.