W wieku 32 lat Camila Mendes świętuje swoje urodziny w letniej stylizacji

Amerykańska aktorka i producentka Camila Mendes świętowała swoje urodziny w blasku słońca. Z okazji swoich 32. urodzin udostępniła na Instagramie zdjęcie z przyjęcia. Cała uśmiechnięta, z tortem w dłoniach, oczarowała swoich obserwatorów tym radosnym zdjęciem.

Pysznych i słonecznych urodzin

Na tym zdjęciu Camila Mendes pozuje na świeżym powietrzu na skąpanym w słońcu przyjęciu. „Brigadeiro w jednej ręce, babeczka w drugiej. 32 lata to świetny początek!” – żartobliwie napisała pod zdjęciem. Słodki ukłon – brigadeiro to słynny brazylijski przysmak, nawiązujący do jej dziedzictwa – nadaje ton temu świętowaniu towarzyskości i przyjemności. W tle stół uginający się pod ciężarem ciastek dopełnia świąteczną scenerię.

Naturalny, letni wygląd

Stylowo Camila Mendes postawiła na luźny, letni look. Miała na sobie top na cienkich ramiączkach z delikatnym kwiatowym nadrukiem na żółtym tle, zestawiony z dżinsową spódnicą ozdobioną połyskującymi wzorami. Okulary przeciwsłoneczne na czubku głowy i krótki bob dopełniały tę muśniętą słońcem, swobodną stylizację. Naturalny i promienny styl, idealnie pasujący do letniej atmosfery imprezy.

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Kibice przybyli tłumnie

Nic dziwnego, że ten urodzinowy post wywołał falę reakcji. W komentarzach internauci obsypywali ją komplementami i życzeniami, chwaląc zarówno jej dobry humor, jak i letni wygląd. To potwierdza sympatię, jaką darzą ją fani, doceniając te bardziej osobiste chwile, którymi się dzieli.

Tym zdjęciem urodzinowym Camila Mendes świętowała swoje 32. urodziny z entuzjazmem i radością. Nic dziwnego, że ucieszyło to jej fanów, z których wielu złożyło jej życzenia urodzinowe.