51-letnia Hannah Waddingham wzbudziła sensację w aksamitnej sukni podczas rzadkiego publicznego wystąpienia

Brytyjska aktorka i piosenkarka Hannah Waddingham niedawno wzbudziła sensację w Londynie w aksamitnej sukni, w towarzystwie swojego nowego partnera - to jeden z jej nielicznych publicznych występów jako para.

Długo oczekiwana światowa premiera w Londynie

Hannah Waddingham uczestniczyła w światowej premierze swojego nowego serialu „Ride or Die” w Londynie. Aktorka, która zdobyła międzynarodową sławę dzięki serialowi „Ted Lasso” – za który zdobyła nagrodę Emmy – zaprezentowała swój najnowszy projekt telewizyjny w otoczeniu całej ekipy. Ten ważny moment w jej karierze był jeszcze bardziej wyjątkowy dzięki obecności jej partnera.

Aksamitna sukienka z gorsetem

Na swój londyński występ Hannah Waddingham wybrała wyjątkowo elegancką suknię. Głęboka, aksamitna suknia ma dekolt typu halter ozdobiony marszczeniami, dekolt w serek oraz wysokie rozcięcie z boku sięgające aż do uda. Ten stylistyczny wybór odzwierciedla zamiłowanie Hannah Waddingham do eleganckich ubrań, które jednocześnie emanują wyrafinowaniem i nowoczesnością.

Starannie dobrane akcesoria

Aby dopełnić tę stylizację, Hannah Waddingham dobrała dodatki idealnie pasujące do jej sukienki. Na nogach miała sandały na obcasie z paskami w ciepłym, brązowym odcieniu, które dodały całości odrobinę delikatności. W uszach wisiały wiszące diamentowe kolczyki, które odbijały światło przy każdym obrocie głowy, eksponując subtelną elegancję.

Jej słynne platynowe włosy były ułożone w wysoki kok, który idealnie oprawiał jej twarz i podkreślał architektoniczne linie sukienki. Ten piękny look idealnie uzupełniał jej ogólny wygląd.

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Występ u boku Nicka Beresforda-Cleary’ego

Kolejną ważną nowością wieczoru była obecność jej nowego partnera, Nicka Beresforda-Cleary'ego. Para po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się publicznie na początku czerwca 2026 roku, podczas londyńskiej imprezy „Power of Women” magazynu Variety. Na tę okazję Hannah Waddingham wybrała już sukienkę z odkrytym dekoltem, wykonaną z luminescencyjnego materiału, który odbijał światło.

Aktorka z szybko rozwijającą się karierą

Poza nowym życiem prywatnym, Hannah Waddingham nadal błyszczy zawodowo. Znana szerokiej publiczności z roli Rebekki Welton w serialu „Ted Lasso”, który przyniósł jej nagrodę Emmy, aktorka konsekwentnie urozmaicała swoją karierę w ostatnich latach. Od występów filmowych i udziału w akcjach charytatywnych po role w kilku długo oczekiwanych produkcjach, Hannah Waddingham ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej szanowanych postaci swojego pokolenia.

W aksamitnej sukni, z diamentowymi kolczykami i platynową fryzurą, Hannah Waddingham zaliczyła jeden ze swoich najbardziej pamiętnych występów w tym roku. Udowodniła, że w świecie mody, tak jak w życiu, niektóre z najważniejszych momentów najłatwiej celebrować.