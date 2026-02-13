W centrum uwagi Katy Perry i Justin Trudeau pokazali, że świetnie się rozumieją.

Search here...

W centrum uwagi i w mediach społecznościowych amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Katy Perry oraz były premier Kanady Justin Trudeau nie pozostają już niezauważeni. Ich niedawne występy na Instagramie ponownie rozpaliły zainteresowanie ich relacją, charakteryzującą się bardzo publicznym i otwartym okazywaniem bliskości.

Historia, która zostanie oficjalnie ogłoszona jesienią 2025 roku

Katy Perry i Justin Trudeau oficjalnie potwierdzili swój związek w październiku 2025 roku, podczas podróży do Paryża zorganizowanej z okazji urodzin artysty. Choć ogłoszenie to było zaskoczeniem, plotki krążyły już od poprzedniego lata. W lipcu 2025 roku kilka mediów opublikowało zdjęcia przedstawiające celebrytów na kolacji w Montrealu. Wówczas ani piosenkarka, ani otoczenie polityka nie skomentowały tych zdjęć. Od tego czasu ich publiczne występy stały się częstsze, co rozwiało wszelkie wątpliwości co do natury ich związku.

Znane wystąpienia publiczne

W ciągu miesięcy para była widywana na różnych wyjazdach, między innymi do Japonii i Szwajcarii. Te wyjazdy, zarówno oficjalne, jak i bardziej prywatne, przyczyniły się do ugruntowania wizerunku zżytego duetu, który swobodnie czuje się w towarzystwie fotografów. 10 lutego Katy Perry udostępniła kilka ich wspólnych zdjęć na swoim koncie na Instagramie.

Na jednym ze zdjęć wyglądają na uśmiechniętych, najwyraźniej na wakacjach w górach. Na innym pozują podczas romantycznej kolacji. Bez wielkich deklaracji, piosenkarka pozwoliła zdjęciom mówić za siebie. Przyzwyczajona do dzielenia się z fanami fragmentami swojego codziennego życia, piosenkarka z „Firework” odsłania tu bardziej intymną stronę swojego życia prywatnego, zachowując jednocześnie pewną dyskrecję w kwestii szczegółów.

Rodzina patchworkowa charakteryzująca się dyskrecją

W tym samym poście Katy Perry podzieliła się również chwilą spędzoną z córką Daisy Dove, urodzoną w sierpniu 2020 roku, której ojcem jest ona i aktor Orlando Bloom. Piosenkarka stara się nigdy nie pokazywać twarzy dziecka, co jest zgodne z jej pragnieniem ochrony prywatności rodziny.

Katy Perry i Orlando Bloom rozstali się w 2025 roku po dziewięciu latach związku. Justin Trudeau z kolei jest ojcem trójki dzieci – Xaviera (urodzonego w 2007 roku), Elli-Grace (urodzonej w 2009 roku) i Hadriena (urodzonego w 2014 roku) – z małżeństwa z Sophie Grégoire. Para ogłosiła separację w sierpniu 2023 roku po 18 latach małżeństwa. To wspólne doświadczenie bycia rodzicami po rozstaniu wydaje się być punktem wzajemnego zrozumienia. Nie wdając się w szczegóły ich relacji rodzinnych, oboje celebryci demonstrują chęć pogodzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

Współudział, który wywołuje reakcje

Relacja międzynarodowej gwiazdy popu z (byłym) szefem rządu naturalnie przyciąga uwagę. Każde ich pojawienie się jest analizowane, każde zdjęcie komentowane. W mediach społecznościowych reakcje wahają się od zaskoczenia po entuzjazm. Niektórzy entuzjastycznie przyjmują ten nieoczekiwany związek, podczas gdy inni kwestionują kompatybilność dwóch tak różnych światów, jak międzynarodowa scena muzyczna i kanadyjska polityka. Niezależnie od tego, zdjęcia udostępniane w ostatnich tygodniach świadczą o autentycznej więzi: wymieniane spojrzenia, spontaniczne uśmiechy, intymne chwile.

Ostatecznie, pojawiając się ramię w ramię na publicznych wydarzeniach i w kilku starannie dobranych postach, Katy Perry i Justin Trudeau stopniowo budują wizerunek zżytego duetu. Łącząc prestiżowe kariery z obowiązkami rodzinnymi, dwie gwiazdy postępują ostrożnie, jednocześnie pozwalając, by między nimi przebijała się autentyczna bliskość.

