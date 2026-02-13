W centrum uwagi Katy Perry i Justin Trudeau pokazali, że świetnie się rozumieją.

W centrum uwagi i w mediach społecznościowych amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Katy Perry oraz były premier Kanady Justin Trudeau nie pozostają już niezauważeni. Ich niedawne występy na Instagramie ponownie rozpaliły zainteresowanie ich relacją, charakteryzującą się bardzo publicznym i otwartym okazywaniem bliskości.

Historia, która zostanie oficjalnie ogłoszona jesienią 2025 roku

Katy Perry i Justin Trudeau oficjalnie potwierdzili swój związek w październiku 2025 roku, podczas podróży do Paryża zorganizowanej z okazji urodzin artysty. Choć ogłoszenie to było zaskoczeniem, plotki krążyły już od poprzedniego lata. W lipcu 2025 roku kilka mediów opublikowało zdjęcia przedstawiające celebrytów na kolacji w Montrealu. Wówczas ani piosenkarka, ani otoczenie polityka nie skomentowały tych zdjęć. Od tego czasu ich publiczne występy stały się częstsze, co rozwiało wszelkie wątpliwości co do natury ich związku.

[podpis id="attachment_434752" align="aligncenter" width="1816"] @katyperry/Instagram[/caption]

Znane wystąpienia publiczne

W ciągu miesięcy para była widywana na różnych wyjazdach, między innymi do Japonii i Szwajcarii. Te wyjazdy, zarówno oficjalne, jak i bardziej prywatne, przyczyniły się do ugruntowania wizerunku zżytego duetu, który swobodnie czuje się w towarzystwie fotografów. 10 lutego Katy Perry udostępniła kilka ich wspólnych zdjęć na swoim koncie na Instagramie.

Na jednym ze zdjęć wyglądają na uśmiechniętych, najwyraźniej na wakacjach w górach. Na innym pozują podczas romantycznej kolacji. Bez wielkich deklaracji, piosenkarka pozwoliła zdjęciom mówić za siebie. Przyzwyczajona do dzielenia się z fanami fragmentami swojego codziennego życia, piosenkarka z „Firework” odsłania tu bardziej intymną stronę swojego życia prywatnego, zachowując jednocześnie pewną dyskrecję w kwestii szczegółów.

Rodzina patchworkowa charakteryzująca się dyskrecją

W tym samym poście Katy Perry podzieliła się również chwilą spędzoną z córką Daisy Dove, urodzoną w sierpniu 2020 roku, której ojcem jest ona i aktor Orlando Bloom. Piosenkarka stara się nigdy nie pokazywać twarzy dziecka, co jest zgodne z jej pragnieniem ochrony prywatności rodziny.

Katy Perry i Orlando Bloom rozstali się w 2025 roku po dziewięciu latach związku. Justin Trudeau z kolei jest ojcem trójki dzieci – Xaviera (urodzonego w 2007 roku), Elli-Grace (urodzonej w 2009 roku) i Hadriena (urodzonego w 2014 roku) – z małżeństwa z Sophie Grégoire. Para ogłosiła separację w sierpniu 2023 roku po 18 latach małżeństwa. To wspólne doświadczenie bycia rodzicami po rozstaniu wydaje się być punktem wzajemnego zrozumienia. Nie wdając się w szczegóły ich relacji rodzinnych, oboje celebryci demonstrują chęć pogodzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

[podpis id="attachment_434753" align="aligncenter" width="1818"] @katyperry/Instagram[/caption]

Współudział, który wywołuje reakcje

Relacja międzynarodowej gwiazdy popu z (byłym) szefem rządu naturalnie przyciąga uwagę. Każde ich pojawienie się jest analizowane, każde zdjęcie komentowane. W mediach społecznościowych reakcje wahają się od zaskoczenia po entuzjazm. Niektórzy entuzjastycznie przyjmują ten nieoczekiwany związek, podczas gdy inni kwestionują kompatybilność dwóch tak różnych światów, jak międzynarodowa scena muzyczna i kanadyjska polityka. Niezależnie od tego, zdjęcia udostępniane w ostatnich tygodniach świadczą o autentycznej więzi: wymieniane spojrzenia, spontaniczne uśmiechy, intymne chwile.

Ostatecznie, pojawiając się ramię w ramię na publicznych wydarzeniach i w kilku starannie dobranych postach, Katy Perry i Justin Trudeau stopniowo budują wizerunek zżytego duetu. Łącząc prestiżowe kariery z obowiązkami rodzinnymi, dwie gwiazdy postępują ostrożnie, jednocześnie pozwalając, by między nimi przebijała się autentyczna bliskość.