Określana mianem „kobiety po 50.” aktorka Philippine Leroy-Beaulieu obala stereotypy dotyczące wieku

Niedawno gość programu En Aparté , aktorka grająca Sylvie Grateau w serialu Netflixa „Emily w Paryżu”, wyjaśniła, że cała kampania promocyjna jej roli koncentrowała się wokół jej wieku: „Moja promocja była mocno skoncentrowana na fakcie, że jestem kobietą po 50. roku życia, i szczerze mówiąc, uważam, że to nie ma znaczenia”. Philippine Leroy-Beaulieu podkreśliła, że takie podejście wzmacnia stereotypy, zamiast je przezwyciężać.

Sylvie, mocny kontrprzykład

Od pierwszego sezonu serialu „Emily w Paryżu” jej postać, bezkompromisowa, elegancka i dynamiczna paryska szefowa, wprowadza nieustające zmiany. Ubrana przez projektantów, łącząc ambitną karierę z satysfakcjonującym życiem miłosnym, Sylvie Grateau prezentuje na ekranie rzadki i orzeźwiający wizerunek tzw. dojrzałych kobiet. Philippine Leroy-Beaulieu uosabia zatem silną kobiecość, daleką od typowych ról powściągliwych wdów czy postaci drugoplanowych.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

„Prawdziwe” piękno to energia i wolność.

Aktorka Philippine Leroy-Beaulieu odrzuca nowe ograniczenia narzucane przez wiek: „Piękno życia tkwi w naszej energii, naszej ciekawości, prawie do zmiany zdania, do wychodzenia poza granice, które sobie wyznaczyliśmy”. Broni wyzwalającej wizji, w której wiek nie narzuca ani upadku, ani konformizmu, krytykując oczekiwania społeczne, które ograniczają kobiety do wąskich kategorii.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Philippine Leroy Beaulieu (@philippineleroybeaulieu)

Przesłanie Philippine Leroy-Beaulieu rezonuje szczególnie silnie w epoce, w której reprezentacja kobiet w mediach powoli ewoluuje. Jej stanowisko wpisuje się w szerszy ruch na rzecz widoczności kobiet w każdym wieku, bez karykatury i protekcjonalności. Poprzez swoją rolę w serialu Netflixa „Emily w Paryżu”, a także w życiu realnym, Philippine Leroy-Beaulieu tworzy przestrzeń, w której doświadczenie staje się atutem, a nie obciążeniem.