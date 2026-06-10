Modelka Emily Ratajkowski świętuje swoje 35. urodziny w czerwonej sukience z wycięciem

Amerykańska modelka, aktorka i pisarka Emily Ratajkowski, która obchodziła urodziny 7 czerwca 2026 roku, udostępniła na Instagramie serię zdjęć zrobionych tego wieczoru. W centrum uwagi znalazła się czerwona sukienka midi ozdobiona wycięciami w kształcie drabiny, która natychmiast wywołała dyskusję.

Czerwona sukienka z metalowymi wycięciami w kształcie drabiny

Na udostępnionych zdjęciach Emily Ratajkowski pojawia się w ciemnoczerwonej sukience midi, dopasowanej do jej figury. Detal, który czyni tę kreację szczególnie uderzającą, to metaliczny wzór kratki umieszczony pośrodku biustu, tworzący serię poziomych, przypominających drabinę wycięć. Ten misterny, niemal rzeźbiarski strój przekształca sylwetkę w prawdziwą manifestację haute couture.

Wybrana czerwień jest równie szykowna. Nasycona, głęboka, wręcz filmowa, ostro kontrastuje z opaloną skórą Emily Ratajkowski i odbija światło z każdej strony. Odcień ten przywodzi na myśl suknie noszone przez włoskie gwiazdy lat 50. – Sophię Loren i Ginę Lollobrigidę – i idealnie wpisuje się w estetykę przyjęcia urodzinowego pomyślanego jako wyjątkowe wydarzenie.

Szpilki ze zwierzęcym nadrukiem w kontrastowym kolorze

Dopełnieniem stylizacji są czarno-białe szpilki z nadrukiem zwierzęcym. Modowy wybór, który przełamuje czystość monochromatycznej czerwieni i dodaje stylizacji odrobinę stylistycznej śmiałości. Emily Ratajkowski postawiła na absolutną prostotę. Jej długie, brązowe włosy są rozpuszczone, celowo potargane, co nadaje całości zdecydowanie swobodny charakter. Jeśli chodzi o makijaż, to jej podejście jest takie samo minimalistyczne: świeża cera, podkreślone brwi i usta, które również wydają się mieć głęboki czerwony kolor. Kolorystyka jest idealnie skoordynowana.

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Atmosfera pewności siebie i swobody

Poza strojem, to właśnie ogólna atmosfera karuzeli naprawdę się wyróżnia. Emily Ratajkowski pozuje w różnych sytuacjach – z kieliszkiem w dłoni lub rozmawiając z przyjaciółkami – w zdecydowanie świątecznej scenerii. Jej przyjaciele i znani celebryci z pewnością nie przegapili okazji. W komentarzach pod postem rosyjska modelka Irina Shayk napisała: „Uwielbialiśmy świętować z Tobą wczoraj wieczorem, moja królowo”. Meksykańska aktorka, piosenkarka i modelka Eiza González dodała po prostu : „Wszystkiego najlepszego, dziewczyno marzeń”. To przypomnienie, jak bardzo amerykański przemysł mody i filmu wciąż opiera się na kobiecej solidarności.

W tej czerwonej sukience z wycięciami Emily Ratajkowski prezentuje wyjątkowo mistrzowską demonstrację. Mając zaledwie 35 lat, potwierdza, że wkracza w nową dekadę z tą samą śmiałością stylistyczną, którą pielęgnowała od debiutu – teraz połączoną z wyraźną świadomością polityczną.