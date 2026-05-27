Tenisistka Aryna Sabalenka lśni diamentami o masie ponad 200 karatów

Na kortach Rolanda Garrosa, białoruska tenisistka numer jeden na świecie, Aryna Sabalenka, zabłysnęła nie tylko swoimi umiejętnościami tenisowymi. W swoim meczu otwarcia miała na sobie wykonany na zamówienie komplet biżuterii z kamieniami szlachetnymi o masie ponad 200 karatów.

Ponad 200 karatów kamieni szlachetnych na korcie

Aryna Sabalenka wzbudziła sensację już od pierwszej rundy turnieju w Paryżu, 26 maja 2026 roku. Czterokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema weszła na kort ozdobiona unikatowym zestawem biżuterii, zaprojektowanym specjalnie na tę okazję. Szczegół, który wywołał tak wiele dyskusji: zestaw składał się z ponad 200 karatów kamieni szlachetnych, w tym ponad 200 karatów ciemnoczerwonych granatów i 23 karatów diamentów. Wybór ten nie był przypadkowy, ponieważ te karmazynowe granaty zostały specjalnie dobrane, aby oddać hołd legendarnym kortom ziemnym Rolanda Garrosa.

Strój Nike i minimalistyczny makijaż

Jeśli chodzi o strój, Aryna Sabalenka postawiła na zwiewną, bordowo-czarną sukienkę tenisową Nike, do której dobrała białe trampki Nike i czarny zegarek. Całość dopełnił stonowany, ale świetlisty makijaż, podkreślony czerwonym lakierem do paznokci, oraz blond włosy spięte w elegancki kok – zarówno praktyczny, jak i stylowy. Pomimo temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza, podkreślała, że „nie czuła ciężaru biżuterii”, wyjaśniając, że ważne jest dla niej, aby „czuć się piękną, aby móc lepiej się prezentować”.

Ukłon w stronę kortów ziemnych, dzięki uprzejmości Material Good

Ten zestaw biżuterii jest dziełem Material Good, luksusowej marki biżuterii i zegarków z siedzibą w Nowym Jorku, której Aryna Sabalenka jest ambasadorką. Miała już na sobie ich kreacje na Australian Open i US Open, ale ten konkretny komplet został zaprojektowany specjalnie na turniej w Paryżu. Na korcie Aryna Sabalenka wybrała dwa naszyjniki warstwowe i parę kolczyków. Wartość poszczególnych elementów, które miała na sobie, oszacowano na ponad 110 000 dolarów (około 85 000 euro), a cały komplet trzech naszyjników na około 148 000 dolarów.

Biżuteria, która budzi kontrowersje

Poza walorami estetycznymi, biżuteria ta z pewnością nie pozostała niezauważona, i to nie bez powodu. Aryna Sabalenka zaprezentowała ją zaledwie kilka dni po tym, jak stała się czołową postacią w walce zawodniczek o wyższe nagrody pieniężne w turniejach. Ten kontrast wywołał reakcje: wartość biżuterii, którą nosiła na korcie, przewyższała nagrodę pieniężną, którą jej przeciwniczka otrzymała za porażkę w pierwszej rundzie. Zapytana o tę pozorną sprzeczność, Aryna Sabalenka zaprzeczyła jakiemukolwiek związkowi między jej dodatkami a jej działaniami na rzecz praw zawodniczek.

Zwycięstwo i pierścionek za milion dolarów

Aryna Sabalenka pokonała Hiszpankę Jessicę Bouzas Maneiro w dwóch setach 6:4, 6:2, zapewniając sobie awans do drugiej rundy. Zamiłowanie mistrzyni do kamieni szlachetnych nie jest niczym nowym. W ostatnich miesiącach można ją było również zobaczyć z imponującym pierścionkiem zaręczynowym: jej partner, Georgios Frangulis, oświadczył się jej w marcu, prezentując 12-karatowy owalny diament otoczony szmaragdami – jej ulubionym kamieniem – biżuterię wartą około miliona dolarów.

Dzięki biżuterii wartej ponad 200 karatów, hołdowi dla kortów ziemnych i „niezwykłemu” pierścionkowi zaręczynowemu Aryna Sabalenka potwierdziła, że zamierza błyszczeć zarówno stylem, jak i grą.