Ta „odważna” stylizacja 67-letniej piosenkarki Madonny nie pozostawia nikogo obojętnym

Madonna nigdy nie robi niczego na pół gwizdka i 25 kwietnia 2026 roku w West Hollywood nie był wyjątkiem. Podczas swojego niespodziewanego występu w Club Confessions, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów zaprezentowała się w stylizacji, która natychmiast wywołała poruszenie w mediach społecznościowych.

Tajne przyjęcie z okazji odsłonięcia „Wyznań II”

Wieczorem 25 kwietnia 2026 roku Madonna niespodziewanie pojawiła się w The Abbey, instytucji w West Hollywood, na prywatnej imprezie „Club Confessions Los Angeles” dostępnej tylko na zaproszenia. W programie znalazły się sety DJ-skie Stuarta Price'a – jej współpracownika przy „Confessions II” – oraz Romy i Mez Monty. Madonna witała publiczność i tańczyła do nowych utworów ze swojego długo oczekiwanego albumu, w tym najnowszego singla „I Feel So Free”.

Wśród gości znaleźli się amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Addison Rae, brytyjska modelka i aktorka Cara Delevingne, włosko-amerykańska aktorka i modelka Julia Fox, brytyjska piosenkarka i muzyk Lily Allen, brytyjski mistrz olimpijski w skokach do wody Tom Daley oraz amerykańska piosenkarka i autorka tekstów pochodzenia albańsko-macedońskiego Bebe Rexha.

Pudroworóżowy look, który jest jednocześnie romantyczny i odważny

Na tę okazję Madonna wybrała dopasowany, pudroworóżowy gorset w połączeniu z pasującą do niego mini spódniczką obszytą koronką, zwieńczoną zwiewnym, różoworóżowym welonem, który tworzył delikatny kontrast. Pończochy z siateczki, czarne skórzane kozaki do połowy łydki, prześwitujące rękawiczki pasujące do stroju i czerwone okulary przeciwsłoneczne dopełniały stylizację, która śmiało łączyła romantyzm z agresją.

Fani są zachwyceni, media społecznościowe huczą

Zdjęcia opublikowane na Instagramie natychmiast rozeszły się po sieci, wywołując lawinę entuzjastycznych reakcji. „Królowa ”, „Królowa powróciła”, „Oszałamiająca” – komentarze mnożyły się, chwaląc Madonnę za umiejętność narzucenia całkowicie własnego stylu, bez ustępstw na rzecz wieku czy konwencji.

„Confessions II” – najbardziej oczekiwany album roku

„Confessions II” to bezpośrednia kontynuacja „Confessions on a Dance Floor”, jednego z najbardziej uznanych albumów w karierze Madonny, wydanego w 2005 roku. Wieczór 25 kwietnia zapoczątkował nowy etap kampanii promocyjnej tego projektu, zaledwie kilka dni po tym, jak piosenkarka zaliczyła pamiętny występ na festiwalu Coachella u boku Sabriny Carpenter.

Krótko mówiąc, Madonna wciąż opanowuje sztukę zaskakiwania równie dobrze, co sztukę sceniczną. Dzięki skrupulatnie zaplanowanym strategiom komunikacyjnym, zamiłowaniu do dramatyzmu i wyostrzonemu wyczuciu estetyki, po raz kolejny udowadnia, że jest ważną postacią w globalnej popkulturze.