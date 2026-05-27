Ten tenisista w nieoczekiwanym stroju wywołuje poruszenie

Olśniewająca czarna suknia, lśniący złoty strój: Naomi Osaka przekształciła swoje wejście na kort Suzanne-Lenglen w pokaz mody. Na korcie Rolanda Garrosa jej stylizacja wywołała tyle samo owacji, co krytyki.

Wejście na kort w czarnej sukni galowej

Przed meczem pierwszej rundy z Niemką Laurą Siegemund, Naomi Osaka zaliczyła efektowne wejście na kort Suzanne-Lenglen. Japonka pojawiła się w długiej czarnej sukni, godnej czerwonego dywanu, zaprojektowanej przez szwajcarskiego projektanta mody Kevina Germaniera. Po zejściu na paryską kortówkę, czterokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema zdjęła suknię, odsłaniając swój strój meczowy: lśniący złoty komplet.

Wideo viralowe i owacje na stojąco

W ciągu nieco ponad godziny film opublikowany na oficjalnych kontach turnieju w mediach społecznościowych przekroczył już 140 000 wyświetleń i zebrał około 2000 polubień. Naomi Osaka, znana z robienia furory na turniejach Wielkiego Szlema, zdaje się w pełni akceptować swój status ikony mody, który teraz wykracza daleko poza sferę sportu. Z nutą humoru wyznała, że przymierzając sukienkę, czuła się jak „wieża Eiffla migająca o północy”, martwiąc się nawet, że odbicia słońca mogą zaniepokoić sędziego.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Roland-Garros (@rolandgarros)

Wpisy te nie cieszą się powszechną popularnością.

Choć wielu chwali jego „kreatywność”, te inscenizowane występy nie przekonują wszystkich. Podobnie jak w przypadku poprzednich występów, niektórzy obserwatorzy postrzegają je jako „chęć wywołania szumu”, a debata na temat traktowania gwiazd na scenie powróciła.

To nie pierwszy raz, kiedy Naomi Osaka wzbudziła kontrowersje. W styczniu ubiegłego roku, podczas Australian Open, pojawiła się na Rod Laver Arena w plisowanej sukience nałożonej na szerokie białe spodnie, zwieńczonej ogromnym kapeluszem z woalką i parasolem, efektem współpracy z projektantem z Hongkongu, Robertem Wunem. Ponownie, niektórzy fani tenisa nazwali to „chwytem reklamowym”.

Należy pamiętać, że ciała sportsmenek, podobnie jak ciała innych ludzi, nie powinny być przedmiotem debaty ani osądu. Wybory odzieżowe Naomi Osaki są przede wszystkim formą osobistej ekspresji. To, że mogą wydawać się zaskakujące w kontekście takim jak Roland-Garros, wynika głównie z utartych norm tenisowych, a nie z chęci „prowokowania”, ekstrawagancji czy „wywoływania szumu”. Ostatecznie stroje te nie mają wpływu na jej wyniki sportowe, a jedynie ilustrują inny sposób interakcji z kortem.

Naomi Osaka jest gotowa wyjść na boisko

Była numer jeden na świecie, obecnie 16. w rankingu, Naomi Osaka potwierdziła swoją formę na korcie, pokonując Laurę Siegemund w dwóch setach (6:3, 7:6), debiutując w paryskim turnieju. To zwycięstwo nadeszło w kluczowym momencie dla czterokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema, która często ma problemy na paryskiej korcie ziemnym. Powinno ono, przynajmniej na jakiś czas, uciszyć krytykę jej wcześniejszych, często przesadnie teatralnych, występów.

Pomiędzy olśniewającą suknią, złotym strojem i gorącymi debatami, Naomi Osaka po raz kolejny z sukcesem zaprezentowała się w mediach na Roland-Garros. I choć jej wybory wciąż budzą kontrowersje, potwierdzają jedno: na korcie i poza nim nikogo nie pozostawia obojętnym.