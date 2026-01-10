Search here...

Córka Elona Muska wzbudza sensację nieoczekiwanym wyglądem

Nowa kampania marki Savage x Fenty z okazji Walentynek wysuwa Vivian Wilson, oddaloną od ojca córkę Elona Muska, na czoło sceny modowej w roli pewnej siebie, olśniewającej i zdecydowanie nowoczesnej kobiety.

Nieoczekiwana muza dla Rihanny

W kolekcji „Love So Savage”, walentynkowej kolekcji Savage x Fenty na rok 2026, Rihanna czerpie inspirację z bogini Afrodyty, symbolu miłości, piękna i pożądania. Obok piosenkarki, Vivian Wilson jawi się jako silne ucieleśnienie tej wizji, dalekie od medialnego cienia swojego ojca (Elona Muska). W wieku 21 lat młoda kobieta potwierdza punkt zwrotny w swojej karierze modelki, po kilku głośnych występach podczas Tygodnia Mody i debiucie w markach inkluzywnych.

Estetyka marmuru i koronki

W ujęciach Vivian pozuje na tle marmurowych kolumn i posągów, skąpanych w złotych refleksach, przywodzących na myśl odświeżoną wersję starożytnej świątyni. Ubrana w czarny koronkowy strój ozdobiony czerwonymi kwiatami, nosi pasującą minispódniczkę i szkarłatne rajstopy – stylizacja emanuje zarówno romantyzmem, jak i glamourem. Na ekranie pojawia się z amerykańską aktorką Lovie Simone, twórczynią treści plus-size Emmą Arlettą i innymi utalentowanymi artystkami, tworząc galerię ciał i twarzy, która zaciera granice tradycyjnych kanonów piękna.

Savage x Fenty, inkluzywny manifest

Od samego początku marka Rihanny kreowała się na manifest różnorodności, celebrując wszystkie typy sylwetki, kolory skóry i tożsamości płciowe. Wybierając Vivian Wilson na swoją muzę na Walentynki, Savage x Fenty wysyła jasny komunikat: miłość – do siebie, do innych, do ciał – nie zna norm, a już na pewno nie ma ustalonej garderoby.

Vivian Wilson ugruntowała swoją pozycję jako twarz pokolenia, które odrzuca normy rodzinne, społeczne i płciowe. Od New York Fashion Week przekształca to, co mogło być jedynie znanym nazwiskiem, w platformę ekspresji i wolności. W lśniącym marmurze kolekcji Savage x Fenty, „wydziedziczona córka” jawi się przede wszystkim jako młoda kobieta, która na swój sposób tworzy nową mitologię widoczności osób transpłciowych.

W wieku 57 lat Kylie Minogue błyszczy w efektownej czerwonej sukience

