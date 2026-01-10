Search here...

Czy Chloe Kim, amerykańska gwiazda snowboardu, weźmie udział w igrzyskach olimpijskich we Włoszech?

@chloekim/Instagram

Chloe Kim, amerykańska ikona snowboardu w halfpipe'ie, dwukrotna mistrzyni olimpijska i gwiazda mediów społecznościowych z ponad milionem obserwujących na Instagramie, stoi w obliczu poważnych wątpliwości co do swojego udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortina z powodu zwichnięcia barku doznanego podczas treningu.

Gwiazda snowboardu z wieloma rekordami

W wieku 25 lat Chloe Kim od dekady dominuje w halfpipe'ie kobiet: złote medale na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 i Pekinie w 2022 roku, osiem złotych medali X Games, co równa się rekordowi Shauna White'a, oraz tytuł mistrzyni świata z 2025 roku. W maju 2025 roku zakwalifikowała się do reprezentacji USA na wyścig Mediolan-Cortina, zajmując pierwsze miejsce w światowym rankingu, z historycznym celem zdobycia trzech tytułów mistrzowskich (trzy złote medale z rzędu). Jej liczna grupa fanów w mediach społecznościowych łączy w swoich postach sportowe wyczyny, humor i codzienne życie, co zapewniło jej milion obserwujących na Instagramie i ogromne zaangażowanie.

Wstrząsający wypadek w Szwajcarii

8 stycznia 2026 roku, podczas treningu w Laax w Szwajcarii, Kim upadła twarzą w dół na ścianę halfpipe'u, zwichnąwszy bark – incydent, który sama mistrzyni określiła jako „najgłupszy”. Film opublikowany na Instagramie pokazuje upadek i jej grymasy bólu, a także zaniepokojoną publiczność: „Jestem tu od kilku dni. Obecnie jestem w Szwajcarii i dopiero drugiego dnia treningu zaliczyłam najgłupszy upadek…”. Mimo wszystko pozostaje optymistką, zauważając dobrą mobilność i niewielki ból, ale obawia się nawracających zwichnięć.

Niepewny status igrzysk olimpijskich

Oczekuje się, że wkrótce rezonans magnetyczny wyjaśni powagę jej obrażeń, ale z powodu braku natychmiastowej informacji publicznej do 9 stycznia 2026 roku, jej udział w zawodach w halfpipe (6-7 lutego) pozostaje niepewny, z ryzykiem dłuższego opóźnienia. Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina rozpoczynają się 6 lutego, co oznacza napięty harmonogram rekonwalescencji. Kim uważa, że ​​jest w szczytowej formie snowboardowej i jest gotowa do powrotu po uzyskaniu zgody.

Ta kontuzja zagraża bezprecedensowemu wyczynowi: zostaniu pierwszą osobą, która zdobędzie trzy złote medale z rzędu w halfpipe'ie kobiet. Pomimo niepowodzenia w grudniu 2025 roku, spowodowanego inną, bliżej nieokreśloną kontuzją, Kim uosabia odporność psychiczną, wspieraną przez ogromną rzeszę fanów w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi emocjami. Jej historia jest inspirująca, a każda porażka zamienia się w potencjalny powrót.

