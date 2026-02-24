Search here...

Ta hollywoodzka gwiazda wcieli się w rolę Audrey Hepburn, fani są podzieleni.

Léa Michel
@lilyjcollins/Instagram

Lily Collins, która zdobyła międzynarodową sławę dzięki serialowi „Emily w Paryżu”, właśnie potwierdziła, że wcieli się w legendarną Audrey Hepburn w nowym filmie, którego akcja rozgrywa się na planie klasycznego filmu „Śniadanie u Tiffany'ego”. Ten film, wciąż bez tytułu, opowie historię kulisów komedii romantycznej z 1961 roku, która od tamtej pory stała się kamieniem węgielnym historii kina i mody.

Lily Collins, „dziedziczka stylu Audrey”

Film będzie oparty na bestsellerowej książce Sama Wassona „Piąta Aleja, 5 rano: Audrey Hepburn, Śniadanie u Tiffany'ego i świt współczesnej kobiety”, która opowiada o genezie filmu i jego wpływie na wizerunek współczesnej kobiety na ekranie. Brytyjsko-amerykańska aktorka, modelka, scenarzystka i producentka Lily Collins nie tylko zagra w filmie, ale również go wyprodukuje.

Lily Collins opublikowała na Instagramie kultowe zdjęcie Audrey Hepburn ze „Śniadania u Tiffany'ego”, ogłaszając tę nowinę, a także wiadomość, w której wyraziła swój długoletni „podziw i uwielbienie” dla ikony Hollywood. Wyjaśniła, że ta rola jest zwieńczeniem „prawie dziesięciu lat pracy” i że czuje się „zaszczycona” i „podekscytowana”, mogąc w końcu o niej opowiedzieć.

Od kilku lat Lily Collins jest regularnie porównywana do Audrey Hepburn, szczególnie ze względu na figurę, duże oczy i styl retro-chic. Nawet jej środowisko zawodowe dostrzegało podobieństwo: jej ojczym, Malcolm McDowell, opisał Lily jako osobę o „trochę Audrey Hepburn” w swojej ekranowej prezencji.

Fani są podzieleni w sprawie obsady

Choć niektórzy widzowie z zadowoleniem przyjęli ten pozornie „oczywisty” wybór, inni kinomani byli znacznie bardziej sceptyczni. Na Reddicie i X (dawniej Twitterze) liczne komentarze chwaliły fizyczne podobieństwo Lily Collins i jej „elegancję”, sugerując, że była jedną z niewielu aktorek zdolnych kontynuować jej tradycję.

Niestety, krytyka jest równie liczna. Niektórzy komentatorzy internetowi uważają, że jej gra aktorska jest „zbyt ograniczona”, by wcielić się w legendę pokroju Audrey Hepburn, i uważają, że jej wizerunek „idealnej dziewczyny”, przywodzący na myśl „Emily w Paryżu”, nie ma głębi wymaganej w filmie biograficznym. Inni posuwają się nawet do określenia jej energii jako „zbyt przebojowej”, co stanowi przeciwieństwo trzeźwości i powściągliwości Audrey Hepburn. Woleliby zobaczyć inną aktorkę, a nawet amerykańską piosenkarkę i autorkę tekstów Arianę Grande, o której niektórzy fani marzyli w tego typu roli.

Między hołdem a ogromną presją

Ten projekt zapowiada się jako prawdziwa sztuka równowagi: celebracja aury Audrey Hepburn bez uciekania się do imitacji. Skupiając się na kulisach kręcenia filmu, a nie na całej historii życia aktorki, film mógłby zaoferować bardziej intymne spojrzenie na powstawanie mitu, od chaotycznych przygotowań po napięcia na planie. Dla Lily Collins wyzwanie jest ogromne: zdobyć serca nawet najbardziej wymagających fanów, jednocześnie wnosząc do roli własną, unikalną wrażliwość.

Podsumowując, chociaż media społecznościowe są już podzielone, jedno jest pewne: ten film biograficzny wzbudza spore zainteresowanie jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, a z pewnością jeszcze większe po premierze.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Moje nogi, mój największy problem”: Miss Francji 2015 ujawnia, na co cierpi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Moje nogi, mój największy problem”: Miss Francji 2015 ujawnia, na co cierpi

Za koronami i uśmiechami kryją się również intymne realia. Camille Cerf, Miss Francji 2015, niedawno ujawniła na swoim...

W wieku 37 lat Emma Stone zachwyca minimalistycznym wyglądem

Emma Stone niedawno zachwyciła czerwony dywan BAFTA 2026 minimalistyczną elegancją od Louis Vuitton. Nominowana za rolę w filmie...

W wieku 61 lat Monica Bellucci olśniewa na czerwonym dywanie w kultowej czarnej sukience.

Włoska aktorka i modelka Monica Bellucci wciąż zachwyca publiczność. Podczas gali rozdania nagród BAFTA 2026 w Londynie olśniewała...

Córka Paula McCartneya opowiada o krytyce, z jaką spotkała się jej matka

Brytyjska projektantka Stella McCartney ze wzruszeniem opowiada o ostrej krytyce, jakiej doświadczyła jej matka Linda McCartney (amerykańska fotografka,...

W wieku 56 lat Jennifer Lopez przyciąga wzrok w srebrnym body

Amerykańska piosenkarka i aktorka Jennifer Lopez po raz kolejny udowadnia, że króluje na scenie muzyki pop, gromadząc liczne...

„Dziwny kształt”: Rzeźbiarska kreacja tej amerykańskiej aktorki budzi kontrowersje

Amerykańska aktorka Chase Infiniti niedawno wzbudziła sensację na rozdaniu nagród BAFTA 2026 swoją rzeźbiarską suknią, której kształt zafascynował...

© 2025 The Body Optimist