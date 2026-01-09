Search here...

Córka Kate Moss wzbudza sensację na plaży swoim wyglądem, który nie pozostaje niezauważony.

Tatiana Richard
@lilamoss/Instagram

Córka legendarnej Kate Moss, Lila Moss, robi furorę na Instagramie zdjęciami z wymarzonych wakacji na Kajmanach. Na początku stycznia 2026 roku modelka opublikowała serię zdjęć, na których pojawia się w ultraminimalistycznym, czarnym, dwuczęściowym kostiumie kąpielowym.

Subtelna elegancja w czarnym dwuczęściowym stroju

Na selfie w lustrze, opublikowanym na jej Instagramie, Lila ma na sobie czarne bikini z trójkątnymi miseczkami, które podkreśla jej figurę. Czarno-biały sarong, wiązany w talii, dopełnia tę szykowną i swobodną plażową stylizację. Jeśli chodzi o dodatki, stawia na prostotę: delikatny złoty wisiorek i lekko falowane blond włosy, okalające twarz, częściowo ukryte za telefonem. Zdjęcie opatrzone jest prostym podpisem: „Dzień dobry!”.

Wymarzony wypad do Palm Heights

Na innym zdjęciu Lila relaksuje się przy basenie w Palm Heights, pięciogwiazdkowym hotelu popularnym wśród celebrytów. Z magazynem w dłoni i świeżym kokosem w słomce, uosabia karaibski styl życia w wielkim stylu. Kilka dni wcześniej brytyjska piosenkarka, muzyk i aktorka Lily Allen również zatrzymała się tam z córkami.

Podobnie jak jej matka, Lila Moss emanuje magnetyczną aurą, jednocześnie podkreślając swój własny styl. Mając zaledwie 23 lata, śmiało podąża ścieżką kariery, pomimo krytyki związanej z jej rodzinnym dziedzictwem.

„Grace Grove”: cichy, ale solidny sukces

Poza kampaniami reklamowymi dla Miu Miu i Marc Jacobs Beauty, Lila dała się poznać jako młoda, bystra bizneswoman. Jej firma, Grace Grove – nazwana na cześć londyńskiej ulicy, przy której dorastała – w 2024 roku osiągnęła zysk netto w wysokości miliona euro, a jej majątek szacuje się na 1,3 miliona euro. Jej ojciec, Jefferson Hack, założyciel magazynu Dazed i były partner Kate Moss, dopełnia to kreatywne, rodzinne trio. Mierząc 168 cm wzrostu, Lila udowadnia, że w świecie mody charyzma i wizja są ważniejsze od wyglądu.

Inspirująca więź matki z córką

W niedawnym wywiadzie dla Vogue'a Kate Moss opowiedziała o ich bliskiej relacji: Lila, ta zorganizowana, kontrastuje z bardziej intuicyjną matką. „Ona wie, że potrafi powiedzieć „nie”, czego ja nigdy się nie nauczyłam” – wyznała kultowa supermodelka. Mieszkając w Nowym Jorku, Lila pozostaje w bardzo bliskiej relacji z matką, z którą codziennie rozmawia przez FaceTime. Razem na nowo budują więź między matką a córką w modzie: przekaz przepełniony życzliwością, świadomością i niezależnością.

Pomiędzy naturalną elegancją a nieskrępowaną ambicją, Lila Moss potwierdza, że nie zadowala się rolą „córki”. Zarówno na plaży, jak i w biznesie, pielęgnuje kontrolowany, nowoczesny wizerunek, wolny od stereotypów.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
„Im starsza, tym piękniejsza”: 57-letnia Lucy Liu fascynuje swoją elegancją

