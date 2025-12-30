Search here...

„Każda kobieta ma prawo…”: inspirująca wizja feminizmu Miss Francji 2026

Anaëlle G.
Od czasu koronacji, Hinaupoko Devèze, Miss Francji 2026, niezmiennie cieszy się uznaniem opinii publicznej. Mając zaledwie 23 lata, ta młoda Tahitanka zachwyca nie tylko urodą, ale także głębią przekazu. W niedawnym wpisie w mediach społecznościowych nowa ambasadorka francuskiej elegancji podzieliła się swoją wizją „nowoczesnego feminizmu”, zdecydowanie skoncentrowanego na wolności i życzliwości.

Podróż zakorzeniona w odporności

Pomimo promiennego uśmiechu i scenicznej charyzmy, Hinaupoko Devèze nie zawsze była pewna siebie. Przyznaje, że od dawna cierpiała z powodu osądu innych i wątpliwości, czy jest „wystarczająco dobra”. Jej wybór na Miss Francji i wsparcie publiczności pozwoliły jej przekształcić tę słabość w siłę: „Moje różnice stały się moją siłą” – oświadczyła wzruszająco w telewizji. To mocne przesłanie, zwłaszcza że Miss Francji postanowiła wykorzystać swoją sławę, by inspirować kobiety do kochania siebie takimi, jakimi są.

Koncepcja feminizmu zakorzeniona w wolności jednostki

W filmie opublikowanym na oficjalnym koncie Miss Francji Hinaupoko Devèze dzieli się swoją osobistą definicją feminizmu: „Bycie Miss to sposób na przekazywanie mocnych przesłań. Myślę, że każda kobieta ma prawo robić to, co chce. Właśnie tym jest dla mnie feminizm”. Daleka od teoretycznych dyskusji, jej wizja kładzie nacisk na autonomię jednostki i możliwość decydowania o własnym losie przez wszystkie kobiety, bez podporządkowywania się nakazom – niezależnie od tego, czy pochodzą ze społeczeństwa, tradycji, czy mediów społecznościowych.

Młoda kobieta dodaje istotny wymiar: zdrowie psychiczne, często pomijane w dyskusjach o dobrostanie kobiet. Podkreślając wagę dbania o nie tak samo, jak o zdrowie fizyczne, Hinaupoko Devèze udowadnia, że ucieleśnia współczujący i kompleksowy feminizm, zarówno indywidualny, jak i zbiorowy.

Panna, która jest blisko Francuzów

Od czasu koronacji Hinaupoko z zaangażowaniem przekazuje przesłanie jedności i szacunku. Jej szczere słowa potwierdzają, że zamierza traktować to panowanie przede wszystkim jako ludzką przygodę, naznaczoną dzieleniem się, różnorodnością i francuską dumą.

Dzięki swoim precyzyjnym słowom i autentyczności Hinaupoko Devèze dała się już poznać jako zaangażowana i inspirująca Miss Francji. Jej przesłanie, przepełnione delikatnością i przekonaniem, przypomina nam, jak feminizm można połączyć z wdziękiem: to zaproszenie do bycia sobą, do akceptacji siebie i do celebrowania wolności każdej kobiety.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
