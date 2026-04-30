„Dość tego”: Raper Ice Spice odważył się założyć stylizację, która wywołała poruszenie w internecie

Fabienne Ba.
Amerykańska raperka Ice Spice świętowała swoje urodziny na swój własny, niepowtarzalny sposób: w efektownej wieczorowej kreacji, która w ciągu zaledwie kilku godzin wywołała tysiące reakcji. Wierna swojemu wizerunkowi i wyczuciu stylu, po raz kolejny przyciągnęła uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jej wybory strojowe i prezencja były szeroko komentowane przez fanów i media.

„Jestem tortem urodzinowym”: legenda, która wyznacza scenę

Raperka Ice Spice opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć z podpisem „Im the Birthday Cake” – nawiązanie do jej własnych urodzin, ale co ważniejsze, sposób na nadanie tonu jej stylizacji. Zdjęcia, zrobione w przytulnej klubowej atmosferze, przy słabym oświetleniu, w otoczeniu przyjaciół, emanują imprezową atmosferą od pierwszego do ostatniego ujęcia.

Ultrakrótki look w kolorze szampana i pudrowego różu

Na tę okazję Ice Spice założyła dopasowany top w kolorze szampańsko-złotym, pasteloworóżowe mikro-szorty i złote szpilki. Jej długie, kręcone, rude włosy opadały falami aż do rąbka szortów, a różowy makijaż dopełniał stylizację w całości utrzymaną w delikatnych, złotych odcieniach.

Wieczorna estetyka, która budzi kontrowersje

Post szybko wywołał falę reakcji. „Jest idealna”, „Ice, taka śliczna” – fani reagowali entuzjastycznie. Jednak jej stylizacja wywołała również bardziej mieszane komentarze, a niektórzy uznali strój za „za krótki” i „zbyt wyzywający”. Należy pamiętać, że to, jak kobieta się ubiera, jest wyłącznie jej prywatną sprawą: to, czy strój jest uważany za za krótki, czy nie, jest kwestią osobistej opinii i nie powinno być przedmiotem dyskusji na temat kobiecych ciał i wyglądu, niezależnie od tego, czy są sławne, czy nie.

Mikroszorty, złote szpilki i trafny podpis – Ice Spice nie potrzebuje czerwonego dywanu, żeby zrobić furorę. Z każdym postem przypomina nam, że jej wizerunek jest tak samo starannie kreowany, jak jej muzyka.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
