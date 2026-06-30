Dua Lipa dzieli się najlepszymi chwilami ze swojego miesiąca miodowego we Włoszech

Léa Michel
@dualipa / Instagram

Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa w pełni cieszy się swoim nowożeńcem. Zaledwie kilka tygodni po ślubie z aktorem Callumem Turnerem, opublikowała na Instagramie serię zdjęć z podróży poślubnej, zrobionych pod włoskim słońcem. Pomiędzy idylliczną scenerią, chwilami intymności i promiennym szczęściem, pozwoliła swoim obserwatorom zajrzeć w ten czarujący moment.

Sielankowy miesiąc miodowy we Włoszech

Dua Lipa zadomowiła się w idyllicznym otoczeniu. Cieszy się słonecznym pobytem na toskańskim wybrzeżu, które sama określiła mianem prawdziwego „raju na ziemi”. Na zdjęciach z galerii wygląda na zrelaksowaną i promienną, chłonąc krajobrazy, słońce i swobodny włoski styl życia. Romantyczny wypad, idealnie dopasowany do okazji, którą świętuje.

Chwile współudziału z mężem

Poza scenerią, zdjęcia te emanują miłością i współczuciem. Na kilku spontanicznych ujęciach Dua Lipa pozuje u boku swojego męża, Calluma Turnera, w spontanicznych i czułych momentach. Na jednym z selfie para promienieje szczęściem, a piosenkarka z dumą prezentuje nową obrączkę, pasującą do pierścionka zaręczynowego. Te przepełnione słodyczą zdjęcia świadczą o radości nowożeńców.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez DUA LIPA (@dualipa)

Ślub celebrowany na Sycylii

Ten miesiąc miodowy następuje po szeroko komentowanym ślubie. Dua Lipa i Callum Turner złożyli przysięgę małżeńską podczas trzydniowej uroczystości na Sycylii. Wydarzenie godne sławy pary, otwierające nowy rozdział w ich związku. Wyraźnie przepełniona szczęściem Dua Lipa nie ukrywa swojego szczęścia od czasu ślubu.

Dzięki tym zdjęciom z włoskiej podróży poślubnej Dua Lipa oferuje swoim fanom słoneczną i romantyczną chwilę. Pomiędzy marzycielską scenerią, bliską więzią z mężem i radością z bycia nowożeńcem, w pełni delektuje się tą wyjątkową chwilą. Nic dziwnego, że zachwyca to jej fanów, którzy cieszą się, widząc ją tak promienną.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Doja Cat w gorsecie przyciąga wzrok swoim najnowszym wyglądem.
Article suivant
Na Wimbledonie tenisistka Naomi Osaka wzbudziła sensację spektakularnym strojem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na Wimbledonie tenisistka Naomi Osaka wzbudziła sensację spektakularnym strojem

Japońska tenisistka Naomi Osaka wzbudziła sensację, gdy pojawiła się na korcie w stroju inspirowanym białym kimonem. Jej wygląd,...

Doja Cat w gorsecie przyciąga wzrok swoim najnowszym wyglądem.

Amerykańska raperka Doja Cat udostępniła w mediach społecznościowych nowy post, na którym prezentuje lawendową stylizację w połączeniu z...

Piosenkarz Tate McRae, ubrany w strój plażowy, stawia na najmodniejszy w tym sezonie wzór.

Kanadyjska piosenkarka i autorka tekstów Tate McRae udostępniła na Instagramie słoneczne zdjęcie zrobione nad wodą w plażowym stroju,...

W wieku 68 lat Sharon Stone powraca do pierwszych rzędów na Paryskim Tygodniu Mody

Amerykańska aktorka Sharon Stone w niezwykły sposób powróciła na wybieg, ponad trzydzieści lat po swoim ostatnim występie. Zamknęła...

Aby uczcić swoje 42. urodziny, Khloé Kardashian wzbudziła sensację w satynowej sukience.

Z okazji swoich 42. urodzin, amerykańska osobowość telewizyjna i bizneswoman Khloé Kardashian udostępniła na Instagramie serię zdjęć w...

„Pomyśl, zanim napiszesz”: żona zawodnika NFL potępia nienawistne komentarze

Za każdym sportowcem stoją bliscy, którzy również czytają komentarze. To przesłanie chciała przekazać Mindy Armstead, psychiatra i żona...