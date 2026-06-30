Dua Lipa dzieli się najlepszymi chwilami ze swojego miesiąca miodowego we Włoszech

Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa w pełni cieszy się swoim nowożeńcem. Zaledwie kilka tygodni po ślubie z aktorem Callumem Turnerem, opublikowała na Instagramie serię zdjęć z podróży poślubnej, zrobionych pod włoskim słońcem. Pomiędzy idylliczną scenerią, chwilami intymności i promiennym szczęściem, pozwoliła swoim obserwatorom zajrzeć w ten czarujący moment.

Sielankowy miesiąc miodowy we Włoszech

Dua Lipa zadomowiła się w idyllicznym otoczeniu. Cieszy się słonecznym pobytem na toskańskim wybrzeżu, które sama określiła mianem prawdziwego „raju na ziemi”. Na zdjęciach z galerii wygląda na zrelaksowaną i promienną, chłonąc krajobrazy, słońce i swobodny włoski styl życia. Romantyczny wypad, idealnie dopasowany do okazji, którą świętuje.

Chwile współudziału z mężem

Poza scenerią, zdjęcia te emanują miłością i współczuciem. Na kilku spontanicznych ujęciach Dua Lipa pozuje u boku swojego męża, Calluma Turnera, w spontanicznych i czułych momentach. Na jednym z selfie para promienieje szczęściem, a piosenkarka z dumą prezentuje nową obrączkę, pasującą do pierścionka zaręczynowego. Te przepełnione słodyczą zdjęcia świadczą o radości nowożeńców.

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Ślub celebrowany na Sycylii

Ten miesiąc miodowy następuje po szeroko komentowanym ślubie. Dua Lipa i Callum Turner złożyli przysięgę małżeńską podczas trzydniowej uroczystości na Sycylii. Wydarzenie godne sławy pary, otwierające nowy rozdział w ich związku. Wyraźnie przepełniona szczęściem Dua Lipa nie ukrywa swojego szczęścia od czasu ślubu.

Dzięki tym zdjęciom z włoskiej podróży poślubnej Dua Lipa oferuje swoim fanom słoneczną i romantyczną chwilę. Pomiędzy marzycielską scenerią, bliską więzią z mężem i radością z bycia nowożeńcem, w pełni delektuje się tą wyjątkową chwilą. Nic dziwnego, że zachwyca to jej fanów, którzy cieszą się, widząc ją tak promienną.