Na Wimbledonie tenisistka Naomi Osaka wzbudziła sensację spektakularnym strojem

Japońska tenisistka Naomi Osaka wzbudziła sensację, gdy pojawiła się na korcie w stroju inspirowanym białym kimonem. Jej wygląd, równie szykowny, co wymowny, spotkał się z owacjami publiczności.

Sukienka inspirowana kimonem

Aby ozdobić londyńską trawę, Naomi Osaka wybrała długą, zwiewną suknię inspirowaną japońskimi strojami ceremonialnymi. Haftowana żurawiami i kwiatami wiśni, kreacja została zaprojektowana we współpracy z tokijską projektantką Haną Yagi. Yagi połączyła ją z tradycyjną ozdobą do włosów, kanzashi. Niezwykły detal: całkowicie biała suknia skrupulatnie przestrzegała słynnego turniejowego dress code'u. Wykonana z siedmiu różnych tkanin, w szczególności przerobiła stare kimona i tradycyjną suknię ślubną.

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Hołd dla jego korzeni

Poza walorami estetycznymi, strój ten miał silne znaczenie symboliczne. Naomi Osaka wyjaśniła, że przywiązanie Wimbledonu do tradycji skłoniło ją do refleksji nad własnym dziedzictwem kulturowym. „Myślę o najbardziej ikonicznej sylwetce, jaka istnieje, i dla mnie jest nią kimono” – wyznała. Wspomniała również o nieoczekiwanym źródle inspiracji: postaci granej przez Lucy Liu w filmie „Kill Bill”, która nosiła białe kimono. Dla niej był to sposób na oddanie hołdu Japonii.

Moda jako środek wyrazu

Dla Naomi Osaki każde wejście na kort to okazja do opowiedzenia historii. Przed meczem zdjęła nawet długą suknię, odsłaniając biały strój sportowy ozdobiony wytłoczonymi kwiatami, który wyprzedał się w ciągu kilku godzin od momentu rozpoczęcia sprzedaży. Znana ze swojego wyczucia stylu, Naomi Osaka po raz kolejny potwierdza swoje zamiłowanie do spektakularnych występów. Mistrzyni nie tylko prezentuje sportowe wyczyny, ale sprawia, że każde wejście na kort staje się prawdziwym wydarzeniem modowym, obserwowanym przez fanów na całym świecie.

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W tym inspirowanym kimonem stroju Naomi Osaka zrobiła piorunujące wrażenie już od pierwszego dnia Wimbledonu. Po raz kolejny udowodniła, że potrafi łączyć sport z stylem. Nic dziwnego, że zachwyciło to jej fanów, którzy zawsze z niecierpliwością czekają na jej kolejny występ.