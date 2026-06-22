Były koszykarz, mierzący 231 cm wzrostu, przeszedł do branży filmowej.

Marzył o zostaniu gwiazdą koszykówki. To właśnie na wielkim ekranie Robert Bobroczkyi zabłysnął. Mierzący 2,31 m (7 stóp i 7 cali) Rumun rozpoczął karierę w Hollywood, która zaskakuje jego byłych fanów koszykówki.

„Wyjątkowa” budowa ciała od dzieciństwa

Urodzony 17 lipca 2000 roku w Aradzie w Rumunii, Robert Bobroczkyi od najmłodszych lat przeczył oczekiwaniom. Według doniesień, już w wieku 8 lat mierzył około 188 cm, przewyższając wzrost matki. W wieku 12 lat przewyższył już ojca. Jako dorosły mierzy obecnie 231 cm, co czyni go jednym z najwyższych ludzi swojego pokolenia. Ten szybki wzrost nie jest żadną medyczną tajemnicą: potwierdzono, że nie cierpi na żadne zaburzenia wzrostu, a jedynie korzysta z wyjątkowego składu genetycznego.

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Rodzina najlepszych sportowców

Robert Bobroczkyi zawdzięcza swoją „niezwykłą” sylwetkę w dużej mierze swoim rodzicom, obojgu utalentowanym sportowcom. Jego ojciec, Zsigmond Bobroczkyi, to były rumuński koszykarz, mierzący 216 cm wzrostu, który grał m.in. u boku giganta NBA, Gheorghe Mureșana. Jego matka, Brunhilde, była siatkarka i piłkarka ręczna, ma 185 cm wzrostu. Wychowany w tej sportowej rodzinie, młody Robert naturalnie pociągnął za sobą karierę koszykarską, gdzie jego sylwetka zdawała się wróżyć świetlaną przyszłość.

Obiecujący początek na boisku

Kariera sportowa młodego Rumuna rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy włoski klub Stella Azzurra zrekrutował go do swojej akademii młodzieżowej. Grał tam na pozycji środkowego i przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny w mistrzostwach do lat 15. Ceniony za umiejętności rzutowe i podania ze średniego dystansu, w 2016 roku przeleciał Atlantyk, aby dołączyć do prestiżowego Instytutu SPIRE w Genewie w stanie Ohio. Stając się medialną sensacją, rozbudził marzenia o przyszłej rumuńskiej gwieździe NBA. Następnie kontynuował naukę na Rochester Christian University w Michigan, kończąc studia w 2022 roku.

Karierę koszykarską utrudniają problemy z plecami

Choć ścieżka jego kariery wydawała się ustawiona, fizyczna rzeczywistość ostatecznie dopadła Roberta Bobroczkyiego. Były koszykarz cierpi na ciężką skoliozę i przewlekły ból pleców, będące bezpośrednimi konsekwencjami jego rzekomo wyjątkowej budowy ciała.

Te problemy zdrowotne stopniowo komplikowały jego sportowe pasje na wysokim poziomie, ostatecznie kładąc kres jego zawodowym ambicjom koszykarskim. W 2022 roku, w amerykańskim podcaście, sam mówił o „perspektywie konieczności spojrzenia w stronę innych horyzontów”. Przejście to określił jako „trudne” dla młodego mężczyzny, którego całe życie do tej pory zdawało się kręcić wokół boiska do koszykówki.

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Z boiska do koszykówki na wielki ekran z filmem „Obcy: Romulus”

W 2024 roku losy Roberta Bobroczkyiego przybrały nieoczekiwany obrót. Zadebiutował w filmie „Obcy: Romulus”, dziewiątej części sagi grozy w reżyserii Fede Álvareza. Zagrał „The Offspring”, hybrydę pół-człowieka, pół-ksenomorfa, która pojawia się w ostatnim akcie filmu.

Aktor został wybrany ze względu na swoją wyjątkową sylwetkę: jego długie, smukłe ciało i nietypowy chód pozwoliły na ożywienie postaci przy minimalnych efektach cyfrowych. Duża część występu opierała się na charakteryzacji i protezach, co wymagało od pięciu do sześciu godzin przygotowań każdego ranka.

Występ chwalony przez całą ekipę filmową

Pomimo braku doświadczenia aktorskiego, Robert Bobroczkyi zaimponował całej ekipie filmowej. Reżyser Fede Álvarez publicznie pochwalił jego pracę: „Dał niesamowity występ jak na kogoś, kto nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił. Bycie wysokim to jedno – przy Cailee [Spaeny], która ma 1,52 metra wzrostu, to magia. Ale wniósł talent, który nas wszystkich zachwycił”.

Kierownik ds. efektów wizualnych filmu, Daniel Macarin, powiedział magazynowi Variety: „Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ujęcia z tym aktorem, mierzącym ponad 2 metry wzrostu, w jego kostiumie, byłem przerażony”. Aby przygotować się do roli, Robert Bobroczkyi przeszedł kilka miesięcy szkolenia z aktorstwa i ruchu scenicznego.

Rola drugoplanowa w serialu Backrooms, kolejnej wyczekiwanej serii

Sukces filmu „Obcy: Romulus” otworzył przed młodym rumuńskim aktorem drzwi do Hollywood. W roku 2026 Robert Bobroczkyi kontynuował swoją rozwijającą się karierę, dołączając do obsady filmu „Backrooms”, długo oczekiwanej adaptacji filmowej serii horrorów, która narodziła się w mediach społecznościowych. Bobroczkyi wciela się w przerażającą istotę, potwierdzając tym samym swoją pozycję jako aktor specjalizujący się w niepokojących, przerysowanych postaciach. To nisza, w której podąża śladami innych wielkich aktorów, takich jak nieżyjący już Neil Fingleton („Gra o tron”, „X-Men”).

Zmiana kariery, która znajduje oddźwięk wśród młodszych pokoleń

Poza indywidualnymi osiągnięciami, kariera Roberta Bobroczkyiego rezonuje szczególnie z jego pokoleniem. W czasach, gdy wielu młodych sportowców przerywa karierę z powodu kontuzji, jego historia pokazuje, że można się odbić i przekształcić cechę fizyczną w atut zawodowy.

Oprócz kariery aktorskiej, studiuje również cyberbezpieczeństwo na Uniwersytecie Rochester Christian, co dowodzi, że nie chce się ograniczać do jednej ścieżki. To wielowymiarowe podejście wiele mówi o jego zdolności adaptacji.

Z boiska koszykówki na wielki ekran, Robert Bobroczkyi dokonał jednej z najbardziej nieoczekiwanych transformacji zawodowych naszych czasów. Były rumuński koszykarz zapisał się w historii współczesnego kina grozy zaledwie w dwóch filmach. Ta ścieżka kariery dowodzi, że koniec sportowej kariery może być początkiem kolejnej przygody – czasem o wiele bardziej zaskakującej, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić.