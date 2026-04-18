Złote buty piosenkarki Sabriny Carpenter z pewnością nie pozostają niezauważone.

Na festiwalu Coachella 2026 (10-19 kwietnia) Sabrina Carpenter zaprezentowała styl inspirowany stylem retro, z kolorowymi sylwetkami i odważnymi dodatkami. Złote buty, które miała na sobie, okazały się najbardziej rzucającym się w oczy elementem jej stylizacji, natychmiast przyciągając uwagę prasy i fanów w mediach społecznościowych.

Bardzo retro wygląd, zbudowany na parze butów

Na jedno ze swoich wystąpień na Instagramie Sabrina wybrała stylizację inspirowaną latami 70., składającą się z krótkich spodenek, jasnożółtego topu zdobionego perłami i, co najważniejsze, pary złotych butów, które idealnie podkreślają vintage'owy charakter stylizacji. Buty tworzą uderzający kontrast z miękkością materiału i delikatnością topu.

Poza tym strojem, Sabrina pojawiła się również w innych stylizacjach retro, z mini dzianinowymi sukienkami, kapeluszami w stylu lat 60. i wyszukanymi fryzurami. Ponownie, buty, czasem nieco bardziej stonowane, powróciły jako element strukturalny, nadając jej sylwetce charakter gwiazdy musicalu lub współczesnej pin-up.

Trend retro, który podkreślają media społecznościowe

Zarówno fani, jak i prasa modowa szybko zachwycili się powrotem złotego buta, od dawna kojarzonego z latami 60. i 70., oraz tym, jak Sabrina Carpenter zdołała na nowo wprowadzić go do współczesnego świata festiwali i międzynarodowej sceny pop. Zdjęcia z festiwalu Coachella, gdzie przechadzała się między stoiskami, w tym zdjęcia z jej własnej instalacji „Sabrina's Pit Stop”, oraz zza kulis, pokazały, jak złoty but scalał jej różne stylizacje, a jednocześnie stał się natychmiast rozpoznawalnym detalem, idealnie uzupełniającym jej wizerunek stylowej księżniczki popu.

Krótko mówiąc, dla Sabriny Carpenter te złote buty to nie tylko „uderzający wyraz estetyczny”: ucieleśniają połączenie „hollywoodzkiej fantazji” i pewności siebie. Z nutą retro, klimatem musicalu i odniesieniami do ikon popu, stają się symbolicznym obiektem w jej sposobie łączenia nostalgii z nowoczesnością, gdzie moda staje się językiem samym w sobie, równie silnym, jak muzyka, którą śpiewa.