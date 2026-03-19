Strój Gwyneth Paltrow, uznany za „ograniczający”, dzieli internautów

Amerykańska aktorka i piosenkarka Gwyneth Paltrow powróciła na Oscary 2026 w bardzo zauważalnym stylu, występując w spektakularnej białej sukni… ale sukni, która została uznana za „bardzo ograniczającą, do tego stopnia, że całkowicie podzieliła internautów”.

Spektakularna sukienka uznana za „niepraktyczną”

Na swój pierwszy od 11 lat występ na Oscarach, aktorka znana z roli Marty'ego Supreme'a wybrała długą, białą suknię o kroju kolumny, z rozcięciami wzdłuż boków. Z przodu kreacja przypominała minimalistyczną sukienkę, ale gdy tylko się odwróciła, ukazały się duże wstawki z siateczki wysadzanej kryształkami, niczym wewnętrzny kombinezon, odsłaniając całą jej sylwetkę.

W filmie „przygotowań” zamieszczonym na kanale Goop w serwisie YouTube, Gwyneth zwierzyła się swojej córce Apple, że dosłownie „wszyto” ją w suknię, a kombinezon noszony pod spodem po prostu uniemożliwiał jej korzystanie z toalety. Wyjaśniła, że „nie mogła sikać przez całą ceremonię” .

Strój, który wywołał internetową debatę

W mediach społecznościowych reakcje szybko eskalowały. Z jednej strony wielu chwaliło Gwyneth Paltrow za odwagę i styl, oceniając suknię jako „wzniosłą”, „ultramoderną” i „idealną na jej wielki powrót na czerwony dywan”.

Z drugiej strony, wielu internautów skrytykowało strój, uznając go za „zbyt skomplikowany” i „nierealistyczny”. Niektórzy określili go jako „niewygodny”, a inni wyrazili szok, że sukienka musiała być przyszyta do ciała i uniemożliwiała korzystanie z toalety. W kilku komentarzach potępiono również modę „oderwaną od codzienności”, w której spektakularność ma pierwszeństwo przed wygodą i swobodą ruchów.

Krótko mówiąc, podczas gali Actor Awards 2026 Gwyneth Paltrow miała na sobie czarną sukienkę, która wywołała spore poruszenie. Z tym białym rozcięciem po bokach, potwierdza swój „bardziej teatralny” styl, nawet jeśli oznacza to akceptację „ekstremalnych” ograniczeń… i wywołanie gorącej debaty na temat granicy między haute couture a minimalistycznym komfortem.