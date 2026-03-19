Strój Gwyneth Paltrow, uznany za „ograniczający”, dzieli internautów

Amerykańska aktorka i piosenkarka Gwyneth Paltrow powróciła na Oscary 2026 w bardzo zauważalnym stylu, występując w spektakularnej białej sukni… ale sukni, która została uznana za „bardzo ograniczającą, do tego stopnia, że całkowicie podzieliła internautów”.

Spektakularna sukienka uznana za „niepraktyczną”

Na swój pierwszy od 11 lat występ na Oscarach, aktorka znana z roli Marty'ego Supreme'a wybrała długą, białą suknię o kroju kolumny, z rozcięciami wzdłuż boków. Z przodu kreacja przypominała minimalistyczną sukienkę, ale gdy tylko się odwróciła, ukazały się duże wstawki z siateczki wysadzanej kryształkami, niczym wewnętrzny kombinezon, odsłaniając całą jej sylwetkę.

W filmie „przygotowań” zamieszczonym na kanale Goop w serwisie YouTube, Gwyneth zwierzyła się swojej córce Apple, że dosłownie „wszyto” ją w suknię, a kombinezon noszony pod spodem po prostu uniemożliwiał jej korzystanie z toalety. Wyjaśniła, że „nie mogła sikać przez całą ceremonię” .

Strój, który wywołał internetową debatę

W mediach społecznościowych reakcje szybko eskalowały. Z jednej strony wielu chwaliło Gwyneth Paltrow za odwagę i styl, oceniając suknię jako „wzniosłą”, „ultramoderną” i „idealną na jej wielki powrót na czerwony dywan”.

Z drugiej strony, wielu internautów skrytykowało strój, uznając go za „zbyt skomplikowany” i „nierealistyczny”. Niektórzy określili go jako „niewygodny”, a inni wyrazili szok, że sukienka musiała być przyszyta do ciała i uniemożliwiała korzystanie z toalety. W kilku komentarzach potępiono również modę „oderwaną od codzienności”, w której spektakularność ma pierwszeństwo przed wygodą i swobodą ruchów.

Krótko mówiąc, podczas gali Actor Awards 2026 Gwyneth Paltrow miała na sobie czarną sukienkę, która wywołała spore poruszenie. Z tym białym rozcięciem po bokach, potwierdza swój „bardziej teatralny” styl, nawet jeśli oznacza to akceptację „ekstremalnych” ograniczeń… i wywołanie gorącej debaty na temat granicy między haute couture a minimalistycznym komfortem.

Piosenkarka zaskakuje odważnym wyglądem w sukience „iluzji optycznej”

Brytyjska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i modelka Suki Waterhouse zaskoczyła publiczność na premierze filmu „The Drama” w Los...

Na jachcie ta gimnastyczka olimpijska świętuje swoje 29. urodziny w słońcu

Amerykańska gimnastyczka artystyczna Simone Biles niedawno świętowała swoje 29. urodziny na jachcie w słońcu. W serwisie Instagram udostępniła...

W wieku 44 lat Jessica Alba wygląda olśniewająco w lśniącej czarnej sukience.

Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica Alba niedawno zaprezentowała swoją olśniewającą figurę na Vanity Fair Oscar Party w...

Na plaży była sportsmenka przybrała stylizację z serialu „Słoneczny patrol” na potrzeby nowego sezonu

Na plaży była amerykańska gimnastyczka artystyczna Livvy Dunne pozuje w czerwono-białym stroju i z uśmiechem na twarzy, prezentując...

Ta aktorka będąc w ciąży, przyciąga wzrok w zielonej sukience u boku Margot Robbie.

Ciężarna australijska aktorka i modelka Samara Weaving zwróciła na siebie uwagę na premierze filmu „Ready or Not 2:...

„Lepiej jej w ciemniejszych włosach”: 52-letnia Heidi Klum wybiera sukienkę modelującą sylwetkę

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka i aktorka Heidi Klum olśniewała na czerwonym dywanie Oscarów 2026 w swojej pięknej złotej sukni,...