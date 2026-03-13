W wieku 50 lat Eva Longoria zaskakuje nową fryzurą

Amerykańska aktorka, reżyserka, producentka i modelka Eva Longoria pochwaliła się nową fryzurą, którą zestawiła z dopasowaną pastelowo-żółtą sukienką – w poście na Instagramie, który emanuje radością życia.

Nowe cięcie na nową dekadę

Eva Longoria postanowiła zamienić swoje charakterystyczne długie włosy na opinającego twarz boba. To lekko teksturowane i zwiewne cięcie dodaje włosom ruchu, co chwalą zarówno fryzjerzy, jak i fani. W mediach społecznościowych aktorka zaprezentowała swój nowy look w filmie, w którym widać ją w akcji na planie filmowym, potwierdzając tym samym jej zamiłowanie do stylowych metamorfoz.

Elegancki i jasny kapelusz typu bucket

Eva Longoria pojawia się na zdjęciach w eleganckim bobie, co nadaje jej szykownego i bardzo nowoczesnego wyglądu. Lekko falowane pasma opadają na linię żuchwy i oprawiają twarz, zachowując jednocześnie zwiewny charakter. Ta średnia długość, ani za krótka, ani za długa, to idealna opcja dla osób, które chcą zmienić fryzurę bez utraty całej długości.

Żółta jak masło sukienka do tańca między ujęciami

W filmie Eva Longoria ma na sobie dopasowaną, pastelowożółtą, falbaniastą sukienkę maxi, która podkreśla jej figurę, a jednocześnie pozostaje jasna i radosna. „Maślany” odcień rozświetla jej cerę i idealnie komponuje się z nowym bobem, tworząc delikatny kontrast między słonecznym kolorem a dopasowanym krojem. Widać ją ćwiczącą kilka kroków tanecznych z choreografem Gustavo Vargasem, który wiruje z nią i prowadzi przez relaksującą atmosferę za kulisami.

Krótko mówiąc, ten duet „krótkiego boba i kolorowej sukienki” odzwierciedla pewność siebie Evy Longorii w wieku 50 lat. Jej zmiana fryzury, szeroko komentowana, jest postrzegana jako inspirujący gest dla wielu kobiet, które również pragną przyjąć „bardziej asertywny” styl.