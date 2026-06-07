Ta influencerka o krągłych kształtach w długiej spódnicy udowadnia, że jeden szczegół może zrobić wielką różnicę.

Podczas wizyty na French Open 2026, francusko-serbska twórczyni treści Militza Yovanka (@militzayovanka) po raz kolejny udowodniła swój talent do szykownych występów. Jej sekret? Długa niebieska spódnica, ale przede wszystkim wyczucie stylu, które sprawia, że każdy detal jest cenny.

Długa, zwiewna niebieska spódnica, która podkreśla sylwetkę

Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych Militza Yovanka (@militzayovanka) wybrała element, który od razu uderza swoją prostotą: długą, niebieską spódnicę z lejącej, lśniącej tkaniny, która idealnie układa się na ciele, nie krępując ruchów. Wysoki stan tworzy elegancką, pionową linię, a lekko rozkloszowany dół dodaje dynamiki z każdym krokiem.

Wybór błękitu – głębokiego, niemal morskiego – jest niezwykle istotny. Ten uniwersalny, twarzowy kolor odgrywa tu podwójną rolę: łagodzi sylwetkę, a jednocześnie nadaje jej wyrafinowany wymiar, idealnie wpisujący się w elegancką atmosferę Rolanda Garrosa. To podejście wierne stonowanemu duchowi turnieju, ale znacząco odbiegające od ultraklasycznych fasonów, jakich można się spodziewać po tego typu imprezie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Militzę Yovankę Milica Jankovic (@militzayovanka)

Szczegół, który zmienia wszystko: sztuka stylizacji

To właśnie stylizacja podnosi cały strój do rangi modowego manifestu. Jak ilustruje każdy ze swoich postów Militza Yovanka (@militzayovanka), jeden dobrze dobrany detal może przekształcić prostą stylizację w prawdziwy manifest stylu. Dopasowana góra, która równoważy objętość spódnicy, wybór torebki o dopasowanym kroju, idealnie dobrane dodatki czy subtelny akcent kolorystyczny: to właśnie te drobne decyzje robią ogromną różnicę.

Lekcja mody, która wykracza poza odwieczny spór o to, „jaki element garderoby pasuje do jakiego typu sylwetki”. Liczy się nie sam element garderoby, ale intencja. A Militza Yovanka (@militzayovanka) zdaje się doskonale rozumieć to podejście, konstruując każdą ze swoich stylizacji niczym wizualne równanie, skrupulatnie zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach.

„Modelka plus-size”: etykieta coraz częściej budząca kontrowersje

Chociaż Militza Yovanka jest regularnie określana w mediach mianem „modelki plus-size” lub „influencerki krągłości”, samo określenie jest przedmiotem debaty od kilku lat. Po co nadal kategoryzować modelki według rozmiaru, skoro mężczyźni prawie nigdy nie są sprowadzani do tego kryterium? Skąd ta „etykieta”, skoro postacie takie jak jej reprezentują w rzeczywistości zdecydowaną większość kobiet?

Francusko-serbska twórczyni treści Militza Yovanka (@militzayovanka) zdaje się nie przejmować tymi etykietkami. W mediach społecznościowych woli podkreślać prosty przekaz, który od lat jest jej znakiem rozpoznawczym na TikToku: „Najważniejsza jest pewność siebie”. To zdanie idealnie podsumowuje jej filozofię – moda powinna dostosowywać się do wszystkich kobiet, a nie odwrotnie.

W tej długiej, zwiewnej niebieskiej spódnicy, którą Militza Yovanka miała na sobie podczas Rolanda Garrosa, ilustruje prawdę, którą wielu stylistów podkreśla od lat: to nie ubranie tworzy sylwetkę, ale oko, które wie, jak ją wystylizować. I potwierdza, zdjęcie za zdjęciem, że pewność siebie pozostaje, bardziej niż kiedykolwiek, najlepszym dodatkiem.