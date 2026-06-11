Aktorka Halle Berry mówi o osobistym lęku, który wiele kobiet dobrze zna.

Émilie Laurent
Halle Berry peur gynécologue
@halleberry / Instagram

Halle Berry, kobieta w okresie menopauzy, która jest z tego dumna, regularnie zabiera głos w tematach uważanych za „drażliwe”. Aktorka, która wcieliła się w Catwoman na ekranie i zagrała bohaterkę w uniwersum X-Men, ma prawdziwą supermoc: przełamuje tabu samą siłą swoich słów. Niedawno przyznała, że przekładała wizyty u ginekologa z powodu chaotycznego pierwszego doświadczenia z strzemionami. Ta osobista historia porusza wiele kobiet.

Halle Berry bez ogródek o swoim związku z ginekologiem

Halle Berry, aktorka nagrodzona Oscarem, która wcieliła się w role twardzielek, jest w głębi duszy aktywistką. Ta kobieta, która dojrzewała na oczach zachwyconej publiczności i której wizerunek zdobił ściany naszych nastoletnich sypialni, to coś więcej niż tylko sylwetka. Co więcej, to ciało, które zrobiło tak duże wrażenie w tym odważnym lateksowym kombinezonie i które przez długi czas uważano za fantazję, wciąż stara się zrozumieć i rozszyfrować.

Choć często przedstawiana jest jako półbogini, która spadła z nieba, dręczą ją te same lęki, co „przeciętna kobieta”. Po przejściu menopauzy nie waha się mówić o tym, co inni starają się ukryć dla dobra swojego wizerunku. Najbardziej uwielbiane gwiazdy w branży filmowej pozostają przede wszystkim ludźmi, w tym ci, którzy wcielili się w silne i niewzruszone postacie fikcyjne.

W wywiadzie dla HuffPost , Halle Berry opowiedziała o swoim zdrowiu intymnym. Mówiła o lęku, który jest niemal powszechny: lęku przed ginekologiem. Wygląda na to, że nawet największe aktorki przekładają rutynowe wizyty, nie z powodu napiętego grafiku czy wymagających przesłuchań, ale z obawy. Halle Berry nieustannie odwleka ten przerażający moment i chociaż nie ma „dobrego powodu”, by opuścić takie badanie, mówi, że była zszokowana swoją pierwszą cytologią.

„Kiedy byłam młodsza, z powodu starego wziernika, nie chodziłam tam co roku. Szczerze mówiąc, nie lubiłam tego” – powiedziała Halle Berry. Kontynuowała: „Nie lubiłam zaciskać zębów. Nie podobało mi się to uczucie”. To stwierdzenie nabiera jeszcze większego sensu, ponieważ jej 18-letnia córka wkracza w wiek, w którym rozstawianie nóg przed oślepiającym światłem jest niemal rytuałem przejścia.

Modernizacja wziernika: mocny występ aktorki

Jeśli, podobnie jak Halle Berry, wiele kobiet zwleka z tym badaniem, które odbywa się poniżej pasa, to nie tylko z obawy przed złymi wiadomościami lub alarmującymi wynikami. Rozbierając się do badania, czują się słabe i bardzo wrażliwe. Strach przed osądem, przed ostateczną diagnozą, przed bólem odczuwanym przez ten zimny, metalowy przedmiot, który nie ewoluował od XIX wieku… kobiety wolą pozostać w niewiedzy, niż poddać się temu badaniu, które czasami wydaje się „tylko przedmiotem”.

„Kiedy dowiedziałam się, że 72% kobiet rezygnuje z badania dna miednicy z obawy przed tym intymnym, często bolesnym i stresującym badaniem z użyciem starego, przestarzałego wziernika, byłam głęboko zaniepokojona” – ubolewała aktorka. Trzeba przyznać, że wziernik jest swego rodzaju medycznym reliktem, przypominającym raczej narzędzie tortur niż wielką innowację ergonomiczną.

Zatroskana o intymne dobro kobiet, Halle Berry uczyniła z tego uniwersalnego problemu osobistą krucjatę. Świadoma przestarzałej i barbarzyńskiej natury wziernika, reliktu minionej epoki w ginekologii, nawiązała współpracę z firmą Nella, aby zmodernizować to narzędzie i uczynić je bardziej przyjaznym dla użytkownika. Wspólnie opracowali wziernik wykonany z polimeru, materiału uważanego za bardziej miękki i cichszy. Spóźniona rewolucja w projektowaniu sprzętu medycznego, ale przynosząca korzyści społeczeństwu.

Halle Berry, bardzo zaangażowana w zdrowie kobiet

Halle Berry, twarz dziewczyny Bonda, która stała się twarzą ważnej sprawy, chce zająć się niedociągnięciami dwupoziomowego systemu opieki zdrowotnej, który od dawna oskarża kobiety o wyolbrzymianie objawów lub nadwrażliwość. Jej głębokie zaangażowanie w tę osobistą kampanię uświadamiającą wynika z jej własnego doświadczenia zaniedbania ze strony personelu medycznego, poczucia uwięzienia w „ziemi niczyjej”.

W wywiadzie dla magazynu „Women's Health” Halle Berry opowiada o przedłużającym się okresie perimenopauzy, w którym nie rozumiała, co się z nią dzieje. Czuła się obco we własnym ciele. W pewnym momencie pracownicy służby zdrowia mylili nawet objawy ginekologiczne z opryszczką. To doświadczenie uświadomiło jej brak szkoleń wśród lekarzy, którzy wciąż w dużej mierze nie mają pojęcia o tym przełomowym okresie w życiu kobiety. To doświadczenie stało się dla niej katalizatorem i zachęciło do stworzenia platformy współpracy Respin, swoistej „bezpiecznej przestrzeni” dla kobiet wkraczających w okres menopauzy.

„Zasługujemy na więcej zasobów, więcej funduszy, więcej edukacji, więcej badań, ponieważ mamy prawo zrozumieć, jak działają nasze ciała i co jest dla nas najlepsze” – podsumowuje Halle Berry, która również zasługuje na Oscara za życzliwość.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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