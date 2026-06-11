Zapaśniczka Liv Morgan przyciąga wzrok swoim letnim, plażowym wyglądem

Liv Morgan to jedna z najpopularniejszych wrestlerek w WWE. Tym razem wzbudziła sensację wśród swoich fanów nad morzem, na Wybrzeżu Amalfi – perle południowych Włoch.

Dwuczęściowy kostium kąpielowy w czarno-białe paski z widokiem na morze

Na jednym z najczęściej udostępnianych zdjęć Liv Morgan prezentuje się w letnim, dwuczęściowym stroju w paski. Czarno-biały, wzorzysty top z trójkątnymi miseczkami zestawiono z dołem wiązanym po bokach. Minimalistyczny element garderoby, natychmiast rozpoznawalny dzięki swojemu plażowemu, vintage'owemu klimatowi – połączeniu włoskiego stylu lat 70. z kalifornijską estetyką lat 90., przywodzącym na myśl wybiegi z kolekcji wiosna/lato 2026.

Oprawa wzmacnia efekt całości: ochrowe skały, turkusowa woda, złote światło typowe dla późnego śródziemnomorskiego popołudnia. Wszystko na zdjęciu tworzy kinowy obraz – jakby młoda włoska gwiazda z innej epoki pozowała dla ówczesnego magazynu.

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Biała sukienka w groszki na drugi look

Na innym zdjęciu udostępnionym przez fanów, Liv Morgan postawiła na inny, ale równie plażowy look: białą, bez ramiączek, w groszki, o dopasowanym kroju i krótkim dole. Styl retro od razu przywodzi na myśl pin-upy z lat 50., ale jednocześnie nadaje jej nowoczesny, swobodny charakter.

Aby dopełnić ten strój, wybrała blond włosy upięte w kok na niektórych zdjęciach, a na innych pozostawione rozpuszczone pod prostą czarną czapką. Żadnych rzucających się w oczy dodatków, żadnej ostentacyjnej biżuterii: po prostu czysta sylwetka, idealnie odnajdująca się w otoczeniu.

Nowy krok dla mistrzyni świata kobiet WWE

To pojawienie się Liv Morgan ma miejsce w przełomowym momencie jej kariery. Zawodniczka, która obecnie posiada WWE Women's World Championship, przeżywa jeden z najbardziej płodnych okresów w swojej karierze. Regularnie pojawiając się na okładkach amerykańskich magazynów i będąc ambasadorką kilku marek sportowych, buduje wszechstronny wizerunek, który wykracza daleko poza świat wrestlingu.

To podejście jest podobne do podejścia innych sportsmenek z jej pokolenia, które coraz częściej wkraczają do świata mody, stylu życia, a nawet filmu. Przykładów jest mnóstwo: irlandzka wrestlerka Becky Lynch w kinie niezależnym, amerykańska wrestlerka Bianca Belair na okładkach Vogue'a i australijska wrestlerka Rhea Ripley w licznych kampaniach modowych. Krótko mówiąc, nastała nowa era, w której sportowa rozrywka dla kobiet rywalizuje z głównym nurtem branży modowej.

Dzięki tej serii zdjęć z Wybrzeża Amalfi, Liv Morgan odniosła wyjątkowo udany letni występ. Potwierdza to, że jej kariera poza ringiem jest teraz co najmniej tak samo uważnie śledzona, jak jej oficjalne walki.