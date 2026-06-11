Zapaśniczka Liv Morgan przyciąga wzrok swoim letnim, plażowym wyglądem

Fabienne Ba.
@yaonlylivvonce / Instagram

Liv Morgan to jedna z najpopularniejszych wrestlerek w WWE. Tym razem wzbudziła sensację wśród swoich fanów nad morzem, na Wybrzeżu Amalfi – perle południowych Włoch.

Dwuczęściowy kostium kąpielowy w czarno-białe paski z widokiem na morze

Na jednym z najczęściej udostępnianych zdjęć Liv Morgan prezentuje się w letnim, dwuczęściowym stroju w paski. Czarno-biały, wzorzysty top z trójkątnymi miseczkami zestawiono z dołem wiązanym po bokach. Minimalistyczny element garderoby, natychmiast rozpoznawalny dzięki swojemu plażowemu, vintage'owemu klimatowi – połączeniu włoskiego stylu lat 70. z kalifornijską estetyką lat 90., przywodzącym na myśl wybiegi z kolekcji wiosna/lato 2026.

Oprawa wzmacnia efekt całości: ochrowe skały, turkusowa woda, złote światło typowe dla późnego śródziemnomorskiego popołudnia. Wszystko na zdjęciu tworzy kinowy obraz – jakby młoda włoska gwiazda z innej epoki pozowała dla ówczesnego magazynu.

Biała sukienka w groszki na drugi look

Na innym zdjęciu udostępnionym przez fanów, Liv Morgan postawiła na inny, ale równie plażowy look: białą, bez ramiączek, w groszki, o dopasowanym kroju i krótkim dole. Styl retro od razu przywodzi na myśl pin-upy z lat 50., ale jednocześnie nadaje jej nowoczesny, swobodny charakter.

Aby dopełnić ten strój, wybrała blond włosy upięte w kok na niektórych zdjęciach, a na innych pozostawione rozpuszczone pod prostą czarną czapką. Żadnych rzucających się w oczy dodatków, żadnej ostentacyjnej biżuterii: po prostu czysta sylwetka, idealnie odnajdująca się w otoczeniu.

Nowy krok dla mistrzyni świata kobiet WWE

To pojawienie się Liv Morgan ma miejsce w przełomowym momencie jej kariery. Zawodniczka, która obecnie posiada WWE Women's World Championship, przeżywa jeden z najbardziej płodnych okresów w swojej karierze. Regularnie pojawiając się na okładkach amerykańskich magazynów i będąc ambasadorką kilku marek sportowych, buduje wszechstronny wizerunek, który wykracza daleko poza świat wrestlingu.

To podejście jest podobne do podejścia innych sportsmenek z jej pokolenia, które coraz częściej wkraczają do świata mody, stylu życia, a nawet filmu. Przykładów jest mnóstwo: irlandzka wrestlerka Becky Lynch w kinie niezależnym, amerykańska wrestlerka Bianca Belair na okładkach Vogue'a i australijska wrestlerka Rhea Ripley w licznych kampaniach modowych. Krótko mówiąc, nastała nowa era, w której sportowa rozrywka dla kobiet rywalizuje z głównym nurtem branży modowej.

Dzięki tej serii zdjęć z Wybrzeża Amalfi, Liv Morgan odniosła wyjątkowo udany letni występ. Potwierdza to, że jej kariera poza ringiem jest teraz co najmniej tak samo uważnie śledzona, jak jej oficjalne walki.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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