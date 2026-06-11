Hailey Bieber przywraca ponadczasowy klasyk z lat 2000. do mody za sprawą efektownego wyglądu

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber potwierdza swój status ikony mody swojego pokolenia. W niedawno opublikowanym na Instagramie filmie zaprezentowała minimalistyczną stylizację: prosty biały top w połączeniu ze spodniami z niskim stanem, w prawdziwym stylu lat 2000. Ten pokaz stylu, co nie dziwi, natychmiast zachwycił miliony jej obserwatorów.

Prosty biały top, ponadczasowy element garderoby lat 2000.

Na udostępnionych zdjęciach Hailey Bieber pozuje w delikatnie oświetlonym pomieszczeniu, ubrana w prosty biały top. Ma prosty krój w biuście, poziomy dekolt i dwa cienkie ramiączka, które idealnie trzymają go na miejscu. Strój ten jest symbolem konkretnej epoki.

Na początku XXI wieku „cami” (biały top bez rękawów) stał się absolutnym hitem w modzie, spopularyzowanym na ekranie przez amerykańską aktorkę, reżyserkę i producentkę Jennifer Aniston w serialu „Przyjaciele”, amerykańską aktorkę i producentkę Sarah Jessicę Parker, a także przez amerykańską piosenkarkę Britney Spears oraz amerykańską osobowość medialną i bizneswoman Paris Hilton. Prosty element garderoby, a jednocześnie kwintesencja estetyki całej dekady.

Spodnie z niskim stanem i czarny pasek: idealne połączenie na czas Y2K

To właśnie połączenie z dołem sprawia, że stylizacja jest tak uniwersalna. Hailey Bieber zestawiła swój prosty biały top z białymi spodniami z niskim stanem – kultowy detal z lat 2000., wygnany z garderoby na dekadę, by w 2022 roku powrócić z impetem. Całość stroju przepasano cienkim czarnym paskiem, który dodaje idealnie kontrastu do monochromatycznej sylwetki. Równowaga działa natychmiast.

Dlaczego Y2K powraca w tak silnym stylu

Od kilku lat Hailey Bieber kultywuje zdecydowanie minimalistyczny styl, w którym centralną rolę odgrywa odświeżony element garderoby. Odrodzenie trendów modowych z lat 2000. na wybiegach i w strojach kobiet jest obecnie dobrze udokumentowane. Pokazy wiosna/lato 2026 obfitowały w nawiązania: spodnie z niskim stanem, cienkie paski, proste topy i bardzo jasne jeansy. Ten ogólny trend idealnie wpisuje się w estetykę Hailey Bieber.

W najnowszym występie w prostym białym podkoszulku i spodniach z niskim stanem Hailey Bieber nie tylko „oddaje hołd latom 2000”. Przede wszystkim potwierdza, że dobrze odświeżone klasyki wciąż mają największą siłę przebicia. To demonstracja stylu, która z pewnością będzie inspirować innych przez całe lato.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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