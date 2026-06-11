Koszykarka Angel Reese nadal zachwyca swoim wyglądem poza boiskiem.

Amerykańska koszykarka Angel Reese, która stała się jedną z najpopularniejszych postaci w WNBA i jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie mody swojego pokolenia, udostępniła na Instagramie serię zdjęć w ciemnym lateksowym kombinezonie, które natychmiast wywołały burzę w mediach społecznościowych.

Całkowity wygląd lateksu

Na zdjęciach Angel Reese pozuje z charakterystyczną dla siebie pewnością siebie. Ma na sobie czarny lateksowy kombinezon, przepasany w talii zintegrowanym paskiem. Ubranie jest natychmiast rozpoznawalne dzięki połyskującemu wykończeniu i nienagannemu drapowaniu – charakterystycznemu dla tego surowego, wymagającego materiału, który w ostatnich sezonach stał się nieodzownym elementem wybiegów największych domów mody.

Wybór ciemnego, niemal czarnego odcienia dodatkowo podkreśla graficzny wymiar dzieła. Sylwetka jest czysta, strukturalna i w pełni oddaje zdecydowanie miejską elegancję. Z dala od krzykliwych kodów, które czasem kojarzą się z lateksem, Angel Reese oferuje bardziej wyrafinowaną, niemal architektoniczną interpretację.

Starannie dobrane akcesoria

To niewątpliwie całościowy styl sprawia, że wygląd Angel Reese jest szczególnie uderzający. Na nogach ma wysokie, skórzane buty z imitacją skóry krokodyla, sięgające ponad kolano, podkreślając pionową linię sylwetki. Wąskie okulary – wyraźny ukłon w stronę lat 90. i początku XXI wieku – dodają stylizacji nuty tajemniczości.

Na jej szyi kryształowy naszyjnik odbija światło z każdej strony. Na palcach pierścionki w różnych rozmiarach. A w dłoni, usztywniona mini-torebka idealnie równoważy proporcje. Perfekcyjnie zrealizowane równanie, w którym każdy element znajduje swoje miejsce, nie przytłaczając wzroku.

Dzisiejszy wymarzony strój Barbie😍🔥 pic.twitter.com/gzQbH0asdg — Aktualizacja Angel Reese (@angelreesefan) 4 czerwca 2026 r.

Modowy symbol wykraczający poza sferę sportu

Poza doborem stroju, ten występ wpisuje się w szerszą trajektorię. Od pierwszych sezonów w WNBA, Angel Reese metodycznie budowała swój wizerunek jako wszechstronna gwiazda: realizując kampanie reklamowe dla luksusowych marek, pojawiając się na czerwonym dywanie Met Gali i biorąc udział w sesjach zdjęciowych dla najnowocześniejszych magazynów modowych. To podejście przypomina podejście innych sportsmenek, takich jak japońska tenisistka Naomi Osaka czy amerykańska tenisistka Serena Williams.

Angel Reese dodaje jednak swój własny, charakterystyczny akcent: wyraźne pragnienie połączenia zasad sportu i haute couture, bez ich wzajemnego wykluczania. Podczas swoich ostatnich występów poza boiskiem, na zmianę nosiła surowe krawiectwo, kolorowe stroje, a teraz także lateksowy look od stóp do głów.

W tym mistrzowsko dopracowanym lateksowym kombinezonie Angel Reese prezentuje kolejny pokaz stylu. I potwierdza swoją pozycję jednej z kluczowych postaci nowego pokolenia, które zręcznie przeciwstawia się zarówno ograniczeniom, jak i konwencjom mody.

