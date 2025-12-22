Search here...

W wieku 45 lat (i z trójką dzieci) Gisele Bündchen wzbudziła sensację w swojej złotej sukience

Fabienne Ba.
Gisele Bündchen niedawno zwróciła na siebie uwagę na uroczystej kolacji zorganizowanej przez brazylijskiego jubilera Vivara w São Paulo, prezentując się w sukience łączącej w sobie glamour i awangardę. Brazylijska supermodelka po raz kolejny udowodniła, że doskonale zna trendy w modzie.

Sukienka „Futurystyczna” z dzianiny o fakturze

Suknia, długa, dopasowana, uszyta z teksturowanej dzianiny w ciepłych, ziemistych barwach, miała pionowe wycięcie od szyi do pępka, elegancko odsłaniające opaloną skórę. Ta nowoczesna interpretacja nagiej sukienki, zaprojektowana przez Schiaparelli na sezon jesień/zima 2025, przylegała do ciała Gisele Bündchen niczym druga skóra, podkreślona hollywoodzkimi lokami i promiennym, naturalnym makijażem.

Minimalistyczne dodatki i kultowa kopertówka

Złote czółenka na delikatnych paskach, subtelna biżuteria i kopertówka Schiaparelli o fasonie kopertówki dopełniły stylizacji, pozwalając biżuterii Vivara lśnić. Z włosami spływającymi kaskadą na jedno ramię, Gisele Bündchen uosabiała niewymuszony szyk, łącząc wyrafinowanie z pewnością siebie.

triumfalny powrót po urlopie macierzyńskim

Matka Benjamina (16) i Vivian (13) z małżeństwa z Tomem Bradym, a ostatnio również synka urodzonego w lutym ze związku z Joaquimem Valente, Gisele Bündchen dba o dyskrecję w życiu prywatnym. Wierna swojej filozofii, brazylijska supermodelka dzieli się z nikim, woląc trzymać to, co naprawdę ważne, z dala od blasku fleszy. „Najpiękniejsze chwile przeżywamy, a nie dzielimy się nimi” – wyznała w wywiadzie, podkreślając swoje przywiązanie do prostego życia zakorzenionego w teraźniejszości.

Po narodzinach drugiego dziecka Gisele dokonała niezwykłego powrotu, prezentując dziesięciokrotnie większy spokój i siłę. Promienna jak nigdy dotąd, uosabia spokojną kobiecość, udowadniając, że możliwe jest połączenie macierzyństwa, dobrego samopoczucia i osobistego odrodzenia. Jej elegancki powrót został doceniony przez fanów, którzy postrzegają ją jako przykład kobiety wolnej, żyjącej w zgodzie ze swoimi wyborami i priorytetami.

Tym uderzającym wyglądem Gisele Bündchen przypomina nam, że poza wiekiem, rolami i etapami życia, styl to przede wszystkim kwestia nastawienia. Ta złota sukienka to coś więcej niż tylko wygląd – to manifest ikony, która wciąż inspiruje – i to w naturalny sposób.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
