Piosenkarka twierdzi, że nie chce mieć dzieci i spotyka się z niewłaściwymi reakcjami.

Piosenkarka Charli XCX niedawno znalazła się w centrum kontrowersji po wymianie zdań w podcaście z amerykańskim aktorem, reżyserem i producentem Jasonem Batemanem, który zapytał ją o chęć posiadania dzieci i zasugerował, że może zmienić zdanie. Pomimo jej jasnej odpowiedzi – Charli XCX nie chce dzieci – i faktu, że jest mężatką, uwagi aktorki wywołały falę krytyki w mediach społecznościowych, podkreślając ciągłą presję ze strony kobiet, wynikającą z seksizmu.

Kontrowersyjna wymiana zdań w podcaście SmartLess

Podczas niedawnego odcinka podcastu SmartLess , prowadzonego przez amerykańskiego aktora, reżysera i producenta Jasona Batemana, amerykańskiego aktora i producenta Seana Hayesa oraz kanadyjsko-amerykańskiego aktora Willa Arnetta, Charli XCX była gościem promującym jej film „The Moment”. Jason Bateman, ojciec dwójki dzieci, zapytał ją wprost, czy chciałaby mieć jedno, czy więcej dzieci, odwołując się do historii swojej rodziny. Kiedy szczerze odpowiedziała : „Naprawdę nie chcę dzieci”, Jason Bateman naciskał, wyjaśniając, że jego żona zmieniła zdanie z jego powodu, dodając: „Mogłabyś kogoś znaleźć”.

Natychmiastowa reakcja Charli XCX

Charli XCX grzecznie poprawia Jasona Batemana, wyjaśniając: „Cóż, jestem mężatką”, odnosząc się do swojego małżeństwa z George'em Danielem z zespołu „The 1975”. Jason Bateman odpowiada lekkim żartem: „Powinienem kiedyś przeczytać gazetę”, po czym żartuje o „przyszłym mężu”. Choć rozmowa ta ma charakter humorystyczny w kontekście podcastu – gdzie gospodarze niespodziewanie spotykają gościa – wskazuje na brak przygotowania i nacisk na osobisty temat.

Krytyka i reakcje w mediach społecznościowych

Fragmenty wywiadu szybko stały się viralem, wywołując powszechne oburzenie w internecie. Fani Charli XCX i inni internauci określili wypowiedzi Jasona Batemana jako „obrzydliwe” i „bardzo trudne do słuchania”, potępiając presję społeczną wywieraną na kobiety, by miały dzieci. Komentarze na X (dawniej Twitterze) i Reddicie uwypukliły podwójne standardy: mężczyznom nigdy nie zadaje się tak bezpośrednich pytań, a kobiety są systematycznie zmuszane do „zmiany zdania” na temat macierzyństwa.

Szersza debata na temat presji społecznej

Ten incydent na nowo rozpala dyskusję na temat oczekiwań związanych z płcią w branży rozrywkowej i nie tylko. Charli XCX, znana ze swojej szczerości, często mówiła o swojej decyzji o nieposiadaniu dzieci, uznając sam fakt nadania imienia hipotetycznemu dziecku za „najfajniejszą część”. Te niestosowne reakcje przypominają, że znane kobiety, nawet zamężne i odnoszące sukcesy zawodowe, nadal muszą uzasadniać swoje wybory życiowe, w przeciwieństwie do mężczyzn.

Sprawa Charli XCX i Jasona Batemana doskonale ilustruje, jak pozornie błaha sprawa może przerodzić się w poważny spór, gdy dotyczy autonomii kobiet w kwestii macierzyństwa. Krytyka skierowana pod adresem Jasona Batemana uwypukla głęboko zakorzeniony niepokój: czas przestać zakładać, że wszystkie kobiety muszą podporządkowywać się tradycyjnemu modelowi rodziny. Charli XCX, poprzez swoją odpowiedź, przypomina nam, że osobisty wybór ma pierwszeństwo przed oczekiwaniami społecznymi.