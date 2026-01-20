Search here...

Lindsay Lohan bez makijażu i w piżamie wywołuje reakcje w internecie

Léa Michel
@lindsaylohan/Instagram

Z dala od czerwonych dywanów i błysków fleszy, Lindsay Lohan postanowiła rozpocząć tydzień delikatnie. 19 stycznia 2026 roku aktorka znana z serialu „Zakręcony piątek” opublikowała na Instagramie rzadkie zdjęcie bez makijażu, ubrana w granatową piżamę z białymi wykończeniami. Podpisem „Poniedziałkowa energia naładowana… 💙” oczarowała fanów swobodną mimiką, symbolem nowo odkrytego spokoju.

Celebrowane naturalne piękno

Lindsay Lohan, wygodnie rozsiadła się na kanapie, prezentując się tak, jak wygląda na co dzień: z rozpuszczonymi włosami opadającymi na ramiona, szczerym uśmiechem i promiennym spojrzeniem. Aktorka odchodzi tym samym od hollywoodzkich standardów, pojawiając się w ostatnich miesiącach coraz częściej z minimalnym makijażem lub bez niego. W kwietniu i sierpniu 2025 roku opublikowała już kilka podobnych selfie, w piżamie lub tuż po przebudzeniu, promując bardziej autentyczną urodę.

Odnowione poczucie pewności siebie

Od czasu przeprowadzki do Dubaju i stopniowego powrotu do świata kina, Lindsay Lohan zdaje się odnajdywać równowagę między życiem prywatnym a publicznym. Dzieląc się tymi naturalnymi momentami, wysyła pozytywny przekaz pewności siebie i życzliwości, daleki od udręczonego wizerunku, który od dawna ją prześladował.

Tym spontanicznym i nieozdabianym selfie Lindsay Lohan udowadnia, że nie potrzebuje makijażu, żeby błyszczeć. Łącząc humor i autentyczność, odsłania spokojniejszą stronę siebie i inspiruje swoich fanów do odkrywania swojego naturalnego piękna.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
W wieku 60 lat Elizabeth Hurley zachwyca swoją postacią na Malediwach

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 60 lat Elizabeth Hurley zachwyca swoją postacią na Malediwach

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley niedawno udostępniła na Instagramie kilka zdjęć ze swojego pobytu na Malediwach,...

Dzieci Umy Thurman i Ethana Hawke’a narzucają swój styl na Tygodniu Mody

Podczas Tygodnia Mody w Mediolanie jesień/zima 2026-2027 Maya Hawke i jej brat Levon Hawke zwrócili uwagę fotografów w...

Określana mianem „kobiety po 50.” aktorka Philippine Leroy-Beaulieu obala stereotypy dotyczące wieku

Niedawno gość programu En Aparté , aktorka grająca Sylvie Grateau w serialu Netflixa „Emily w Paryżu”, wyjaśniła, że...

Dolly Parton świętuje swoje 80. urodziny w wielkim stylu, ubrana w spektakularną suknię.

Królowa muzyki country udowodniła to po raz kolejny: w wieku 80 lat Dolly Parton promienieje jak zawsze i...

„Nie jestem blondynką”: ta ikona lat 2000. wyrównuje swoje rachunki

Długo sprowadzona do karykatury „powierzchownej młodej kobiety”, Paris Hilton odzyskuje kontrolę nad swoim wizerunkiem. W dedykowanym jej filmie...

Ta 71-letnia modelka eksponuje swoją figurę i błyszczy w słońcu.

Amerykańska modelka, aktorka i pisarka Christie Brinkley olśniewa swoich fanów pojawieniem się w słońcu archipelagu Turks i Caicos...

© 2025 The Body Optimist