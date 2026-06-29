Hailey Bieber udostępnia nowe, uderzające selfie w letnim stylu

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber podzieliła się na portalach społecznościowych nowym selfie, na którym prezentuje luźny, letni look łączący sportowe elementy z minimalistycznym cięciem.

Nowe selfie udostępnione na Instagramie

Hailey Bieber podzieliła się swoją najnowszą stylową stylizacją na Instagramie. Na swoim profilu w Story opublikowała selfie zrobione przed lustrem w celowo swobodnej atmosferze. To podejście jest charakterystyczne dla treści, którymi dzieli się ze swoją społecznością: mniej dopracowane niż jej oficjalne kampanie, ale zawsze zaprojektowane tak, aby promować konkretne produkty. To podejście przyczynia się do szczególnej więzi, jaką fani łączą z jej komunikacją cyfrową.

Szaro-czarny biustonosz z kwadratowym dekoltem

Centralnym elementem tej nowej stylizacji jest dwukolorowy biustonosz sportowy w kolorze szaro-czarnym. Model ten charakteryzuje się graficznym, kwadratowym dekoltem – jednym z najmodniejszych fasonów ostatnich sezonów w garderobie „athleisure”, będącej połączeniem odzieży sportowej i współczesnej mody. Hailey Bieber od kilku lat w szczególny sposób uosabia tę „hybrydową estetykę”. Prezentując ten element na swoim selfie, artystka rozszerza swój stylistyczny podpis, który spopularyzowała daleko poza gronem swoich fanów.

Czarne mikro-szorty dopełniające sylwetkę

Do tego sportowego biustonosza Hailey Bieber wybrała czarne mikroszorty. Ten wybór, który stał się prawdziwym klasykiem letniej, miejskiej garderoby, rozszerza monochromatyczną paletę barw stroju, tworząc wrażenie wizualnej spójności. Mikroszorty są obecnie szeroko stosowane przez gwiazdy jej pokolenia, które uczyniły z nich kluczowy element codziennych i sportowych stylizacji. To minimalistyczne podejście, które koncentruje się na prostych fasonach, a nie na bogactwie detali.

Szara kurtka, która dopełni cały strój

Aby dopełnić swój strój, Hailey Bieber dodała szarą kurtkę, która idealnie komponowała się z kolorem jej sportowego biustonosza. Ten ostatni element nadaje stylizacji bardziej uporządkowany charakter, równoważąc sportowy charakter stroju z bardziej eleganckim okryciem. Połączenie elementów stylu athleisure z bardziej formalnym strojem ilustruje silny, współczesny trend: mieszanie stylów, które przekształca sportowy strój w idealnie prezentujący się look na bardziej wyrafinowane okazje.

Elegancki kok i minimalny makijaż

Hailey Bieber postawiła na gładki, dopracowany kok, który idealnie oprawiał jej twarz. Ten „slick bun” stał się jedną z najchętniej wybieranych fryzur w mediach społecznościowych, dzięki swojej pozornej prostocie i uniwersalnemu efektowi. Jeśli chodzi o makijaż, pozostała wierna swojemu minimalistycznemu podejściu, dążąc do niemal niezauważalnego wykończenia.

Hailey Bieber przez Instagram Stories. 🥵 pic.twitter.com/ijOkhtD8k5 — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) 23 czerwca 2026

Doskonale opanowany stylistyczny podpis

Poza tym pojedynczym postem, selfie Hailey Bieber ilustruje jej charakterystyczny styl, który doskonale opanowała przez lata. Kultywuje minimalistyczną, monochromatyczną estetykę opartą na prostych krojach i tkaninach. Ta spójność wizualna wpisuje się w szerszy ruch „cichego luksusu” i przekształca każde udostępnione zdjęcie w spójny mini-edytorial. To strategiczne podejście sprawia, że każde selfie staje się autentycznym momentem komunikacji.

Hailey Bieber, ubrana w szaro-czarny biustonosz z kwadratowym dekoltem, pasujące do niego mikroszorty i dopasowaną szarą kurtkę, dzieli się kolejnym selfie idealnie wpisującym się w jej charakterystyczny styl. Po raz kolejny udowadnia, że doskonale odnajduje się w estetyce „po godzinach”, gdzie liczy się każdy detal, a stonowana prostota jest znakiem rozpoznawczym prawdziwej ikony współczesnej mody.

