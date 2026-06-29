Partnerka portugalskiego piłkarza i jej siostra bliźniaczka przyciągają całą uwagę na trybunach.

Julia P.
BBC & marimeniz / TikTok

Podczas meczu Portugalii na Mistrzostwach Świata FIFA 2026™, dwie kibicki nieświadomie znalazły się w centrum uwagi. Sfilmowane na trybunach, siostry bliźniaczki szybko stały się viralem w mediach społecznościowych. I nie bez powodu: jedna z nich, Matilde Neiva, to nie kto inny, jak partnerka portugalskiego piłkarza Francisco Conceição.

Dwie siostry bliźniaczki, które wywołują poruszenie

Scena rozegrała się podczas ostatniego meczu fazy grupowej Portugalii z Kolumbią. Siedzące na trybunach, ubrane w koszulki reprezentacji Portugalii, siostry bliźniaczki zostały uchwycone na zdjęciach. Ich uderzające podobieństwo, a także ich niezwykle ekspresyjne reakcje – zwłaszcza w obliczu zmarnowanej okazji portugalskiej drużyny – nie pozostały niezauważone w internecie. W mediach społecznościowych wiele osób zastanawiało się nad tożsamością tych dwóch kibicek, zalewając je pełnymi podziwu wpisami.

@marimeniz Portugalskie siostry bliźniaczki Maria Neiva i Matilde Neiva szybko stały się popularnym tematem w mediach społecznościowych po tym, jak ich reakcje podczas meczu Pucharu Świata pomiędzy Portugalią a Kolumbią stały się popularne. #portugal🇵🇹 #bliźniaki #portugalfans #cristiano #worldcup ♬ WILDFLOWER - Billiebillie

Towarzysz Francisco Conceição

Rozwiązanie zagadki nie zajęło dużo czasu. Jedna z bliźniaczek, Matilde Neiva, jest rzeczywiście partnerką Francisco Conceição, skrzydłowego reprezentacji Portugalii. Para, bardzo skryta w kwestii swojego życia prywatnego, podobno jest razem od 2023 roku. Zawodnik, syn trenera Sérgio Conceição, dołączył do Juventusu w zeszłym sezonie. Jego siostra bliźniaczka, Maria, była przy nim tego wieczoru.

Zjawisko specyficzne dla konkurencji

Ta sekwencja po raz kolejny ilustruje dobrze znane zjawisko: podczas najważniejszych rozgrywek uwaga nie ogranicza się już do boiska. Partnerzy zawodników, celebryci, a nawet zwykli kibice, na czas trwania filmowanej reakcji, stają się obiektami obserwacji i komentarzy. Mistrzostwa Świata FIFA 2026™, oglądane przez miliardy widzów, stanowią idealną platformę dla tych spontanicznych momentów, które są dobrodziejstwem dla mediów społecznościowych.

W ciągu zaledwie kilku sekund na ekranie Matilde Neiva i jej siostra bliźniaczka zrobiły niezatarte wrażenie, udowadniając, że atmosfera na trybunach jest również częścią widowiska. Dzięki wsparciu portugalskiej drużyny i łączącej ich siostrzanej więzi, siostry nieświadomie stworzyły jeden z najczęściej komentowanych obrazów wieczoru.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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